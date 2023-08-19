«Играем как педики». Хавбек «Метца» Ндорам высказался в перерыве матча с «Марселем» и извинился затем

Хавбек «Метца» в необычном стиле прокомментировал игру команды.

Полузащитник Кевин Ндорам дал интервью в перерыве матча с « » (2:2), состоявшегося в рамках 2-го тура Лиги 1. По итогам 1-го тайма « » уступал сопернику – 0:1.

«Нам не хватает характера. Простите меня за такой термин, но мы играем как педики», – описал действия своей команды Ндорам в эфире Prime Video.

«Мы не будем это подчеркивать, не будем что-то добавлять к словам Кевина Ндорама», – отреагировал на реплику полузащитника ведущий Тибо Ле Роль. После этого в эфире была рекламная пауза.

Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях.

После финального свистка Ндорам решил извиниться. «Я сказал кое-что вследствие разочарования и раздражения. Я не собирался кого-либо обидеть, смысл был не в этом. Приношу извинения», – сказал футболист в эфире Prime Video.

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