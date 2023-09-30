Барриос передумал переходить в «Ноттингем» летом из-за нового контракта с «Зенитом» на 5 млн евро в год. Клуб АПЛ был готов заплатить 11,5+2 млн евро (Иван Карпов)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Ноттингем Форест Александр Медведев Вильмар Барриос деньги Футбол

Переход Барриоса в «Ноттингем» сорвался из-за крупного предложения «Зенита».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Вильмар Барриос согласился подписать новый контракт с петербуржцами на улучшенных условиях, из-за чего переход в клуб АПЛ не состоялся.

Зимой этого года «Ноттингем Форест» предложил полузащитнику перейти к ним. Барриос мог приостановить контракт, но не стал делать этого: тренер «Зенита» Сергей Семак и председатель правления клуба Александр Медведев убедили его не делать этого.

Летом «Ноттингем Форест» вернулся к идее трансфера колумбийца. Английский клуб хотел оформить сделку транзитом через греческий «Олимпиакос», который принадлежит владельцу «Ноттингем Форест» Евангелосу Маринакису. Предполагалось, что «Олимпиакос» купит игрока и отдаст его в аренду в АПЛ с обязательным выкупом.

Через «Олимпиакос» английский клуб предложил сначала 7 млн евро. После отказа «Зенита» обсуждалось предложение в размере  9,5+2 млн евро. Изначально петербуржцы хотели 20 млн евро за Вильмара, но понизили требования до 18 млн.

«Ноттингем Форест» готовил предложение на 11,5+2 млн евро, но в этот момент «Зенит» предложил Барриосу новый контракт до 2027 года с зарплатой в 5 млн евро за сезон, которое хавбек принял.

Информацию подтвердил Рой Харуш, посредник в сделке.

«Зимой «Ноттингем Форест» уполномочил меня вести переговоры с Барриосом о переходе к ним, игрок очень хотел переехать в Англию. Тогда он мог уйти по опции, мы даже согласовали условия личного контракта и купили ему билеты в Лондон. Однако клуб уговорил Вильмара остаться до конца чемпионата.

Летом ФИФА изменила правила по опции, русские заняли жесткую позицию и не отпускали Барриоса дешевле 18 млн евро. Мы готовили оффер на 11,5+2 млн бонусами, но в этот момент «Зенит» предложил футболисту баснословный контракт, чтобы удержать от ухода. Он его принял и сделка сорвалась», – приводит слова Харуша Карпов.

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33 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ване надо оправдываться за свои фейки
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a.k.a. DRAGON0928
Карпов пытается свои же сказки оправдать
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шатанледс 12
У алкаша и звездабола с плавниками каждый день новые " инсайды" из Зенита. Сам же обосрался с Барриосом и теперь отмазывается
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Игорь М.
Московскому журнашлисту Миллер и Медведев с Барриосом доложили о контракте и всей ситуации)) классика
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Vićtor Diaź
Автор Иван Карпов
Ясно
Очередной фейк
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Bartez1986
Карпов и на заседаниях РФС присутствует, и в совет директоров Ноттингем Форест входит. Талантливый человек. Почти как Йозе Марино
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Мерген Морозов
подумал.. подумал и вдруг осознал что любит всем сердцем Санкт-Петербург и Россию и никуда уезжать не хочет)))
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Кирилл Демченко
как надоел этот карп , постоянно знает, что происходит в Зените, кто сколько получает. просто мрак , а глупые же люди на это ведутся
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Игорь Ерофеенков
ну ну, 5 млн, ага, верим
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Игорь М.
Ответ Удар Кержакова
Он был при подписании контракта.
он притворился Барриосом и подписал контракт)
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Удар Кержакова
Ответ Игорь М.
он притворился Барриосом и подписал контракт)
Подписал контракт с спид инфо)
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Удар Кержакова
Ответ Игорь М.
Московскому журнашлисту Миллер и Медведев с Барриосом доложили о контракте и всей ситуации)) классика
Он был при подписании контракта.
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Shikari
за 11 млн замену Барриосу не нашли бы.
Взяли бы минимум за 20 млн латиноса с ЗП 2-3 млн.
теперь давайте посчитаем, какой из вариантов выгодней?
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Ковид 07.10.52
«Зенит» предложил футболисту баснословный контракт...
Народу басни рассказывают, а их достояние без их спроса раздают баснословные легам...тьфу....
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<~Inter~>
Ответ Игорь М.
Московскому журнашлисту Миллер и Медведев с Барриосом доложили о контракте и всей ситуации)) классика
во всём мире же кто-то докладывает журналистам об условиях личных контрактов
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Фёдор Кузнецов
Ответ Саша Пушкин
Фёдор Кузнецов. Любит: Зенит. Собственно, у авторов остальных пяти топовых комментариев, где люди гнобят этого самого Ивана Карпова и обвиняют во всех смертных грехах, в профиле в графе любимая команда (по удивительному стечению обстоятельств), тоже указан Зенит. Хм...
Если я бол за Зенит, я не могу писать что Карпов пускает фейки?
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trof
Вряд ли столько дали. Слишком мало что бы остался. Говорили про семь миллионов
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Артем Русанов
Ну если так - я за, деньги не мои, хоть 10. Хочу больше топов в нашем чемпе
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ST07
Как меня достал этот журналюга. Разве нет наказания за такие помои?
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Filipp Gorski
Да задолбал этот дед лесовик со своими дно новостями
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MAXIMum1
Инсайдер это профессия, звание, титул...?
Вот мне кажется, что не нужны такие заковыристые слова, просто фантазёр, это если литературно выражаться, у других слов окончание на "бол", но за них банят.
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Удар Кержакова
У Барриоса минус, что он плох в атаке и развитии атак. В разрушении он конечно ТОП.
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Борис Энгельгардт
Ноттингем не его уровень, по моему
он вполне потянул бы клуб из второй пятерки АПЛ
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Вячеслав Александров
Карп сначала вызывал чувство недоумения, потом снисхождения, теперь просто надоел.
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gustavo1097
Хорошая попытка, Карпов, но нет
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