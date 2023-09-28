Франк Лебеф: «Мудрику пора приносить пользу. Играй с ним Лэмпард и Дзола – был бы совсем другой игрок. Но «Челси» не хватает баланса, и один Холанд может забить больше всей команды за сезон»

Франк Лебеф считает, что Михаилу Мудрику не повезло с партнерами.

– оказался в неподходящей команде или просто недостаточно хорош?

– Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что происходит в его стране, и время, в которое он присоединился к «Челси». Но настала пора приносить пользу.

Если бы рядом с Мудриком играли , или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста.

В этом и заключается проблема – не хватает сбалансированности. «Челси» надо вдвое сократить состав и найти нескольких опытных футболистов, чтобы начать добиваться результатов.

забил больше голов, чем «Челси»! Недавно у меня спросили, сможет ли Холанд забить за сезон больше, чем « », и это вполне реально. Но, надеюсь, этого не случится, – сказал экс-защитник «синих».

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