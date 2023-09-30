У «Ливерпуля» 4 удаления в 7 турах АПЛ. Джонс и Жота получили красные в матче с «Тоттенхэмом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саймон Хупер Диогу Жота Кертис Джонс Футбол

Игроки «Ливерпуля» получили 4 желтые карточки в 7 матчах АПЛ.

Команда Юргена Клоппа играет с «Тоттенхэмом» на выезде в рамках 7-го тура АПЛ (1:1, второй тайм). 

«Красные» остались в меньшинстве на 26-й минуте – Кертис Джонс получил прямую красную карточку за то, что шипами врезался в голеностоп Ива Биссума. Позднее был удален еще один игрок «Ливерпуля» – Диогу Жота получил желтые карточки на 68-й и 70-й минутах.

В первых 7 турах АПЛ судьи 4 раза удаляли игроков мерсисайдцев – ранее красные карточки получали Алексис Мак Аллистер (в игре с «Борнмутом») и Вирджил ван Дейк (с «Ньюкаслом»). 

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. 

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30 комментариев

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Отец Абду
Судья устроил цирк, одно из худших судейств что я видел...

Судья 1: 1 Ливерпуль
+67
-7
+60
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Михаил Дьяконов
Судья, видимо, все накопления поставил на победу Тоттенхэма. Первая желтая у Жоты - вообще левейшая. Игрок ТТХ - сам об него ударился..
+63
-5
+58
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Николай Гаркуша
Если удаление Джонса оспаривать сложно, то отмененный гол и две супернеочевидные карточки Жоте это просто беспредел судейский. Я надеюсь это последний матч этой бригады хотя бы в этом сезоне.
+54
-3
+51
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CrumpLFC
Видели первую желтую Jota?Где игрок соперника споткнулся о свою ногу. Будь такое судейство в РПЛ, завтра арбитр был бы уволен.
+35
-2
+33
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Михаил Дьяконов
Ответ CrumpLFC
Видели первую желтую Jota?Где игрок соперника споткнулся о свою ногу. Будь такое судейство в РПЛ, завтра арбитр был бы уволен.
Не уволят =) Сейчас Клоппа отстранят, если он в подтрибунке прокомментирует их решения
+24
-2
+22
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King_X
Ответ Михаил Дьяконов
Судья, видимо, все накопления поставил на победу Тоттенхэма. Первая желтая у Жоты - вообще левейшая. Игрок ТТХ - сам об него ударился..
Да классика
Когда Ливерпуль был главным конкурентом Сити - против Ливерпуля чудили дико(чего стоит фол Пикфорда на ВВД)
В прошлый сезон против Арсенала были дичайшие решения
Теперь снова и тех, и тех, особенно, когда Сити потерял очка
Английские судьи в принципе клоуны, но против конкурентов Сити - ошибок вдвойне больше

Про МЮ и дело Уэбба промолчу, двойной эффект
+28
-7
+21
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BearS
Чтобы был понятен контекст - этот же судья судил МЮ-Волки в начале сезона %))) Редкий клоун)
+15
-1
+14
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Asuev
Когда я увидел повтор после гола диаса, вздохнул, типа офсайда нет 100%! Но то что даже линии не нарисовали это абсурд! Судьи на вар явно судили не честно
+12
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+12
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van
Браво судья , лучший игрок тотенхема
+11
-1
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евГений
Ответ Отец Абду
Судья устроил цирк, одно из худших судейств что я видел... Судья 1: 1 Ливерпуль
Классика судейства в АПЛ)

По-моему, там каждый тур такие скандалы.
+8
-1
+7
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Rafael Nadal Parero
А как в Англии оправдывают отмену чистых голов при вар?
+6
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eftomolgy
Ховард Уэбб - легенда МЮ
+5
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Не удивлюсь если в этом сезоне ливерпуль на 1 очко от первого места отстанет 🤣
+4
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alexmixer9
Ответ Михаил Дьяконов
Судья, видимо, все накопления поставил на победу Тоттенхэма. Первая желтая у Жоты - вообще левейшая. Игрок ТТХ - сам об него ударился..
Смешнее жк не видел, но жота тоже молодец пусть и с левой жк, но так прыгать в ноги...
+7
-3
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vals1702
судьи заряжены против ЛФК это ясно. Все свистки в одну сторону
+3
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Виталий Ан
Если бы Матип, Тоттенхэм мог и до завтра не забить
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Vadiay
Опубликуйте разговор судей в каждом из моментов с ЖК, красными и отмененным голом. Или вдруг, случайно, записи не сохранятся?
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dfstorm
давно такого спорного и одностороннего судейства не видел. если бригаду не отстранят - это будет полнейший цирк
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Арман Мартиросян
У Аткинсона достойный наследник.
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Дима Крикун
Ну 9 против 12 это что то с чем то
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Krutik_prutik
Все таки судьи дожали Ливерпуль…браво!
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altair057
Судья испортил игру, топил за ТТХ.
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Моуриниста
Ответ Отец Абду
Судья устроил цирк, одно из худших судейств что я видел... Судья 1: 1 Ливерпуль
угадай почему... даю подсказку: блатдиола сегодня проиграл. мафии это не понравилось
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Vadiay
Как говорил герой Папанова в "Бриллиантовой руке": "За это убивать надо!".
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MI-28
Судья похож на свиноту конченую. Ходит как хряк по полю.
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