Франк Лебеф: «Мудрику пора приносить пользу. Играй с ним Лэмпард и Дзола – был бы совсем другой игрок. Но «Челси» не хватает баланса, и один Холанд может забить больше всей команды за сезон»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Джанфранко Дзола Франк Лебеф Роберто Ди Маттео Эрлинг Холанд Михаил Мудрик Футбол

Франк Лебеф считает, что Михаилу Мудрику не повезло с партнерами.

Мудрик оказался в неподходящей команде или просто недостаточно хорош?

– Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что происходит в его стране, и время, в которое он присоединился к «Челси». Но настала пора приносить пользу.

Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста.

В этом и заключается проблема – не хватает сбалансированности. «Челси» надо вдвое сократить состав и найти нескольких опытных футболистов, чтобы начать добиваться результатов.

Эрлинг Холанд забил больше голов, чем «Челси»! Недавно у меня спросили, сможет ли Холанд забить за сезон больше, чем «Челси», и это вполне реально. Но, надеюсь, этого не случится, – сказал экс-защитник «синих».

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11 комментариев

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Carver
Во времена Лэмпарда и Дзолы настолько примитивные игроки в Челси не задерживались, даже если ненадолго и появлялись.

У него футбольного интеллекта как у бегунка из африканской глубинки. Мудрик умеет на поле 1 действие — пробежать на скорости по прямой и проткнуть куда-нибудь вслепую вбок.

Нет такого, чтобы он умел играть и перестало получаться (например, как у Азара). Даже если посмотреть его нарезку за Шахтер, то там 90% действий — оторвался на скорости, и видео на этом обрывается (из-за запоротых атак, разумеется). В его возрасте всем было очевидно, что условный Сане, например, топарь. А Мудрик — нет.

Его уровень — незамысловатая команда из Чемпионшипа. Может, в Бундеслиге будет нормально бегать за какой-нибудь Айнтрахт. Но никак не топ-клуб. Он даже до Эйдена Макгиди не дотягивает по уровню в его лучшие годы.
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Ansu Fati
Ответ А. Мостовой
На Холланда вся команда работает поднося мячи чтобы в пустые забивать. Поставь его в челси и будет хуже Мудрика, у того хотя бы техника есть.
Ты случаем не настоящий Мостовой?
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Роман
С его талантом он бы в Чемпионшипе преуспел.
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Сергей Максимюк
но ведь правда, что в последних матчах мудрик один из лучших в команде
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Дмитрий Гудков
Эй, Месси, Роналду,, тут Мудрик пропадает
Чего стоим? Кого ждём?
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Kubinec_
Мудрик должен побить рекорд Чеха по сухим матчам. верим в легенду
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Любезный Коссутий
Михайло бы отпроситься в Страсбург - там шансов восстановить карьеру всяко больше, чем в нашем Челсе
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андрэ
Кого они лечат???
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