Тен Хаг про 0:1 от «Кристал Пэлас»: «МЮ» допустил всего 3 момента у своих ворот – после стандартов. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую игру»

Эрик тен Хаг высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас».

Манкунианцы проиграли матч 7-го тура со счетом 0:1.

«Все довольно просто. За всю игру мы допустили всего три момента у своих ворот – все три после стандартов. В атаке мы выходили на хорошие позиции, но принимали неверные решения.

Мы занимали хорошие позиции, и у нас были открытые игроки. Мы не воспользовались этими моментами. Мы сыграли недостаточно качественно в этой фазе игры. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую свою игру.

Конечно, это расстраивает. Мы много раз были близки [к тому, чтобы забить]. Нужно играть остро и хладнокровно. Все дело в принятии решений. Мы больше не можем изменить этот результат. Нужно извлечь уроки из этого матча и учиться играть лучше в завершающих фазах атак», – сказал главный тренер « ».

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