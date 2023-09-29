Почеттино о «Челси»: «Я хочу по два футболиста на каждую позицию»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Марк Кукурелья Бен Чилуэлл Рис Джеймс Мало Гюсто Футбол

Маурисио Почеттино заявил о необходимости улучшить наполненность состава «Челси».

Специалист высказался о травмах Бен Чилуэлл и Рис Джеймса.

«Когда Бен показывает лучшую игру, он является одним из лучших левых защитников в мире.

Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается расширить глубину состава в лице Мало Гюсто и Марка Кукурельи.

Я хочу по два футболиста на каждую позицию.

Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать еще одного сильного футболиста, чтобы он находился на скамейке запасных», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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23 комментария

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cektor
Я хочу по два футболиста на каждую позицию , а у меня их по 4
+53
-4
+49
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Dandelo_O
И тогда я смогу играть вничью с вестбромвичами
+13
-6
+7
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Трент Резнор
У тебя по 3 уже на многие позиции 🤦🏼‍♂️
+9
-4
+5
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Almaz KENZHEBEKOV
*и голубой лимон* добавил Почетино
+4
0
+4
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Ярик01
То есть половину уволят )
+2
0
+2
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ДМ-1чемпион
Что!? Ещё миллиард!? А ХА ХА
+2
-1
+1
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Johnie
Боули: "Уже выезжаю".
+1
0
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Vlad33
Почеттино: "Я хочу футболиста вместо Мудрика"
+2
-1
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Нужен гол!
Ответ cektor
Я хочу по два футболиста на каждую позицию , а у меня их по 4
С языка снял)
+2
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PavelK22
😂😂
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Gerald1
Тогда ему нужно убирать человек 5 из команды
+1
-1
0
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андрей кольцов
Не качеством, а количеством хочет взять
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S. A.
Так у него по 3. Хотя, может он всяких Угочукву за игроков не считает)
+1
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Антиглор17
Значит нужно продать 10 человек
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lavrusha87
Еще по два
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Акира_1
Ответ QWertY
Нормальные у него были в ПСЖ, но почему то пухляш и там обкакался. Позиционная игра и Почеттино -антонимы. Так что даже будь у него в нападении условное трио Неймар-Мбаппе-Месси, то и с ними он бы играл в бей беги))
Вполне вероятно, что так и было бы будь в Челси нормальные игроки, но пока там Мадуэке, Джексон и Мудрик, ну как-то сложно критиковать Поча с таким подбором от Боэли.
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QWertY
Ответ Анри Карлайл
Бездарь
Это не пост про твоего любимого толмача, который отгребает от Дженоа)
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