«Байер» не будет удерживать Алонсо, если тренер согласится возглавить «Реал» в следующем сезоне

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо в «Реал».

Если специалист получит предложение от мадридского клуба, чтобы возглавить команду в следующем сезоне, и согласится, то «Байер» не станет препятствовать тренеру, об пишет The Athletic

Ранее журналист Матиас Пратс заявил, что Хаби Алонсо является фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне.

«Байер» под руководством испанца одержал 4 победы в 5 матчах сезона, набрал 13 очков и находится на втором месте в таблице Бундеслиги.

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13 комментариев

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JamesBulger7
Хаби красавец, что на поле был прекрасен, что сейчас на бровке. За байером смотреть одно удовольствие, успехов ему и ждём в Реале однажды🤞
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Максим Черкашин
Блин, Байер только нормально заиграл.:((((
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Dottore
Надеюсь Хаби возглавит Реал!
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Ophiomorph
Посмотрим как проявит себя в этом сезоне. Если получится, то это идеальный вариант для Реала: молодой, заряженный и современный тренер для молодой, сыроватой, но очень перспективной команды.
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Илья Лисицкий
одно дело тренировать лучших футболистов мира, , а другое , тренировать потенциально будущих хороших игроков , да и у Байера в этом сезоне очень сильный состав, ещё рано петь оды великому тренерскому уму Алонсо , состав сейчас позволяет играть на таком уровне высоком.
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corazón blanco
Ответ Максим Черкашин
Блин, Байер только нормально заиграл.:((((
Согласен. Конечно замену Анчелотти нужно искать, но почему выбор пал именно на Хаби. Хочется чтобы он добился успеха с Байером, нужно посмотреть, как он пройдет эту дистанцию, он играет совсем по другой схеме. Я не против Хаби, просто очень не хочется, чтобы он пришел, у него не получилось и ведь эта неудача может поставить крест на его дальнейшей тренерской деятельности. Если Хаби действительно зарекомендует себя, как отличный и успешный тренер, наберется опыта, то он всегда успеет в Мадрид- он еще очень молод по меркам тренерской деятельности.
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Дмитрий Авдеев
Ответ Великий Алонсо
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Теннисист Фернандо Вердаско тоже страдает. Ведь его имя навечно в тени имени великого Фернандо Алонсо
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Jokk
Ответ Дмитрий Авдеев
Теннисист Фернандо Вердаско тоже страдает. Ведь его имя навечно в тени имени великого Фернандо Алонсо
Мостовой из Зенита: Подержи мое пиво
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Asan_K
Ответ Великий Алонсо
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Какого им, когда их затмевает Маркос Алонсо
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