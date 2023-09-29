Эрик тен Хаг: «Нагрузка на футболистов слишком большая – это даже перенагрузка. Но график продолжает расширяться, игроки так больше не могут»
Эрик тен Хаг высказался о напряженном графике футболистов.
«В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды.
В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным.
Кроме того, сезон был длиннее из-за участия в Кубке Англии, а затем футболисты принимали участие в матчах Лиги наций, в результате чего перерыв [между сезонами] был коротким.
График увеличивается каждый раз. Нагрузка на футболистов слишком большая – это даже перенагрузка. Мои коллеги также указывали на это, и я тоже. Но расписание продолжает расширяться.
Футболисты больше не могут справляться с такой перенагрузкой. И это то, что вы видите во многих командах», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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При 1 матче в неделю платить такие ЗП и тратить такие деньги как сейчас будет не возможно
А матчей меньше точно не станет - это же деньги, в том числе и для клубов, а клубы как раз таки и платят зп футболистам основы и резервистам тоже, которым выпадает шанс себя проявить
Все это лирика, здоровья футболистам и всем кто за смотрит за их игрой.
Пусть отрабатывают - ну так они и отрабатывают. Ломаются, но отрабатывают. Или они должны через боль и усталость дальше бегать?
И как будто футболисты сами себе зарплаты назначают, ага. Никто не откажется от таких денег, когда их предлагают
Самое интересное в разговоре про ЗП - ни один житель России вообще не должен рот про это открывать, потому что никто в России не платить ни за минуту трансляции, ни за сувенирку официальную. Это просто тупо жаба душит и поэтому надо на каждом углу про это орать
А по факту, твоих потраченных денег в зп футболистов нет абсолютно нисколько
Для этого есть резерв и академия - ну вот сейчас и посмотрим на резерв и академию Арсенала, уверен что уровень не упадет
Кстати, удивительно но все травмированные в Арсенале (Райс, Сака, Тимбер, Троссар, Парти, Мартинели) были на ЧМ
Удивительно, но все порвавшие кресты перед/на старте сезона (Тимбер, Куртуа, Милитао плюс Де Брейне с подколенным сухожилием) были на ЧМ
Организм не железный, рано или поздно он даст сбой хоть миллиарды плати человеку
Больше матчей это хорошо - да ты и половину не смотришь этих матчей потому что она в принципе нафиг никому не нужна. А если смотришь, то смотри и другие чемпионаты, смотри Ростов-Динамо условные. Это матч даже будет по уровню близок к какому-нибудь Лутон-Арсенал с половиной состава из академии
Но только говоря про сборные, в клубном футболе сильно нагрузки не поменялись, особенно для тех, кто играет в еврокубках.