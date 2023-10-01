Тен Хаг о 2 поражениях дома в АПЛ подряд: «Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – крепость, единственный исход – ваше поражение»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Ман Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1).

У «Манчестер Юнайтед» 5 поражений и 4 победы в 9 матчах сезона.

«Теперь у нас два [домашних] поражения в АПЛ подряд. Все понятно, но пока я бы не делал выводов. Мы должны действовать лучше, это определенно так. Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – это крепость, и здесь вы ничего не добьетесь, а единственный исход после приезда сюда – ваше поражение». Мы должны играть лучше дома.

Думаю, я не могу винить игроков в том, что они «не бежали». Они отдали все силы. В обеих штрафных мы сыграли не очень хорошо.

Нужно действовать точнее и нацеленнее. Мы хотим быть более решительными. Если ты хочешь забить гол, то должен показывать больше желания сделать это.

Это не вопрос удачи, нельзя объяснять это так. Это форма команды на сегодняшний день. Думаю, мы доходим до нужных зон. Там нужно принимать правильные решения, чтобы создавать больше.

Хоть я и думаю, что мы создали много моментов у ворот соперника, их нужно реализовывать. Мы этого не сделали. Можем винить только самих себя», – сказал тен Хаг.

Тен Хаг и Ван Гал объясняли проблемы «МЮ» законом Мерфи. Что это такое?

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51 комментарий

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Отец Абду
Ну, Тен Хаг вернул МЮ в топ 4 и зачем его увольнять?:)

Топ 4 на данный момент:
1. Бавария - 3 очко
2. Копенгаген - 1 очко
3. Галатасарай - 1 очко
4. МЮ - 0

Лысый обещал, лысый сделал!
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Очки Дани Алвеса
Это уже даже не смешно. Можете языком тела им хоть фокусы показывать, хоть на гитаре играть, это ваши внутренние фетиши. Но с футболом-то что делать будешь?
Команды просто нет. Бегает какой-то набор игроков, которые не понимают, как действовать после центра поля. Понятно, что на открытых контратаках даже слабенькие сильны, но вы же типа грандом себя выставляете, а на деле только контратаками и бегунками можете брать.
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Today I feel Qatari
Ответ Тюменский медвежонок
самое грустное в этой ситуации то что непонятно на кого тен Хага менять, на рынке банально нет новых Клоппов и Гвардиол, по сути тен Хаг на увольнение уже "натренировал" и действительно пора прощаться, но что делать дальше? кого звать?
Даже середняк, который хотя бы не будет натаскивать игроков со своего бывшего места работы будет предпочтительнее Тен Хага. Можно Сульшера вспомнить, который будучи очень середняковым тренером на чистом старании занимал второе и третье места с Перейрой, Лингардом и МакФредом, не ругался с игроками и не требовал скупить себе половину Мольде. Просил только Холланда, эх...
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Today I feel Qatari
Должен, нужно, должны, следует, язык тела (с).

Я бы на его месте завязал с тренерством и продавал в интернете курсы по мотивации. С его подвешенным языком и мощным пиаром от своих миньонов хорошо бы получалось
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Today I feel Qatari
Ответ UseR
Винить игроков? А к самому себе вопросы будут? Или после следующей победы будет опять - Я Я Я
Выигрывает Тен Хаг, проигрывают игроки. Это давно уже база во всех его интервью
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Demyan Grachev
слился физрук
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Император Плутона
мне кажется ему не хватает лимонов в офисе
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stanvixx
Ответ Отец Абду
Ну, Тен Хаг вернул МЮ в топ 4 и зачем его увольнять?:) Топ 4 на данный момент: 1. Бавария - 3 очко 2. Копенгаген - 1 очко 3. Галатасарай - 1 очко 4. МЮ - 0 Лысый обещал, лысый сделал!
Смешно
Молоток
😁
+2
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denbodrov
Май бади сэйз "Летс гоу!"
Бат май майнд сэйз "Ноу!" (С)
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Старик Стариканов
поплыл шарлатан,дайте ему выкупить Аякс
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Бене Гессерит
Ответ Тюменский медвежонок
самое грустное в этой ситуации то что непонятно на кого тен Хага менять, на рынке банально нет новых Клоппов и Гвардиол, по сути тен Хаг на увольнение уже "натренировал" и действительно пора прощаться, но что делать дальше? кого звать?
Мостовой доступен скоро будет
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tnec
Лысый шарлатан 2.0 . Хотя первый уже не шарлатан после ЛЧ 23
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justbored
Look at me, I got a case of body language
Of body language
Of body language
Yeah

Sexy body
Sexy, sexy body
Mmm, Yeah
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dake
Пора прощаться с Тен Хагом. Я бы хотел видеть тренером Манчини, Пелегрини, Моуриньо
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Дени Сыч
(С)by Джейсон Стэтхэм.
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Костя Кот
говорить что угодно можно
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furiking
Сразу вспомнилась новость о том, как язык тела Левандовского говорил о том, что тот хочет из Баварии уйти :)
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Andrey Yaroslavtsev
Бла, бла, бла...
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UseR
Винить игроков? А к самому себе вопросы будут? Или после следующей победы будет опять - Я Я Я
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trav
Эталонный шарлатан
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Cruel Snake
А пока языковой барьер не удаётся преодолеть
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Today I feel Qatari
Меня вот кстати все лето убеждали какой Хойлунд топарь и какого брилиланта выудил Хаг. В итоге выяснилось, что главное достоинство Хойлунда - это то, что он подписан в правильном агенстве. Тен Хаг опять нагрел своих фанатов, но они и рады ведь лысина так блестит
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Stretford End
Ответ Тюменский медвежонок
самое грустное в этой ситуации то что непонятно на кого тен Хага менять, на рынке банально нет новых Клоппов и Гвардиол, по сути тен Хаг на увольнение уже "натренировал" и действительно пора прощаться, но что делать дальше? кого звать?
так сейчас набегут Катари и им подобные и предложат Каррика или Макену
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Машина Мощная
должен, но не говорит))
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Chernoy
Молодец, красиво говорит. Теперь понятно, что директорат в МЮ любит словоблудие. В личных беседах он наверное ещё искуснее глаголет.
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