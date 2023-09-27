Infinite Athlete будет титульным спонсором «Челси» до конца сезона. Клуб заработает 43 млн фунтов

«Челси» нашел нового титульного спонсора.

Лондонский клуб достиг соглашения с компанией Infinite Athlete. Премьер-лига одобрила сделку.

Стороны договорились о сотрудничестве до конца текущего сезона. Спонсорская сделка принесет « » 43 миллиона фунтов.

Логотип Infinite Athlete будет размещен на футболках мужской и женской команд, но сегодняшний матч с «Брайтоном» «Челси», скорее всего, проведет без него.

Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания, созданная в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.

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