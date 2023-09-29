Карло Анчелотти объяснил преимущество «Жироны» над «Реалом».

Команды сыграют в матче 8-го тура . «Жирона» возглавляет таблицу чемпионата, у «Реала» на 1 балл меньше.

«Мы должны уважать то, что говорит турнирная таблица.

Результаты « » в первых матчах лучше, чем у других клубов. Мы относимся к этому с уважением. «Жирона» способна сражаться.

У них есть серьезное преимущество – команда не выступает в еврокубках, поэтому может хорошо готовиться к матчам.

Больше всего на команды влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость», – сказал главный тренер « » .

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