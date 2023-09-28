Почеттино про 1:0 с «Брайтоном»: «Победа обязана стать поворотным моментом для «Челси». Сегодня было много хорошего»

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Брайтон Маурисио Почеттино Николас Джексон Футбол

Маурисио Почеттино надеется, что победа над «Брайтоном» перевернет сезон «Челси».

«Для нас было очень важно одержать эту победу и пройти в следующий раунд [Кубка английской лиги] после нескольких матчей, в которых мы не забивали и не выигрывали.

Этот результат должен стать поворотным, обязан им стать. Самое время для этого. Сегодня было много хорошего, сегодня мы видели, как игроки бьются до последнего.

Николас Джексон был очень хорош. Атакующим игрокам важно забивать», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

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4 комментария

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Grime Font
первый тайм - мусор от обеих команд. во втором - Челси был лучше. надеюсь, это начало хорошего пути.
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Профессор из Кобхэма
Не важно, как Челси будет играть, если будет так реализовывать моменты. В прошлых матчах Челси тоже играл лучше соперников и больше создавал, и все равно проигрывал.
Может дело в психологии. Нужно пару побед к ряду, а лучше 3-4 и тогда команда возможно обретет уверенность.
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iegord
После Лутона Поч тоже что-то подобное говорил про поворотный момент, импульс и тд. Как бы не повторилась история
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Lion0006
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