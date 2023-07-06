Салиба продлил с «Арсеналом» контракт до 2027 года. Зарплата – 10 млн фунтов в год (The Athletic)

Вильям Салиба и «Арсенал» заключили новый контракт.

Как утверждает The Athletic, защитник подписал договор сроком до 2027 года. Он будет зарабатывать около 10 млн фунтов в год.

Опция продления контракта не предусмотрена, также в нем не прописаны отступные.

Ожидается, что о соглашении будет объявлено в пятницу.

провел 27 матчей в АПЛ-2022/23 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.