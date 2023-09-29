Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Доминирующие команды имеют план и идеологию. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Брайтон» придерживаются плана»

Эндж Постекоглу назвал клубы АПЛ, на которые ориентируется «Тоттенхэм».

«Сейчас мы смотрим на « », « » и даже « » – это клубы, которые придерживаются выбранного плана. Если взглянуть на развитие этих команд, то там нет речи о краткосрочном успехе.

Они верили в то, что делали, и развивались. Они шли по своему пути, причем с разными тренерами и разным уровнем опыта.

Команды, которые доминировали в течение длительных периодов, обычно имели план или идеологию, которой нужно было следовать. Они придерживались этого.

Это непросто, потому что краткосрочные результаты означают давление и пристальное внимание. И некоторые клубы поддаются этому.

«Ливерпуль» достиг успеха не сразу, но они увидели, что если поддержат Юргена Клоппа, они пожнут плоды», – сказал главный тренер « » .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS