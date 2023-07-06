Салиба продлил с «Арсеналом» контракт до 2027 года. Зарплата – 10 млн фунтов в год (The Athletic)

Теги премьер-лига Англия Арсенал Вильям Салиба деньги Футбол

Вильям Салиба и «Арсенал» заключили новый контракт.

Как утверждает The Athletic, защитник подписал договор сроком до 2027 года. Он будет зарабатывать около 10 млн фунтов в год.

Опция продления контракта не предусмотрена, также в нем не прописаны отступные.

Ожидается, что о соглашении будет объявлено в пятницу.

Салиба провел 27 матчей в АПЛ-2022/23 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кристиан Шейк
хорошая новость для канониров
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Топовый защитник. После его нескольких аренд в Франции, помню он в конце прошлого лета высказывал недовольство отношением Арсенала к нему. Но я рад, что за прошедший сезон он быстро адаптировался к АПЛ, показал свой класс и стал основным защитником команды. Я очень рад, что мы продлили контракт с ним!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
2 года его футболили, а теперь лучший ЦЗ Арсенала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elaman kojogeldiev
Топовый МОЛОДОЙ защитник и это ещё не предел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ angliiskiilion
2 года его футболили, а теперь лучший ЦЗ Арсенала
Трудности - закаляют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий