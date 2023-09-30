У «Ливерпуля» 4 удаления в 7 турах АПЛ. Джонс и Жота получили красные в матче с «Тоттенхэмом»

Игроки «Ливерпуля» получили 4 желтые карточки в 7 матчах АПЛ.

Команда Юргена Клоппа играет с « » на выезде в рамках 7-го тура АПЛ (1:1, второй тайм).

«Красные» остались в меньшинстве на 26-й минуте – получил прямую красную карточку за то, что шипами врезался в голеностоп Ива Биссума. Позднее был удален еще один игрок « » – получил желтые карточки на 68-й и 70-й минутах.

В первых 7 турах судьи 4 раза удаляли игроков мерсисайдцев – ранее красные карточки получали Алексис Мак Аллистер (в игре с «Борнмутом») и Вирджил ван Дейк (с «Ньюкаслом»).

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

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