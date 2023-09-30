Барриос передумал переходить в «Ноттингем» летом из-за нового контракта с «Зенитом» на 5 млн евро в год. Клуб АПЛ был готов заплатить 11,5+2 млн евро (Иван Карпов)
Переход Барриоса в «Ноттингем» сорвался из-за крупного предложения «Зенита».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Вильмар Барриос согласился подписать новый контракт с петербуржцами на улучшенных условиях, из-за чего переход в клуб АПЛ не состоялся.
Зимой этого года «Ноттингем Форест» предложил полузащитнику перейти к ним. Барриос мог приостановить контракт, но не стал делать этого: тренер «Зенита» Сергей Семак и председатель правления клуба Александр Медведев убедили его не делать этого.
Летом «Ноттингем Форест» вернулся к идее трансфера колумбийца. Английский клуб хотел оформить сделку транзитом через греческий «Олимпиакос», который принадлежит владельцу «Ноттингем Форест» Евангелосу Маринакису. Предполагалось, что «Олимпиакос» купит игрока и отдаст его в аренду в АПЛ с обязательным выкупом.
Через «Олимпиакос» английский клуб предложил сначала 7 млн евро. После отказа «Зенита» обсуждалось предложение в размере 9,5+2 млн евро. Изначально петербуржцы хотели 20 млн евро за Вильмара, но понизили требования до 18 млн.
«Ноттингем Форест» готовил предложение на 11,5+2 млн евро, но в этот момент «Зенит» предложил Барриосу новый контракт до 2027 года с зарплатой в 5 млн евро за сезон, которое хавбек принял.
Информацию подтвердил Рой Харуш, посредник в сделке.
«Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию. Тогда он мог уйти по опции, мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.
Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 млн евро. Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода. Он его принял и сделка сорвалась», – приводит слова Харуша Карпов.
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Ясно
Очередной фейк
Взяли бы минимум за 20 млн латиноса с ЗП 2-3 млн.
теперь давайте посчитаем, какой из вариантов выгодней?
Народу басни рассказывают, а их достояние без их спроса раздают баснословные легам...тьфу....
Вот мне кажется, что не нужны такие заковыристые слова, просто фантазёр, это если литературно выражаться, у других слов окончание на "бол", но за них банят.
он вполне потянул бы клуб из второй пятерки АПЛ