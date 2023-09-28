У «Челси» лишь 1 гол в 4 матчах в сентябре

«Челси» за сентябрь забил лишь один гол.

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Челси» обыграл « » со счетом 1:0, одержав первую победу за 4 матча во всех турнирах.

Гол Николаса Джексона в ворота «Брайтона» стал единственным забитым мячом « » в 4 играх в сентябре – до этого лондонцы последний раз забивали « » во 2-м раунде Кубка лиги 30 августа.

Следующий матч «Челси» пройдет 2 октября – «синие» сыграют с «Фулхэмом» в следующем туре .

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