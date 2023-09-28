Франк Лебеф: «Мудрику пора приносить пользу. Играй с ним Лэмпард и Дзола – был бы совсем другой игрок. Но «Челси» не хватает баланса, и один Холанд может забить больше всей команды за сезон»
Франк Лебеф считает, что Михаилу Мудрику не повезло с партнерами.
– Мудрик оказался в неподходящей команде или просто недостаточно хорош?
– Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что происходит в его стране, и время, в которое он присоединился к «Челси». Но настала пора приносить пользу.
Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста.
В этом и заключается проблема – не хватает сбалансированности. «Челси» надо вдвое сократить состав и найти нескольких опытных футболистов, чтобы начать добиваться результатов.
Эрлинг Холанд забил больше голов, чем «Челси»! Недавно у меня спросили, сможет ли Холанд забить за сезон больше, чем «Челси», и это вполне реально. Но, надеюсь, этого не случится, – сказал экс-защитник «синих».
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У него футбольного интеллекта как у бегунка из африканской глубинки. Мудрик умеет на поле 1 действие — пробежать на скорости по прямой и проткнуть куда-нибудь вслепую вбок.
Нет такого, чтобы он умел играть и перестало получаться (например, как у Азара). Даже если посмотреть его нарезку за Шахтер, то там 90% действий — оторвался на скорости, и видео на этом обрывается (из-за запоротых атак, разумеется). В его возрасте всем было очевидно, что условный Сане, например, топарь. А Мудрик — нет.
Его уровень — незамысловатая команда из Чемпионшипа. Может, в Бундеслиге будет нормально бегать за какой-нибудь Айнтрахт. Но никак не топ-клуб. Он даже до Эйдена Макгиди не дотягивает по уровню в его лучшие годы.
Чего стоим? Кого ждём?