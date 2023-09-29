Гари Невилл: «Беллингем может стать величайшим английским футболистом всех времен. Исключительный талант»

Теги Гари Невилл Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Гари Невилл высоко оценил перспективы Джуда Беллингема.

– Какой трансфер вы бы выделили из всех, произошедших летом?

– Думаю, что самыми важными трансферами лета были переходы Кейна в «Баварию», Беллингема – в «Реал Мадрид» и Деклана Райса – в «Арсенал».

«Бавария» с Кейном может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Беллингем, если он продолжит в том же духе, может стать величайшим английским футболистом всех времен.

Он обладает исключительным талантом и блестящим темпераментом. Он элегантен, техничен и находится в постоянном движении.

Он всегда предвидит, что произойдет. Он знает, где окажется мяч. У него отличный футбольный интеллект, но прежде всего я бы выделил его трудолюбие.

Он очень зрелый для своего юного возраста. То, как он начал сезон в «Реале» и сборной Англии, говорит об игроке другого уровня. Приятно это видеть.

В составе «Реала» играл Зидан, который был одним из самых эстетичных игроков всех времен.

Пока что не поставить Беллингема на такой уровень, но если он продолжит прогрессировать, Джуд сможет оказать такое же влияние, – сказал Гари Невилл.

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13 комментариев

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corazón blanco
Дай Бог, чтобы действительно Беллингем смог стать великим игроком, потенциал огромный. Главное продолжать усердно работать, не снижать к себе требования и чтобы травмы обходили его стороной.
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benjamin92
Как говорит Андрей Хенто: если станет великим игроком, то станет, если не станет, то не станет
+6
-2
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Grime Font
Санчо такие же дифирмабы пели несколько лет назад
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Анвар Масимов
главное продолжать забивать в пустые
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Zed_patriot
уже превзошёл Лампарда
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Viacheslav Khalzov
Тепло нынче в Англии, инсоляция очень высокая. Вот что тектоника делает!
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Я Гражданин Мира
Ответ Анвар Масимов
главное продолжать забивать в пустые
На кого вы намекаете?😀😀😀
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razorstreet
Ответ Grime Font
Санчо такие же дифирмабы пели несколько лет назад
Справедливости ради, Санчо не был тащером топ-клуба. Оба, сделав следущий шаг после Дортмунда, показывают себя прямо сейчас.
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Хан Сахан
Ответ Grime Font
Санчо такие же дифирмабы пели несколько лет назад
Деле Алли уже даже не вспоминает никто, хотя совсем недавно превозносили до небес его талант)
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benjamin92
Ответ Grime Font
Санчо такие же дифирмабы пели несколько лет назад
Кейну такие же дифирамбы пели несколько лет назад и что?
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