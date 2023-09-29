Гари Невилл: «Беллингем может стать величайшим английским футболистом всех времен. Исключительный талант»

Гари Невилл высоко оценил перспективы Джуда Беллингема.

– Какой трансфер вы бы выделили из всех, произошедших летом?

– Думаю, что самыми важными трансферами лета были переходы Кейна в «Баварию», Беллингема – в « » и Деклана Райса – в «Арсенал».

«Бавария» с Кейном может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Беллингем, если он продолжит в том же духе, может стать величайшим английским футболистом всех времен.

Он обладает исключительным талантом и блестящим темпераментом. Он элегантен, техничен и находится в постоянном движении.

Он всегда предвидит, что произойдет. Он знает, где окажется мяч. У него отличный футбольный интеллект, но прежде всего я бы выделил его трудолюбие.

Он очень зрелый для своего юного возраста. То, как он начал сезон в «Реале» и сборной Англии, говорит об игроке другого уровня. Приятно это видеть.

В составе «Реала» играл Зидан, который был одним из самых эстетичных игроков всех времен.

Пока что не поставить Беллингема на такой уровень, но если он продолжит прогрессировать, Джуд сможет оказать такое же влияние, – сказал .

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