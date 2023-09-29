Эрик тен Хаг: «Нагрузка на футболистов слишком большая – это даже перенагрузка. Но график продолжает расширяться, игроки так больше не могут»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии ЧМ-2022 календарь Эрик тен Хаг Лига наций УЕФА Футбол

Эрик тен Хаг высказался о напряженном графике футболистов.

«В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды.

В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным.

Кроме того, сезон был длиннее из-за участия в Кубке Англии, а затем футболисты принимали участие в матчах Лиги наций, в результате чего перерыв [между сезонами] был коротким.

График увеличивается каждый раз. Нагрузка на футболистов слишком большая – это даже перенагрузка. Мои коллеги также указывали на это, и я тоже. Но расписание продолжает расширяться.

Футболисты больше не могут справляться с такой перенагрузкой. И это то, что вы видите во многих командах», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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39 комментариев

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Stewart D.
Ответ Великий Алонсо
Лысый, зарплату их видел? Для таких зарплат это не нагрузки, а полнейший релакс.
конечно, ведь когда на 85 минуте игрок скрючивается от сведения мышцы, он может вспомнить про свою з/п и как ни в чём не бывало продолжит свой ленивый бег трусцой
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Artem Schetnikov
В целях уменьшения нагрузки на игроков, МЮ планирует вылететь из еврокубков и кубков Англии, добавил голландский специалист
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Любезный Коссутий
Ответ Artem Schetnikov
В целях уменьшения нагрузки на игроков, МЮ планирует вылететь из еврокубков и кубков Англии, добавил голландский специалист
Пеп уже начал уменьшать нагрузки
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Stewart D.
конечно, ведь когда на 85 минуте игрок скрючивается от сведения мышцы, он может вспомнить про свою з/п и как ни в чём не бывало продолжит свой ленивый бег трусцой
Для этого существует ротация и замены. Значит тренерскому штабу необходимо выстроить план и распределить нагрузки среди игроков
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ральф шумахер
ну так надо давать больше шансов резервистам и мододежи. А так-же поставить вопрос ребром, с руководством - межсезонные матчи в Азии и США не нужны.
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Shumi-jr
Ответ Alfa Romeo
Это действительно серьёзная проблема. Что толку от этого большого количества матчей, если придётся либо давать отдыхать ведущим футболистам,, разумеется, выпуская вместо них более слабых, либо ведущие игроки будут травмированы или не в оптимальной форме? И то, и другое негативно влияет на качество игры. Увы, как показывает практика, мало кто способен иметь 2 равноценных состава. Хорошо бы сократить количество матчей в чемпионатах и проводить все матчи раз в неделю (или хотя бы почти все), в том числе и в еврокубковые недели. Хотелось бы верить, что рано или поздно футбольные ассоциации пойдут навстречу футболистам и тренерам (точнее их вынудят это сделать. К сожалению, сами эти бизнесмены ничего не изменят, если на них не надавить)
Вы действительно не видите связи между финансами и количеством матчей ?
При 1 матче в неделю платить такие ЗП и тратить такие деньги как сейчас будет не возможно
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S.Laposter
Ответ Доминатор3000
А чего бы не поговорить про их зп? Как сотнями тысяч в неделю рубить,это пожалуйста,а как играть так мы не справляемся? Ничего страшного,резерв подтянут,как и остальные.
Зп действительно не маленькие. Но все же, футболист который получает даже большие деньги, физически от этого сильнее не становится. От этого падает качество игры и зрелищность, а это важно простым фанатам футбола.
А матчей меньше точно не станет - это же деньги, в том числе и для клубов, а клубы как раз таки и платят зп футболистам основы и резервистам тоже, которым выпадает шанс себя проявить
Все это лирика, здоровья футболистам и всем кто за смотрит за их игрой.
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as009595@icloud.com
Ответ Слончик
Тен Хаг прав. Раньше было меньше игр, ЧМ и ЧЕ были элитными турнирами. Сейчас это месиво. Раньше игрок к тридцати становился только лучше - силы есть, опыт добавился, можно решать задачи. Сейчас клубы гоняются за молокососами, ведь ближе к тридцатнику они ушатаются. Получается, людям, которые привыкли к топовому футболу, подсовывается фаст-фуд. По инерции люди смотрят, надеются на всплески магии, которые раньше видели куда чаще. Но новые поколения это не будут употреблять. Я вообще не понимаю, как пацан сейчас может стать футбольным фанатом.
Наоборот раньше к тридцати игрок в девяноста процентов случаев заканчивался, это щас наоборот, есть современные способы восстановления, также у каждой команды медицинский штаб, за счет этого игроки играют за год вдвое больше игр чем раньше и карьера длится дольше
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MadMatt
Я вот этого бреда вообще не понимаю. За последние 2 недели пповели 4 матча. По 2 игры в неделю. Стандартная практика суперклуба в еврокубках. А какой сверхнагрузке они все ноют? До этого не сборники отдыхали 2 недели, просто ноль игр! Мы собираемся в 9 утра га тактику, потом в 11 тренировка до 2ух обед на базе. Ииии всеееее. Рабочий день окончен. Упахались бедненькие.
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Илнур Кара
тау у тебя результата не было что вначале сезона что сейчас. ни игры ни результата
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Совесть 7Хага
Сказал тренер команды, которая сыграла 7(8) товарняков, меньше чем за месяц)))
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Слончик
Ответ as009595@icloud.com
Наоборот раньше к тридцати игрок в девяноста процентов случаев заканчивался, это щас наоборот, есть современные способы восстановления, также у каждой команды медицинский штаб, за счет этого игроки играют за год вдвое больше игр чем раньше и карьера длится дольше
В любом клубе из 90х на первых ролях был игрок типа Бергкампа, Дзолы, Кантона, Стоичкова, Баджо... Милан вообще был домом престарелых одно время. Сейчас главные звезды - Холанд, Мбаппе, Беллингем, Винисиус.
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Любезный Коссутий
Ответ IAteMyKeyboard
Я согласен, но только МЮ потратив огромные деньги за два года так и сидит без лавки. И такой календарь примерно у всех, но такой эпидемии травм ни у кого нет. Только Арсенал начинает догонять, еще Реал частично. Дело не только в календаре, но и в тренировочном процессе, в организации работы медштаба. Как это было у ЛФК в прошлом сезоне.
у Челси полно травм
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Budabuda
нужно больше золота!
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Диер Ташкент
Ответ Artem Schetnikov
В целях уменьшения нагрузки на игроков, МЮ планирует вылететь из еврокубков и кубков Англии, добавил голландский специалист
С еврокубком вряд ли. А вот с внутренними кубками вполне нормальный вариант
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exshepardjack
Ответ Stewart D.
конечно, ведь когда на 85 минуте игрок скрючивается от сведения мышцы, он может вспомнить про свою з/п и как ни в чём не бывало продолжит свой ленивый бег трусцой
у меня мышцу сейчас на диване за бесплатно свело((
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IAteMyKeyboard
Ответ Любезный Коссутий
у Челси полно травм
Да, ты прав. Но у Челси и календарь не может быть отмазкой
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Shumi-jr
Ответ Stewart D.
конечно, ведь когда на 85 минуте игрок скрючивается от сведения мышцы, он может вспомнить про свою з/п и как ни в чём не бывало продолжит свой ленивый бег трусцой
Всегда есть возможность пойти работать продавцом в магазин, таксистом, в Макдональдс … да мало ли профессий без образования
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SegaYasch
Ответ red hikkikomori
Все правильно, не нужны МЮ дорогостоящие трансферы, деньги надо с умом использовать, а они не умеют.
Это ко всем командам относится, а не только к МЮ
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red hikkikomori
Ответ SegaYasch
Ну тогда и дорогостоящие трансферы не нужны, раз предсезонные матчи в Азии и США надо игнорировать
Все правильно, не нужны МЮ дорогостоящие трансферы, деньги надо с умом использовать, а они не умеют.
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SegaYasch
Ответ ральф шумахер
ну так надо давать больше шансов резервистам и мододежи. А так-же поставить вопрос ребром, с руководством - межсезонные матчи в Азии и США не нужны.
Ну тогда и дорогостоящие трансферы не нужны, раз предсезонные матчи в Азии и США надо игнорировать
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SegaYasch
Ответ Доминатор3000
Понятное дело,что хочется основу. Но от того что матчей станет чуть меньше,травмы не исчезнут. Для этого и есть резерв+академия. Пусть думают 🤔 Они зарабатывают сумасшедшие деньги. Да,честно заработанные. И всё же,огромные. Пусть отрабатывают,пусть и качество игры иногда будет падать. Переживём. Хотят и жить как короли,купаясь в деньгах и внимании и при этом не пахать?
Вот ты иногда адекватное что-то пишешь, а иногда откровенную чушь
Пусть отрабатывают - ну так они и отрабатывают. Ломаются, но отрабатывают. Или они должны через боль и усталость дальше бегать?
И как будто футболисты сами себе зарплаты назначают, ага. Никто не откажется от таких денег, когда их предлагают

