«Байер» не будет удерживать Алонсо, если тренер согласится возглавить «Реал» в следующем сезоне

«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо в «Реал».

Если специалист получит предложение от мадридского клуба, чтобы возглавить команду в следующем сезоне, и согласится, то «Байер» не станет препятствовать тренеру, об пишет The Athletic

Ранее журналист Матиас Пратс заявил, что является фаворитом на пост главного тренера « » в следующем сезоне.

« » под руководством испанца одержал 4 победы в 5 матчах сезона, набрал 13 очков и находится на втором месте в таблице Бундеслиги.

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