Тен Хаг про 0:1 от «Кристал Пэлас»: «МЮ» допустил всего 3 момента у своих ворот – после стандартов. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую игру»
Эрик тен Хаг высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас».
Манкунианцы проиграли матч 7-го тура АПЛ со счетом 0:1.
«Все довольно просто. За всю игру мы допустили всего три момента у своих ворот – все три после стандартов. В атаке мы выходили на хорошие позиции, но принимали неверные решения.
Мы занимали хорошие позиции, и у нас были открытые игроки. Мы не воспользовались этими моментами. Мы сыграли недостаточно качественно в этой фазе игры. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую свою игру.
Конечно, это расстраивает. Мы много раз были близки [к тому, чтобы забить]. Нужно играть остро и хладнокровно. Все дело в принятии решений. Мы больше не можем изменить этот результат. Нужно извлечь уроки из этого матча и учиться играть лучше в завершающих фазах атак», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Ну, так объясни этому дуболомному Рэшфорду, что он из раза в раз принимает неправильное решение, врезаясь с мячом в защитников. Объясни ему когда надо бить, а когда пасовать, а то этот Мбаппе на минималках делает все наоборот.
В конце Юнайтед был бессистемным, безыдейным и отчаянным.
Для второго сезона игры просто нет. Откуда разговоры о продлении контракта? Лысый не уровень Юнайтед либо Юнайтед уже уровень Лысого, а именно типичный середняк. Во второе пока не хочется верить.
Лысый, песня дорожная для тебя
Тебя не смущает что Жозе и тен Хаг это как бы разные люди? Ну я на всякий случай, мало ли. У тебя просто слишком много очень умных комментариев поэтому я заранее чуть объясню
В чем твое удивление если к разным тренером разное отношение?