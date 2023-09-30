Ходжсон не уступает «МЮ» в гостях 5 матчей подряд. Он 1-й тренер в АПЛ, кому это удалось

Рой Ходжсон – 1-й тренер АПЛ с 5 матчами подряд без поражений в гостях у «МЮ».

« » на своем поле уступил «Кристал Пэлас» (0:1) под руководством в 7-м туре .

Тренер возглавляет команду с марта 2023 года. Он также тренировал « » с 2017 по 2021 год.

Он стал первым тренером в истории лиги, который не потерпел поражений в 5 выездных матчах подряд против «Манчестер Юнайтед».

У экс-тренера «Ливерпуля» 2 ничьих и 3 победы на «Олд Траффорд».

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