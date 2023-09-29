Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Доминирующие команды имеют план и идеологию. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Брайтон» придерживаются плана»
Эндж Постекоглу назвал клубы АПЛ, на которые ориентируется «Тоттенхэм».
«Сейчас мы смотрим на «Ливерпуль», «Арсенал» и даже «Брайтон» – это клубы, которые придерживаются выбранного плана. Если взглянуть на развитие этих команд, то там нет речи о краткосрочном успехе.
Они верили в то, что делали, и развивались. Они шли по своему пути, причем с разными тренерами и разным уровнем опыта.
Команды, которые доминировали в течение длительных периодов, обычно имели план или идеологию, которой нужно было следовать. Они придерживались этого.
Это непросто, потому что краткосрочные результаты означают давление и пристальное внимание. И некоторые клубы поддаются этому.
«Ливерпуль» достиг успеха не сразу, но они увидели, что если поддержат Юргена Клоппа, они пожнут плоды», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
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Артета тоже говорил,надо ориентироваться на Ливерпуль.
Сказал,сделал.
Трофеев больших не выиграл,но общий прогресс впечатляет.
Тоттенхэму удачи.
Нужно больше играющих команд,с адекватными владельцами и тренерами.