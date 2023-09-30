Переход Барриоса в «Ноттингем» сорвался из-за крупного предложения «Зенита».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, согласился подписать новый контракт с петербуржцами на улучшенных условиях, из-за чего переход в клуб АПЛ не состоялся.

Зимой этого года «Ноттингем Форест» предложил полузащитнику перейти к ним. Барриос мог приостановить контракт, но не стал делать этого: тренер «Зенита» и председатель правления клуба убедили его не делать этого.

Летом «Ноттингем Форест» вернулся к идее трансфера колумбийца. Английский клуб хотел оформить сделку транзитом через греческий «Олимпиакос», который принадлежит владельцу «Ноттингем Форест» Евангелосу Маринакису. Предполагалось, что «Олимпиакос» купит игрока и отдаст его в аренду в с обязательным выкупом.

Через «Олимпиакос» английский клуб предложил сначала 7 млн евро. После отказа « » обсуждалось предложение в размере 9,5+2 млн евро. Изначально петербуржцы хотели 20 млн евро за Вильмара, но понизили требования до 18 млн.

«Ноттингем Форест» готовил предложение на 11,5+2 млн евро, но в этот момент «Зенит» предложил Барриосу новый контракт до 2027 года с зарплатой в 5 млн евро за сезон, которое хавбек принял.

Информацию подтвердил Рой Харуш, посредник в сделке.

«Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию. Тогда он мог уйти по опции, мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.

Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 млн евро. Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода. Он его принял и сделка сорвалась», – приводит слова Харуша Карпов.

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