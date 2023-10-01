Тен Хаг о 2 поражениях дома в АПЛ подряд: «Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – крепость, единственный исход – ваше поражение»
Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Ман Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1).
У «Манчестер Юнайтед» 5 поражений и 4 победы в 9 матчах сезона.
«Теперь у нас два [домашних] поражения в АПЛ подряд. Все понятно, но пока я бы не делал выводов. Мы должны действовать лучше, это определенно так. Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – это крепость, и здесь вы ничего не добьетесь, а единственный исход после приезда сюда – ваше поражение». Мы должны играть лучше дома.
Думаю, я не могу винить игроков в том, что они «не бежали». Они отдали все силы. В обеих штрафных мы сыграли не очень хорошо.
Нужно действовать точнее и нацеленнее. Мы хотим быть более решительными. Если ты хочешь забить гол, то должен показывать больше желания сделать это.
Это не вопрос удачи, нельзя объяснять это так. Это форма команды на сегодняшний день. Думаю, мы доходим до нужных зон. Там нужно принимать правильные решения, чтобы создавать больше.
Хоть я и думаю, что мы создали много моментов у ворот соперника, их нужно реализовывать. Мы этого не сделали. Можем винить только самих себя», – сказал тен Хаг.
Тен Хаг и Ван Гал объясняли проблемы «МЮ» законом Мерфи. Что это такое?
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Топ 4 на данный момент:
1. Бавария - 3 очко
2. Копенгаген - 1 очко
3. Галатасарай - 1 очко
4. МЮ - 0
Лысый обещал, лысый сделал!
Команды просто нет. Бегает какой-то набор игроков, которые не понимают, как действовать после центра поля. Понятно, что на открытых контратаках даже слабенькие сильны, но вы же типа грандом себя выставляете, а на деле только контратаками и бегунками можете брать.
Я бы на его месте завязал с тренерством и продавал в интернете курсы по мотивации. С его подвешенным языком и мощным пиаром от своих миньонов хорошо бы получалось
Молоток
😁
Бат май майнд сэйз "Ноу!" (С)
Of body language
Of body language
Yeah
Sexy body
Sexy, sexy body
Mmm, Yeah