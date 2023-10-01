Тен Хаг о 2 поражениях дома в АПЛ подряд: «Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – крепость, единственный исход – ваше поражение»

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Ман Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1).

У « » 5 поражений и 4 победы в 9 матчах сезона.

«Теперь у нас два [домашних] поражения в подряд. Все понятно, но пока я бы не делал выводов. Мы должны действовать лучше, это определенно так. Язык наших тел должен говорить: « » – это крепость, и здесь вы ничего не добьетесь, а единственный исход после приезда сюда – ваше поражение». Мы должны играть лучше дома.

Думаю, я не могу винить игроков в том, что они «не бежали». Они отдали все силы. В обеих штрафных мы сыграли не очень хорошо.

Нужно действовать точнее и нацеленнее. Мы хотим быть более решительными. Если ты хочешь забить гол, то должен показывать больше желания сделать это.

Это не вопрос удачи, нельзя объяснять это так. Это форма команды на сегодняшний день. Думаю, мы доходим до нужных зон. Там нужно принимать правильные решения, чтобы создавать больше.

Хоть я и думаю, что мы создали много моментов у ворот соперника, их нужно реализовывать. Мы этого не сделали. Можем винить только самих себя», – сказал тен Хаг.

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