У «Ливерпуля» 4 удаления в 7 турах АПЛ. Джонс и Жота получили красные в матче с «Тоттенхэмом»
Игроки «Ливерпуля» получили 4 желтые карточки в 7 матчах АПЛ.
Команда Юргена Клоппа играет с «Тоттенхэмом» на выезде в рамках 7-го тура АПЛ (1:1, второй тайм).
«Красные» остались в меньшинстве на 26-й минуте – Кертис Джонс получил прямую красную карточку за то, что шипами врезался в голеностоп Ива Биссума. Позднее был удален еще один игрок «Ливерпуля» – Диогу Жота получил желтые карточки на 68-й и 70-й минутах.
В первых 7 турах АПЛ судьи 4 раза удаляли игроков мерсисайдцев – ранее красные карточки получали Алексис Мак Аллистер (в игре с «Борнмутом») и Вирджил ван Дейк (с «Ньюкаслом»).
Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.
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Судья 1: 1 Ливерпуль
Когда Ливерпуль был главным конкурентом Сити - против Ливерпуля чудили дико(чего стоит фол Пикфорда на ВВД)
В прошлый сезон против Арсенала были дичайшие решения
Теперь снова и тех, и тех, особенно, когда Сити потерял очка
Английские судьи в принципе клоуны, но против конкурентов Сити - ошибок вдвойне больше
Про МЮ и дело Уэбба промолчу, двойной эффект
По-моему, там каждый тур такие скандалы.