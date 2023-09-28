Семак о потере «Зенитом» 10 из 27 очков: «Ничего катастрофического. Конкуренты подтянулись, нам очень непросто. Невозможно всегда выигрывать»
Сергей Семак не видит катастрофы в 10 потерянных «Зенитом» очках.
Петербуржский клуб после 9 туров Мир РПЛ набрал 17 очков из 27 возможных и занимает третье место в таблице.
– Вы не раз говорили, что после побед готовиться к следующим играм приятно и комфортно. А как это делать после поражений?
– Ничего страшного. Поражения – тоже часть нашей работы, невозможно всегда выигрывать. Наша работа – в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже.
– Было ли внутрикомандное обсуждение игры с «Локомотивом»?
– После каждой игры, будь то победа или поражение, есть разбор матча. Эта игра – не исключение, все в обычном рабочем режиме.
Мы разбираем наши ошибки и пытаемся понять, почему мы проиграли, где и в каком аспекте нам нужно прибавлять.
– Десять потерянных очков из 27 возможных – повод для беспокойства или пища для размышлений?
– На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон – конкуренты подтянулись.
Это чемпионат, в котором нам очень непросто. Наша задача – делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон.
– Есть ли что-то общее в этих двух домашних поражениях от «Динамо» и «Локомотива» – кроме двух пропущенных мячей на последних минутах? Именно с футбольной точки зрения.
– С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо.
Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра – может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии. Мы заслуживали другого результата, но такой в спорте случается, причем достаточно часто.
– В этом сезоне команда стал чуть больше пропускать, стало чуть меньше матчей на ноль. Это проблема?
– Смотря с какими сезонами сравнивать – если с лучшими, то это так, если с худшими, то мы пропускаем меньше.
По каким-то компонентам мы стартовали чуть хуже, чем в прошлые годы, по каким-то – остались на прежнем уровне. Большой разницы я не вижу., – сказал тренер «Зенита».
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Нормально идем
В первые два года Семака в Зените не было лучшего состава,вы о чем вообще?
Командная игра есть,много моментов создаётся,реализация хромает,но это не к Семаку.
Предъявить ему можно по игре с Локо по некоторым моментам,но говорить,что у него плохой уровень и т п это бред
Самому не смешно?
Так вот, реализация у Зенита одна из лучших.
К примеру: Зенит реализовал - 38% созданных голевых моментов, Цска - 32%, а Спартак всего - 24%.
Зенит реализует на уровне весеннего Локомотива.
думаете, кончатся?
У МанСити какой состав тоже не выиграли
Мотивация снижается когда ты 5 раз чемпион, не важно какой состав
Вы странные требуете к Зенита чтобы тот обыгрывал Челси и Ювентус где цена состава в 4 раза дороже нашего, а через минуту плачете что вам составы в 1,5 раза дешевле