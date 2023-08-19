«Играем как педики». Хавбек «Метца» Ндорам высказался в перерыве матча с «Марселем» и извинился затем

Теги Марсель лига 1 Франция телевидение Метц ЛГБТ Кевин Ндорам брань Футбол

Хавбек «Метца» в необычном стиле прокомментировал игру команды.

Полузащитник Кевин Ндорам дал интервью в перерыве матча с «Марселем» (2:2), состоявшегося в рамках 2-го тура Лиги 1. По итогам 1-го тайма «Метц» уступал сопернику – 0:1.

«Нам не хватает характера. Простите меня за такой термин, но мы играем как педики», – описал действия своей команды Ндорам в эфире Prime Video.

«Мы не будем это подчеркивать, не будем что-то добавлять к словам Кевина Ндорама», – отреагировал на реплику полузащитника ведущий Тибо Ле Роль. После этого в эфире была рекламная пауза.

Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях.

После финального свистка Ндорам решил извиниться. «Я сказал кое-что вследствие разочарования и раздражения. Я не собирался кого-либо обидеть, смысл был не в этом. Приношу извинения», – сказал футболист в эфире Prime Video.

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51 комментарий

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Ебздрогыч
Зато потом заиграли как настоящие боевые ########!
+130
-8
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unreality
"Я не собирался кого-либо обидеть, смысл был не в этом. Приношу извинения мерзким педикам», – сказал футболист в эфире Prime Video.
+99
-4
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Трент Резнор
Ну, а если правда играли как педики 🤷
+19
-2
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Mark Safa
Ответ unreality
"Я не собирался кого-либо обидеть, смысл был не в этом. Приношу извинения мерзким педикам», – сказал футболист в эфире Prime Video.
Я думаю Игорь Новиков возьмется за него🙏🏼
+17
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+15
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fedorbazaykin
А после игры добавил:"вторую половину матча провели как гетеросексуалы"
+15
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Trash Talking
А в итоге как ****** сыграл Марсель, который ведя в счете и играя в большинстве пропустил два мяча от аутсайдера.
+15
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+14
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Блуждающий странник
Любая новость где хоть как-то фигурирует ЛГБТ и геи освещается нашим любимым спортс. Спасибо, что держите в курсе. Ещё обязательно нужно мнение Мостового на этот счет
+15
-4
+11
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Mark Safa
Сотрудники спортс ру, возьмёте на заметку, когда сайт не работает 🤭
+8
-1
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Зато потом заиграли как настоящие боевые ########!
Откройте первую букву
+8
-2
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Helge
затем извинился и сказал, что он горд, что они играли как пeдики, и выражает своё глубокое уважение и почитание всем пeдикам мира, и сам Ндорам записал своих детей на операцию по смене пола
+4
-1
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fussballer
Ответ Трент Резнор
Как у Македонского?
Как в Безумном Максе.
+2
0
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CriminalJoint62
Ответ Ебздрогыч
Зато потом заиграли как настоящие боевые ########!
Friendly fire
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Артур Азимов
Ответ Блуждающий странник
Любая новость где хоть как-то фигурирует ЛГБТ и геи освещается нашим любимым спортс. Спасибо, что держите в курсе. Ещё обязательно нужно мнение Мостового на этот счет
мнение специалистов, так сказать
+2
0
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tolobas
Прям так и сказал: We play like pediki
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Mark Safa
Ответ Cliff Booth
Первая буква - П. Назовите слово или крутите барабан!
Крутым барабан, я не хочу бан🤣🙏🏼
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Budabuda
мы играем как педики
3 открытых гея в команде: но мы не можем играть как натуралы
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Samostoyatelno
В этой стране официально на законодательном уровне разрешена эта движуха, так почему их не называть своими именами. Ради чего хохол воюет та.
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ARIGAMI ARIGAMI
В список великих цитат!
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Pb-SE
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Гойкочеа?
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Cliff Booth
Ответ Mark Safa
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Первая буква - П. Назовите слово или крутите барабан!
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иц а мэн
они играли как здешние модераторы?
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riverman1980
Мог бы просто сказать: "играем как спартаковцы".
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Дмитрий Зубаков
Потом добавил: "В хорошем смысле этого слова".
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Hong Kil
а что такое "бурная реакция в соцсетях"? Вообще очень много недоговоренностей. "Я не собирался кого-либо обидеть" - а кого собирался?! И главное, кто считает себя обиженным?! Да и вообще кого может обидеть представитель самого угнетаемого племени, перед которым еще недавно падали на одно колено все футболисты мира?!
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hiper74
Молодцы собрались, и отобрали у педиков очки:)
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