Почеттино про 1:0 с «Брайтоном»: «Победа обязана стать поворотным моментом для «Челси». Сегодня было много хорошего»

Маурисио Почеттино надеется, что победа над «Брайтоном» перевернет сезон «Челси».

«Для нас было очень важно одержать эту победу и пройти в следующий раунд [Кубка английской лиги] после нескольких матчей, в которых мы не забивали и не выигрывали.

Этот результат должен стать поворотным, обязан им стать. Самое время для этого. Сегодня было много хорошего, сегодня мы видели, как игроки бьются до последнего.

был очень хорош. Атакующим игрокам важно забивать», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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