Почеттино о «Челси»: «Я хочу по два футболиста на каждую позицию»

Маурисио Почеттино заявил о необходимости улучшить наполненность состава «Челси».

Специалист высказался о травмах Бен Чилуэлл и .

«Когда Бен показывает лучшую игру, он является одним из лучших левых защитников в мире.

Есть только один и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается расширить глубину состава в лице Мало Гюсто и .

Я хочу по два футболиста на каждую позицию.

Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать еще одного сильного футболиста, чтобы он находился на скамейке запасных», – сказал главный тренер « » .

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