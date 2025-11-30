Канчельскис о бане России: «Клубы и сборная стали слабее, говорить о прорыве нет смысла. Подъем нашего футбола с колен случится после возвращения в еврокубки»

Андрей Канчельскис о бане России: наши клубы и сборная стали слабее.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отстранении России от международных соревнований.

«Говорить о каком-то прорыве в нашем футболе сейчас смысла нет. Здесь важно хотя бы сохранить тот уровень, который у нас был до отстранения.

Очевидно, что наши клубы и сборная стали слабее за это время. По-другому просто не может быть при отсутствии официальных международных матчей.

Подъем российского футбола с колен случится после возвращения в еврокубки», – сказал Канчельскис.

