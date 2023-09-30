Хавбек «Ливерпуля» Джонс удален на 26-й игры с «Тоттенхэмом» за удар шипами в голеностоп Биссума
«Ливерпуль» остался в меньшинстве в первом тайме матча с «Тоттенхэмом».
Полузащитник «красных» Кертис Джонс на 26-й минуте в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.
Главный судья матча Саймон Хупер, посмотрев видеоповтор, показал 22-летнему англичанину прямую красную карточку.
Подробная статистика выступлений хавбека «Ливерпуля» Джонса доступна здесь.
Изображение: Sky Sports
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:0, первый тайм).
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