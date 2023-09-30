Хавбек «Ливерпуля» Джонс удален на 26-й игры с «Тоттенхэмом» за удар шипами в голеностоп Биссума

«Ливерпуль» остался в меньшинстве в первом тайме матча с «Тоттенхэмом».

Полузащитник «красных» на 26-й минуте в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп .

Главный судья матча Саймон Хупер, посмотрев видеоповтор, показал 22-летнему англичанину прямую красную карточку.

Подробная статистика выступлений хавбека « » Джонса доступна здесь.

Изображение: Sky Sports

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:0, первый тайм).

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline