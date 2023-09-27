Infinite Athlete будет титульным спонсором «Челси» до конца сезона. Клуб заработает 43 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

«Челси» нашел нового титульного спонсора.

Лондонский клуб достиг соглашения с компанией Infinite Athlete. Премьер-лига одобрила сделку. 

Стороны договорились о сотрудничестве до конца текущего сезона. Спонсорская сделка принесет «Челси» 43 миллиона фунтов. 

Логотип Infinite Athlete будет размещен на футболках мужской и женской команд, но сегодняшний матч с «Брайтоном» «Челси», скорее всего, проведет без него. 

Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания, созданная в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм. 

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3 комментария

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igorrado@yandex.ru
Всего на 1 год контракт?
Сильно
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DeltaForce
Какая-то мутная компания и 43 млн за год...странно все это.
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Elamash
Ответ igorrado@yandex.ru
Всего на 1 год контракт? Сильно
Инсайдеры сообщали, что так изначально и планировалось. Боули хочет партнера помощнее, поэтому в течение сезона будут искать другого спонсора.
Infinite Athlete и дальше будут сотрудничать с Челси, но титульным спонсором не будет, их лого будет на рукаве.
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