Ходжсон не уступает «МЮ» в гостях 5 матчей подряд. Он 1-й тренер в АПЛ, кому это удалось

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Рой Ходжсон Кристал Пэлас рекорды Футбол

Рой Ходжсон – 1-й тренер АПЛ с 5 матчами подряд без поражений в гостях у «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» (0:1) под руководством Ходжсона в 7-м туре АПЛ.

Тренер возглавляет команду с марта 2023 года. Он также тренировал «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год.

Он стал первым тренером в истории лиги, который не потерпел поражений в 5 выездных матчах подряд против «Манчестер Юнайтед».

У экс-тренера «Ливерпуля» 2 ничьих и 3 победы на «Олд Траффорд».

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11 комментариев

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Cheldon
Улыбающийся 76-летний дедушка - божий одуванчик. Пришёл, увидел, победил :)
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Ложный Латераль
Бросил пыль в глаза всем, по факту слив мусорный турнир Кубок Лиги, и на фоне этого взял нужный результат на Олд Траффорд. красава
+15
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ман сити фейк
Хозяин Траффорда
+12
-3
+9
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milky way
Какие только рекорды не ведутся.
Ходжсон - легендище. Под 80 лет, а он всё ещё в деле.
+9
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Zlatan Ibra
Вообще Рой не строит каких-то иллюзий на счёт своего нынешного состава. Терпели и вытерпели. Если сравнить игроков Пэласа с игроками МЮ, там пропасть в классе и технике, так что три очка на траффорде - это три очка.
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Lavinka
Опытный дед .
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Real_v_dushe
Ходжсон всем всё давно доказал, вообще без шансов переиграл 7хага. Я вообще не понял, за счёт чего 7хаг хотя бы ничью вырвать мог.
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ман сити фейк
Ответ Ложный Латераль
Бросил пыль в глаза всем, по факту слив мусорный турнир Кубок Лиги, и на фоне этого взял нужный результат на Олд Траффорд. красава
Напоминает прошлогодние матчи с Ньюкаслом
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iks5
Ответ Ложный Латераль
Бросил пыль в глаза всем, по факту слив мусорный турнир Кубок Лиги, и на фоне этого взял нужный результат на Олд Траффорд. красава
Ты чего, Манки нынче рассказывают, какой Хаг топарь, раз он КАЛ взял.
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