Почеттино о «Челси»: «Я хочу по два футболиста на каждую позицию»
Маурисио Почеттино заявил о необходимости улучшить наполненность состава «Челси».
Специалист высказался о травмах Бен Чилуэлл и Рис Джеймса.
«Когда Бен показывает лучшую игру, он является одним из лучших левых защитников в мире.
Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается расширить глубину состава в лице Мало Гюсто и Марка Кукурельи.
Я хочу по два футболиста на каждую позицию.
Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать еще одного сильного футболиста, чтобы он находился на скамейке запасных», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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