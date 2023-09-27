Infinite Athlete будет титульным спонсором «Челси» до конца сезона. Клуб заработает 43 млн фунтов
«Челси» нашел нового титульного спонсора.
Лондонский клуб достиг соглашения с компанией Infinite Athlete. Премьер-лига одобрила сделку.
Стороны договорились о сотрудничестве до конца текущего сезона. Спонсорская сделка принесет «Челси» 43 миллиона фунтов.
Логотип Infinite Athlete будет размещен на футболках мужской и женской команд, но сегодняшний матч с «Брайтоном» «Челси», скорее всего, проведет без него.
Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания, созданная в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.
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Сильно
Infinite Athlete и дальше будут сотрудничать с Челси, но титульным спонсором не будет, их лого будет на рукаве.