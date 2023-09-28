У «Челси» лишь 1 гол в 4 матчах в сентябре

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок английской лиги Брайтон Маурисио Почеттино Уимблдон Николас Джексон Футбол

«Челси» за сентябрь забил лишь один гол.

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0, одержав первую победу за 4 матча во всех турнирах.

Гол Николаса Джексона в ворота «Брайтона» стал единственным забитым мячом «Челси» в 4 играх в сентябре – до этого лондонцы последний раз забивали «Уимблдону» во 2-м раунде Кубка лиги 30 августа.

Следующий матч «Челси» пройдет 2 октября – «синие» сыграют с «Фулхэмом» в следующем туре АПЛ.

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5 комментариев

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p
И это был лучший гол сентября!
+8
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llolishe
Боули:Майкл бы гордился )
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Velirpa
без Баллака Челси в мусор превратился.
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hargie
Что значит «лишь»? Мы с замиранием сердца следили за этой битвой Проведела, «Челси» и Хвичи, из которой ВСЕ вышли победителями!
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