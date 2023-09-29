Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Доминирующие команды имеют план и идеологию. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Брайтон» придерживаются плана»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Тоттенхэм Брайтон Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу назвал клубы АПЛ, на которые ориентируется «Тоттенхэм».

«Сейчас мы смотрим на «Ливерпуль», «Арсенал» и даже «Брайтон» – это клубы, которые придерживаются выбранного плана. Если взглянуть на развитие этих команд, то там нет речи о краткосрочном успехе.

Они верили в то, что делали, и развивались. Они шли по своему пути, причем с разными тренерами и разным уровнем опыта.

Команды, которые доминировали в течение длительных периодов, обычно имели план или идеологию, которой нужно было следовать. Они придерживались этого.

Это непросто, потому что краткосрочные результаты означают давление и пристальное внимание. И некоторые клубы поддаются этому.

«Ливерпуль» достиг успеха не сразу, но они увидели, что если поддержат Юргена Клоппа, они пожнут плоды», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

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12 комментариев

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corazón blanco
У них был план и они его придерживались)
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окечуква
Сторонники легализации такие: о, я за Тоттенхэм теперь
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Доминатор3000
Хорошие слова говорит.
Артета тоже говорил,надо ориентироваться на Ливерпуль.
Сказал,сделал.
Трофеев больших не выиграл,но общий прогресс впечатляет.
Тоттенхэму удачи.
Нужно больше играющих команд,с адекватными владельцами и тренерами.
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Carver
Тоттенхэм великолепно смотрится. Понятное дело, ничего не возьмут, но такими живыми со времен Поча не были. Все же им нужны рабочие лошадки, а не токсики типа Конте или Моура. Сон ожил, я думал, он сдулся.
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alim_liver_kz
Намекает Леви что ему нужен план)
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Shadow1882
Команду надо строить постепенно, что у перечисленных клубов и получалось. Здорово, что Леви отказался от приглашения трофейных менеджеров в пользу развития
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Mario14
Я до этого сезона вообще не слышал этого тренера и думал это будет одно из первых увольнений этого сезона... Ошибался, чувак крутой, за короткий срок поставил хороший футбол, против Арсенала Тоттенхэм больше заслуживал победу, объективно играли лучше! Думаю уход Кейна пошел на пользу
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Слава_ВладиСлава
Ответ corazón blanco
У них был план и они его придерживались)
Долина чудная Долина!! 😃
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