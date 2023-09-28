Акинфеев о «Зените»: «У чемпиона с финансами все хорошо. Берут игроков на те позиции, где уже по 2-3 человека. Тяжело бороться»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, насколько сложно ЦСКА бороться с «Зенитом».

– Игроки думают только о золоте или довольствуются меньшим? Из того чемпионского состава остались ведь только вы и Кирилл Набабкин.

– Наверное, мы адекватно смотрим на вещи. Нужно включать голову и понимать, на что ты способен. В том году я говорил, что было счастьем занять второе место. Начало сезона выдалось неплохим, затем осенью был спад, но после зимних сборов все поменялось. Мы выстрелили и взяли серебряные медали.

Для меня тот сезон стал самым успешным в команде за 5-6 лет, потому что есть серебро и трофей – Кубок.

– Вы как раз говорили, что мечтали выиграть Кубок...

– Что для футболиста и команды самое важное? Трофей. Ты не можешь играть за деньги, красивые глазки и за то, чтобы тебя носили на руках. Те люди, которые восторгаются тобой, они тоже хотят сфотографироваться с Кубком, прикоснуться к этим победам.

Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство.

Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет. Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает все, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них все хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которых уже есть по 2-3 человека. Тяжело бороться.

При этом у нас есть амбициозная молодежь. Разговариваю с ними на базе: ребята, свои амбиции надо показывать на поле. Все, что касается личной жизни, – это ваша история. Надо ставить цели выиграть. Хотя бы медальку, не кубок.

Еще раз повторю: даже второе место в прошлом сезоне было счастьем. Я уже забыл, сколько она весит, эта медалька. А когда кто-то начинает в интервью рассказывать, что мы вот начнем исправлять ситуацию и все такое… А дальше что? На поле надо доказывать все, – заявил вратарь ЦСКА

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18 комментариев

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Алексей Минин
Точняк, поэтому у нас играет Алип, Ерохин, Круговой...
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Давид Agabekyan
Ответ San9
Уже и Малкома продали, никого не взяв на замену, играют Алипы, Ренаны, Эраковичи, разницу делают Вендел, Клаудиньо, ну может Барриос, которых могли позволить и некоторые другие клубы типа спартака, динамо, Краснодара, а все равно одни и те же разговоры))
Эракович в этом списке лишний
+2
-1
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Pe Pe
Миф о сильной скамейке Зенита до сих пор продолжает жить...
+4
-4
0
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San9
Уже и Малкома продали, никого не взяв на замену, играют Алипы, Ренаны, Эраковичи, разницу делают Вендел, Клаудиньо, ну может Барриос, которых могли позволить и некоторые другие клубы типа спартака, динамо, Краснодара, а все равно одни и те же разговоры))
+5
-5
0
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Вячеслав Пустохин
Только один вопрос: а что мешает ЦСКА покупать за разумные деньги качественных иностранцев, а не продавать своих в Спартак и Динамо?
Газпром? Так и у ЦСКА государственный собственник уже давно, а не Гинер.
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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Pe Pe
Миф о сильной скамейке Зенита до сих пор продолжает жить...
Любой игрок скамейки зенита был бы в ЦСКА в основе, это факт
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