Самое интересное в разговоре про ЗП - ни один житель России вообще не должен рот про это открывать, потому что никто в России не платить ни за минуту трансляции, ни за сувенирку официальную. Это просто тупо жаба душит и поэтому надо на каждом углу про это орать
А по факту, твоих потраченных денег в зп футболистов нет абсолютно нисколько

Для этого есть резерв и академия - ну вот сейчас и посмотрим на резерв и академию Арсенала, уверен что уровень не упадет
Кстати, удивительно но все травмированные в Арсенале (Райс, Сака, Тимбер, Троссар, Парти, Мартинели) были на ЧМ
Удивительно, но все порвавшие кресты перед/на старте сезона (Тимбер, Куртуа, Милитао плюс Де Брейне с подколенным сухожилием) были на ЧМ
Организм не железный, рано или поздно он даст сбой хоть миллиарды плати человеку

Больше матчей это хорошо - да ты и половину не смотришь этих матчей потому что она в принципе нафиг никому не нужна. А если смотришь, то смотри и другие чемпионаты, смотри Ростов-Динамо условные. Это матч даже будет по уровню близок к какому-нибудь Лутон-Арсенал с половиной состава из академии
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Phantom1289
Ответ QWertY
Так «нытье Клопа» пошло не из за травм, а из за обсуждения судейских решений и трансферов других клубов, которые якобы Ливер не может себе позволить🤦🏻‍♂️
Че ты несешь? Речь про календарь игр.
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a2wai
Да, количество матчей из-за желания УЕФА и ФИФА делать свои турниры сборных более значимыми резко возросло. Это большая проблема, и решить ее может только откат к заводским настройкам в виде Евро на 16 команд и сохранении ЧМ в формате 32 команд с проведением турниров летом.

Но только говоря про сборные, в клубном футболе сильно нагрузки не поменялись, особенно для тех, кто играет в еврокубках.
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IAteMyKeyboard
Я согласен, но только МЮ потратив огромные деньги за два года так и сидит без лавки. И такой календарь примерно у всех, но такой эпидемии травм ни у кого нет. Только Арсенал начинает догонять, еще Реал частично. Дело не только в календаре, но и в тренировочном процессе, в организации работы медштаба. Как это было у ЛФК в прошлом сезоне.
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