Карло Анчелотти: «У «Жироны» серьезное преимущество – нет игр в еврокубках. У «Реала» есть и травмы, и усталость»
Карло Анчелотти объяснил преимущество «Жироны» над «Реалом».
Команды сыграют в матче 8-го тура Ла Лиги. «Жирона» возглавляет таблицу чемпионата, у «Реала» на 1 балл меньше.
«Мы должны уважать то, что говорит турнирная таблица.
Результаты «Жироны» в первых матчах лучше, чем у других клубов. Мы относимся к этому с уважением. «Жирона» способна сражаться.
У них есть серьезное преимущество – команда не выступает в еврокубках, поэтому может хорошо готовиться к матчам.
Больше всего на команды влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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И этот человек нам рассказывает про преимущество Жироны.
Говорить об усталости в сентябре - тут он Клоппа перепрыгнул.
Реал = нытье.
Здесь так же. Во всех интервью утверждает что состав укомплектован, его всё устраивает и претензий к Пересу нет, но тут ненавязчиво намекает на обратное. Думаю зимой в команде появится какой-никакой форвард.
Вот перевод вопроса с фондорусо ( источник офф. сайт Реала):
О том, может ли «Жирона» выиграть Ла Лигу?
«Для того, чтобы ответить на этот вопрос достаточно просто посмотреть на турнирную таблицу. «Жирона» проявила себя лучше других в первых матчах сезона. Лучше нас, «Барселоны» и «Атлетико». Нужно это уважать. Они могут бороться за победу, потому что у них есть преимущество – они не участвуют в европейских турнирах, у них есть время хорошо подготовиться к каждому матчу и дать футболистам восстановиться».