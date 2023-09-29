«Байер» не будет удерживать Алонсо, если тренер согласится возглавить «Реал» в следующем сезоне
«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо в «Реал».
Если специалист получит предложение от мадридского клуба, чтобы возглавить команду в следующем сезоне, и согласится, то «Байер» не станет препятствовать тренеру, об пишет The Athletic
Ранее журналист Матиас Пратс заявил, что Хаби Алонсо является фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне.
«Байер» под руководством испанца одержал 4 победы в 5 матчах сезона, набрал 13 очков и находится на втором месте в таблице Бундеслиги.
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