Карло Анчелотти: «У «Жироны» серьезное преимущество – нет игр в еврокубках. У «Реала» есть и травмы, и усталость»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Жирона Футбол

Карло Анчелотти объяснил преимущество «Жироны» над «Реалом».

Команды сыграют в матче 8-го тура Ла Лиги. «Жирона» возглавляет таблицу чемпионата, у «Реала» на 1 балл меньше.

«Мы должны уважать то, что говорит турнирная таблица.

Результаты «Жироны» в первых матчах лучше, чем у других клубов. Мы относимся к этому с уважением. «Жирона» способна сражаться.

У них есть серьезное преимущество – команда не выступает в еврокубках, поэтому может хорошо готовиться к матчам.

Больше всего на команды влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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33 комментария

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Антон Фалафель
Дожили, чел ноет, што Жироне проще чем Реалу.
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Саша Пушкин
Ответ Антон Фалафель
Дожили, чел ноет, што Жироне проще чем Реалу.
Сливочный состав- 991,00 млн €, скромная Жирона- 125,30 млн €. Разница почти в восемь! раз. В 8-мь, Карл! (Карло)
И этот человек нам рассказывает про преимущество Жироны.
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JuVero
знаменитая усталость после 1 месяца игры))
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Леван Мкртчян
Ответ Антон Фалафель
Дожили, чел ноет, што Жироне проще чем Реалу.
"У Жироны огромное преимущество , так как у них состав в восемь раз дешевле нашего , но играют они лучше нас в начале сезона", - подумал Анчи и вспомнил про единственный еврокубковый матч Мадрида в этом сезоне
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Великий Алонсо
У Реала не серьёзное преимущество в виде бюджета клуба, который в десятки раз больше чем у Жироны?
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Нефанатик
У Жироны состав дешевле Джуда, о чем ты Карл?
Говорить об усталости в сентябре - тут он Клоппа перепрыгнул.
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corazón blanco
Карло - есть такое слово - ротация. Которую очень не любит использовать Анчелотти. Почему нельзя использовать игроков из Кастильи в условных проходных матчах? Почему так мало использовал в прошлом сезоне Аррибаса, который когда выходил - не портил игру и сейчас один из лидеров Альмерии. Есть талант Нико Пас. Карло болтнул лишнего, без этого абзаца отличная речь про Жирону.
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А. Мостовой
Дайте ему еще 300 миллионов на трансферы может хоть тогда перестанет плакать
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камикадзе
Пора в Бразилию
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Andrei Danilchenko
Ага, серьезное преимущество - сыграли на один матч меньше
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Антиглор17
И весь состав дешевле Беллингема, это он почему то забыл упомянуть.
Реал = нытье.
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Kirkorofff
Ответ Саша Пушкин
Сливочный состав- 991,00 млн €, скромная Жирона- 125,30 млн €. Разница почти в восемь! раз. В 8-мь, Карл! (Карло) И этот человек нам рассказывает про преимущество Жироны.
Папа Карло хитрый лис. В Милане убеждал Берлускони что будет играть в обозначенную им схему, и даже выпускал номинальных игроков, но по факту играл в свою игру.
Здесь так же. Во всех интервью утверждает что состав укомплектован, его всё устраивает и претензий к Пересу нет, но тут ненавязчиво намекает на обратное. Думаю зимой в команде появится какой-никакой форвард.
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The cat hippopotamus
Ответ камикадзе
Пора в Бразилию
Ага, в Рио-де-жанейро )) И в ответ хор васюкинских шахматистов: "Пора, брат пора..." ))
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Sergey Rubtsov
Ответ 5t1ck
Сборные нет? У Жироны есть игроки из сборных или они в эту паузу планомерно могут подтянуть физику и тактические навыки которые в графике 1 через 3 невозможно сделать. Карло все верно сказал, за счет класса и будут выезжать в тяжелые отрезки сезона, посмотрим смогут или нет).
Они итак выезжают уже за счет класса, только за счет класса Беллингема
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Собиратель хаоса
Так то Жирона это испанский филиал МанСити)
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Михаил М
Ещё не проиграл, а уже ноет
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Iamliam
В конце сезона: «У «Барселоны» серьезное преимущество – не выступают в еврокубках. У «Реала» есть и травмы, и усталость»
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Buharoid
Физручок заныл, пора на пенсию.
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leon01
хорош гнать....Карло
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kutavlik
Ротенберг - не родственник, случайно???
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rigobersong
Карлуха как всегда:))
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giga90
Тупое переиначивание сути вопроса как всегда:

Вот перевод вопроса с фондорусо ( источник офф. сайт Реала):

О том, может ли «Жирона» выиграть Ла Лигу?
«Для того, чтобы ответить на этот вопрос достаточно просто посмотреть на турнирную таблицу. «Жирона» проявила себя лучше других в первых матчах сезона. Лучше нас, «Барселоны» и «Атлетико». Нужно это уважать. Они могут бороться за победу, потому что у них есть преимущество – они не участвуют в европейских турнирах, у них есть время хорошо подготовиться к каждому матчу и дать футболистам восстановиться».
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Анвар Масимов
Ответ corazón blanco
Карло - есть такое слово - ротация. Которую очень не любит использовать Анчелотти. Почему нельзя использовать игроков из Кастильи в условных проходных матчах? Почему так мало использовал в прошлом сезоне Аррибаса, который когда выходил - не портил игру и сейчас один из лидеров Альмерии. Есть талант Нико Пас. Карло болтнул лишнего, без этого абзаца отличная речь про Жирону.
так у Реала пока нет и не предвидится проходные матчи , в каждом матче отскакивать приходится . да ещё и Джуд перестал в пустые ворота замыкать
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инна витенберг
Началось
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Maturmalai
У сборной деревни Гадюкино есть серьезное преимущество перед ЦСКА.
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