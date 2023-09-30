Хавбек «Ливерпуля» Джонс удален на 26-й игры с «Тоттенхэмом» за удар шипами в голеностоп Биссума

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саймон Хупер видеоповторы Ив Биссума Кертис Джонс Футбол

«Ливерпуль» остался в меньшинстве в первом тайме матча с «Тоттенхэмом».

Полузащитник «красных» Кертис Джонс на 26-й минуте в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.

Главный судья матча Саймон Хупер, посмотрев видеоповтор, показал 22-летнему англичанину прямую красную карточку.

Подробная статистика выступлений хавбека «Ливерпуля» Джонса доступна здесь.

Изображение: Sky Sports

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:0, первый тайм).

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81 комментарий

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Арман Мартиросян
Ответ arspurs9
Не понимаю вопросы фанатов Ливерпуля. Да, не хотел, но прямой ногой, шипами, в ногу соперника. О чем тут говорить?
Гол Ливерпуля тоже по делу отменили?
+76
-11
+65
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arspurs9
Не понимаю вопросы фанатов Ливерпуля. Да, не хотел, но прямой ногой, шипами, в ногу соперника. О чем тут говорить?
+72
-21
+51
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Serega Fart
судья клоун с курятника, на мяче прокатилась нога, потом гол забрал с фальшивого офсайда
+50
-13
+37
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Арман Мартиросян
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
Да там даже слепой увидит, что нога защитника ближе к линии на газоне, чем Диас.
+25
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+25
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а помните как в прошлом году Кейна не удалили в первом тайме на таком же фоле
+24
-2
+22
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Марк Белов
Жаль, конечно, Ливерпуль, но красная полностью заслуженная
+17
-3
+14
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Cookold
а почему не было норм повтора по поводу отменённого гола Ливера?)
+12
0
+12
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Sweaty25
Блин, я хоть и фанат Ливерпуля, но отрицать чистоту данной красной - глупо. Не понимаю, почему парни так жестко идут прямой ногой в стык. Хорошо, что, кажется, избежали серьёзной травмы
+11
-2
+9
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Александр Сандалов
Ответ arspurs9
Не понимаю вопросы фанатов Ливерпуля. Да, не хотел, но прямой ногой, шипами, в ногу соперника. О чем тут говорить?
Красная верная ,гол отменный бред ,старый даже смотреть эпизод не пошел
+11
-3
+8
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Отвёртка
Ответ Asl Ali
я не фан ливера ,ваще за Челси болею. но судья будто поплыл . гол отменил, пеналь не назначил , куча ошибок
ЛФК в этом сезоне по максимуму топят. Я, сколько болею за Ливерпуль, подобного не могу вспомнить.
+10
-2
+8
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Александр Соколов
Там нужно смотреть в динамике, нога Джонса прокатилась по мячу, тоесть движение было не преднамеренное
+8
-3
+5
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ман сити фейк
Повезло что ногу не сломал
+6
-1
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Михаил Дьяконов
Ответ arspurs9
Не понимаю вопросы фанатов Ливерпуля. Да, не хотел, но прямой ногой, шипами, в ногу соперника. О чем тут говорить?
Пожалуйста, не позорься. Я понимаю, что ты фанат ТТХ, но смотри на вещи объективно. Красная - да, согласен. Офсайда в моменте гола не было. https://i.imgur.com/Zg8m8Ut.jpg
+4
0
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Айрат Ситдиков
Ответ arspurs9
Не понимаю вопросы фанатов Ливерпуля. Да, не хотел, но прямой ногой, шипами, в ногу соперника. О чем тут говорить?
Был рикошет от мяча в ногу, умысла не было. Не вижу тут красной вообще.
+6
-2
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Влад Чучкалов
Ответ Гражданин Канады
кейн и сегодня чудит
кейн сегодня пропал с поля
+3
0
+3
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LiverpoolUA
Разгильдяйство.
Зная, что Сити влетел , играть так грубо , рискуя проставить команду.
И подставил!
+5
-2
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Игорь Колупанов
Давайте честно,карточка поделу,ну блин это помоему уже третье удаление,тем более Сити и Юнайтед проиграли,блин ну камон,нужен опять подвиг отыгратся и выиграть в меньшинстве!!!!!!
+6
-3
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Cyclops
Джонс - балбес тура
+2
0
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Asl Ali
я не фан ливера ,ваще за Челси болею. но судья будто поплыл . гол отменил, пеналь не назначил , куча ошибок
+6
-4
+2
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CrumpLFC
Ответ arspurs9
Не понимаю вопросы фанатов Ливерпуля. Да, не хотел, но прямой ногой, шипами, в ногу соперника. О чем тут говорить?
Да вообще не о чем. Нога проехалась по мячу, потом врезалась в ногу. Уголек уже радостно по полю бегает, а тем временем Ливерпулю и гол чистый не засчитали. Стоит надеяться, что это исключительно совпадение с тем фактом, что некий клуб из Манчестера сегодня неожиданно проиграл.
+9
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ arspurs9
А я позорился? Я где то написал, что там точно офсайд? Если да, продемонстрируешь мне этот комментарий?)
ахахаха боже какое ничтожество, как и твой любимый курятник который в большинстве полтора момента за весь тайм создал, что примерно в 2-3 раза меньше чем у соперника
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djkdkrb
Ответ arspurs9
Уже писал, скинешь официальное фото АПЛ с офсайдными линиями, где Диас в правильном положении? По поводу красной - чистейшая.
А знаешь, почему нет официального фото с офсайдными линиями? Потому что их никто не чертил))))))
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Отвёртка
Ответ Cookold
а почему не было норм повтора по поводу отменённого гола Ливера?)
Потому что Пеп на варе
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jwbmwbqvih
Ответ arspurs9
Что?
Твой комент 3 по счету. И там никаких вопросов не было.
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Никита Никулин
Ответ Sweaty25
Блин, я хоть и фанат Ливерпуля, но отрицать чистоту данной красной - глупо. Не понимаю, почему парни так жестко идут прямой ногой в стык. Хорошо, что, кажется, избежали серьёзной травмы
Ты момент видел?
+5
-4
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