Тен Хаг про 0:1 от «Кристал Пэлас»: «МЮ» допустил всего 3 момента у своих ворот – после стандартов. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую игру»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас».

Манкунианцы проиграли матч 7-го тура АПЛ со счетом 0:1. 

«Все довольно просто. За всю игру мы допустили всего три момента у своих ворот – все три после стандартов. В атаке мы выходили на хорошие позиции, но принимали неверные решения.

Мы занимали хорошие позиции, и у нас были открытые игроки. Мы не воспользовались этими моментами. Мы сыграли недостаточно качественно в этой фазе игры. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую свою игру.

Конечно, это расстраивает. Мы много раз были близки [к тому, чтобы забить]. Нужно играть остро и хладнокровно. Все дело в принятии решений. Мы больше не можем изменить этот результат. Нужно извлечь уроки из этого матча и учиться играть лучше в завершающих фазах атак», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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35 комментариев

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corazón blanco
Когда у тебя по окончанию 10 игр в сезоне лучший бомбардир опорный полузащитник Каземиро - это действительно вызывает большие вопросы.
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Антон Александров
Еще с парочкой игроков основы поругайся и совсем у МЮ дело пойдет! Очень слабый тренер...
+15
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Today I feel Qatari
Чемодан-вокзал-Аякс
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Фёдор Кузнецов
Есть ли в каком либо топ клубе тренер,который ещё не принёс клубу массу трофеев и работает второй сезон который спокойно убирает из состава легенд, может спокойно отстранить игрока купленного за большую сумму потому что он ему не нравится, которому покупают кучу игроков из определённой лиги которых он просит, мне кажется нет, поэтому напрашивается вопрос, а чем Тен Хаг заслужил такого отношения, результатов как мы видим нет
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Любезный Коссутий
думаю, когда Эрика уволят, он тоже воспримет это позитивно. в целом, похоже, что он тоже теряет команду, как терял ее Оле в своем последнем сезоне
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Brigant
Пора гнать его ссаными тряпками
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MU4evainmyheart!!!
"Все дело в принятии решения"
Ну, так объясни этому дуболомному Рэшфорду, что он из раза в раз принимает неправильное решение, врезаясь с мячом в защитников. Объясни ему когда надо бить, а когда пасовать, а то этот Мбаппе на минималках делает все наоборот.
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Пикачу82
Ответ Антон Александров
Еще с парочкой игроков основы поругайся и совсем у МЮ дело пойдет! Очень слабый тренер...
Физрук, не для топ клубов.
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Elik1989
Ответ SegaYasch
Ты хоть смотрел этот матч? Или тоже охотник на плюсы?
У них всегда виноват только тренер. МЮ за 10 лет сменил 5 тренеров (Гигз и Рангник не в счёт), потратил больше одного ярда и стабильно набирает 60-70 очков и только по праздникам взбирается до 2-3 места, а виноваты тренеры, но ни как те, кто их туда привёл, кто ведет эту трансферную политику и ведёт этот клуб в никуда.
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bibendum
Вангаловщина какая-то. Скоро начнёт рассуждать о философии
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Иван Лапин
Когда его уже выгонят? Или он неприкасаемый?
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Michael Guttierrez
Эрик, пожалуйста, хватит издеваться над болельщиками Юнайтед. Лучший вингер на сегодня сидит на скамейке, потому что депутат подписал новый контракт и предсказуемо забил на игру, а Пелистри, который сидел в Алавесе очень тактически подкован. По итогу вся острота исходила от Гарначо.
В конце Юнайтед был бессистемным, безыдейным и отчаянным.
Для второго сезона игры просто нет. Откуда разговоры о продлении контракта? Лысый не уровень Юнайтед либо Юнайтед уже уровень Лысого, а именно типичный середняк. Во второе пока не хочется верить.
Лысый, песня дорожная для тебя
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Alex Rhea
худший МЮ в 21 веке, будет ещё хуже с этим кадром
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X Y
снова Рон виноват, недруги. Тан хак ваше спасение
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songbilong
Ответ SegaYasch
Ты хоть смотрел этот матч? Или тоже охотник на плюсы?
да какая разница кто как играл, если команда проиграла?
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Пикачу82
Физрук
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Извилина Заремы
Ответ Billy_Shears
Мне не нравился сэр красный нос, но в каких же руинах он оставил мю, моё почтение.
Справедливости ради - он оставил в руинах "Арсенал": 8:2.
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Streetbor
Рэшфорд снова в табуретку превратился, а ему уже 25. А все перспективный 🤷‍♂️
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ QWertY
https://wampi.ru/image/YcnKEIz https://wampi.ru/image/YcnKa4H Ждем когда следующий коуч станет физруком🤣 Чисто шоб поржать, кого бы ты хотел видеть после увольнения Хага?)
красиво
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SegaYasch
Ответ Zlatan Ibra
Когда Жозе проигрывал в таких же играх - он физрук. Когда Тен Хаг проигрывает - "а ты смотрел матч!? Ты только плюсики набиваешь!"
И?
Тебя не смущает что Жозе и тен Хаг это как бы разные люди? Ну я на всякий случай, мало ли. У тебя просто слишком много очень умных комментариев поэтому я заранее чуть объясню
В чем твое удивление если к разным тренером разное отношение?
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Zlatan Ibra
Ответ SegaYasch
Ты хоть смотрел этот матч? Или тоже охотник на плюсы?
Когда Жозе проигрывал в таких же играх - он физрук. Когда Тен Хаг проигрывает - "а ты смотрел матч!? Ты только плюсики набиваешь!"
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ SegaYasch
Ты хоть смотрел этот матч? Или тоже охотник на плюсы?
давайте смотреть матчи с 16 места )
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Эльмурад Атаханов
Почему, он не может принять,что нет абсолютно рисунка игры?
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Drob003
Неужели не понятно, что Тен Хага пора увольнять. Нужен тренер мотиватор. А этот нытик не уровень МЮ
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Cheldon
МЮ подал 10 угловых. Десять! Где же реализация? Почему нет результатов работы на тренировках? Почему стандарты соперников всегда опасны? Существует старая футбольная поговорка: «Три угловых — пенальти!»
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