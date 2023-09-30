Мартин Киоун: «Трансформация «Тоттенхэма» напоминает приход Венгера в «Арсенал». Арсен вселил в нас веру практически в одночасье, Постекоглу делает то же самое»

Мартин Киоун высказался об изменениях в «Тоттенхэме» после прихода Энджа Постекоглу.

«Трансформация «Тоттенхэма» под руководством кажется знакомой. Это напоминает мне 1996 год, когда переступил порог « ». Он вселил в нас веру практически в одночасье.

При Джордже Грэме мне говорили, что моя работа заключается в том, чтобы отобрать мяч и отдать его тому, кто умеет играть. Но Венгер сказал мне и другим, что он верит в нас, и что мы все должны играть со свободой самовыражения. Внезапно я почувствовал себя футболистом, полностью реализовавшимся, а остальное, как говорится, уже история.

Как бы тревожно мне ни было признавать это как болельщику «Арсенала», я вижу, что Постекоглу передает ту же веру игрокам « ». Даже после продажи Харри Кейна они выглядят прогрессирующей и сплоченной командой. У них есть тренер, который верит в них так, как не верил , и стиль игры Постекоглу поражает», – сказал бывший футболист «Арсенала».

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