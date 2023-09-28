Семак о потере «Зенитом» 10 из 27 очков: «Ничего катастрофического. Конкуренты подтянулись, нам очень непросто. Невозможно всегда выигрывать»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Сергей Семак не видит катастрофы в 10 потерянных «Зенитом» очках.

Петербуржский клуб после 9 туров Мир РПЛ набрал 17 очков из 27 возможных и занимает третье место в таблице.

– Вы не раз говорили, что после побед готовиться к следующим играм приятно и комфортно. А как это делать после поражений?

– Ничего страшного. Поражения – тоже часть нашей работы, невозможно всегда выигрывать. Наша работа – в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже. 

– Было ли внутрикомандное обсуждение игры с «Локомотивом»?

– После каждой игры, будь то победа или поражение, есть разбор матча. Эта игра – не исключение, все в обычном рабочем режиме.

Мы разбираем наши ошибки и пытаемся понять, почему мы проиграли, где и в каком аспекте нам нужно прибавлять.

– Десять потерянных очков из 27 возможных – повод для беспокойства или пища для размышлений?

– На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон – конкуренты подтянулись.

Это чемпионат, в котором нам очень непросто. Наша задача – делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон.

– Есть ли что-то общее в этих двух домашних поражениях от «Динамо» и «Локомотива» – кроме двух пропущенных мячей на последних минутах? Именно с футбольной точки зрения.

– С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо.

Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра – может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии. Мы заслуживали другого результата, но такой в спорте случается, причем достаточно часто.

– В этом сезоне команда стал чуть больше пропускать, стало чуть меньше матчей на ноль. Это проблема?

– Смотря с какими сезонами сравнивать – если с лучшими, то это так, если с худшими, то мы пропускаем меньше.

По каким-то компонентам мы стартовали чуть хуже, чем в прошлые годы, по каким-то – остались на прежнем уровне. Большой разницы я не вижу., – сказал тренер «Зенита».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
самарец52
Ответ Назар Игорь
Сергей Богданович, да кто подтянулся?? Разве только один Краснодар. Московские клубы снизили уровень. Ваши слова похожи на отмазки, все болельщики Зенита видят что с уходом Малкома команда потеряла игру. А достойную замену ему так и не нашли.
А Крылышки?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ Рашпель793
Катастрофы точно нет и так в целом то даже интереснее. И будет только в плюс, если конкуренты и до вечны останутся конкурентами реальными. Этот чемпионат пока выглядит интереснее многих предыдущих.
В принципе выиграть титул 5 раз подряд не рядовая задача с любым составом кем бы ты ни был, а с такими потерями и перестройкой уже какой по счету за 5 лет так и вовсе требовать результаты это лицемерно

Нормально идем
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ riverman1980
Сейчас и можем наблюдать истинный уровень Семака как организатора игры. Раньше состав был на две головы сильнее конкурентов, плюс были доминаторы, способные делать результат индивидуально(Дзюба делал 17+13 за сезон, Малком 22+9) , а теперь состав всего лишь наголову сильнее остальных и нет игроков, способных решать в атаке особо не завися от партнеров. На Дзюбу больше не забросишь со своей половины, Малкому не отдашь, чтобы он полкоманды обыграл. Теперь надо строить командную игру в атаке, а здесь Семак откровенно слаб.
В Уфе, кстати у него действительно были топ исполнители ....
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MAXIMum1
Конечно, обидно проигрывать. Но пока ничего страшного не произошло. Верю, что Семак исправит ситуацию.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ riverman1980
Сейчас и можем наблюдать истинный уровень Семака как организатора игры. Раньше состав был на две головы сильнее конкурентов, плюс были доминаторы, способные делать результат индивидуально(Дзюба делал 17+13 за сезон, Малком 22+9) , а теперь состав всего лишь наголову сильнее остальных и нет игроков, способных решать в атаке особо не завися от партнеров. На Дзюбу больше не забросишь со своей половины, Малкому не отдашь, чтобы он полкоманды обыграл. Теперь надо строить командную игру в атаке, а здесь Семак откровенно слаб.
Абсолютно не согласен,про забросы на Дзюбу уже как года три забыть надо,Малком тащил последний сезон,состав поменялся очень сильно и конечно нужно время для встраивания новых игроков в схемы.
В первые два года Семака в Зените не было лучшего состава,вы о чем вообще?
Командная игра есть,много моментов создаётся,реализация хромает,но это не к Семаку.
Предъявить ему можно по игре с Локо по некоторым моментам,но говорить,что у него плохой уровень и т п это бред
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Катастрофы точно нет и так в целом то даже интереснее. И будет только в плюс, если конкуренты и до вечны останутся конкурентами реальными. Этот чемпионат пока выглядит интереснее многих предыдущих.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Чехарда с защитниками лишняя в последнем матче,а так игра есть,реализация слабая,концентрация оставляет желать лучшего.Соберитесь!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Ответ Назар Игорь
Сергей Богданович, да кто подтянулся?? Разве только один Краснодар. Московские клубы снизили уровень. Ваши слова похожи на отмазки, все болельщики Зенита видят что с уходом Малкома команда потеряла игру. А достойную замену ему так и не нашли.
Да нормально все.Тут надо понимать что 10 туров играли без основной пары центральных защитников,5 туров без Мостового который в принципе должен был играть на месте Малкома,а главное деньги на покупку игрока остались,поэтому зимой помимо форварда который уже и так придет думаю игрок серьезный будет приобретен. а по потенциалу,уровню игроков у зенита нет конкурентов,просто теперь когда все поправились надо наиграть основу и выбрать игроков ротации,а не заниматься экспериментами как Семак это делал в играх где зенит по ерял очки
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фантом
Ответ Назар Игорь
Сергей Богданович, да кто подтянулся?? Разве только один Краснодар. Московские клубы снизили уровень. Ваши слова похожи на отмазки, все болельщики Зенита видят что с уходом Малкома команда потеряла игру. А достойную замену ему так и не нашли.
Да уж. Ушел игрок, стоивший 60 миллионов, и ему почему-то не удалось найти немедленную замену среди запасных, игроков дубля и т.п. Так-то в любом клубе, кроме "Зенита", дублеры могут полностью заменить кого угодно, один только Сергей Богданович плохо работает и с подобной задачей не справляется.

Самому не смешно?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Всё идёт по плану. По игре Зенит прибавляет, а с Локо - д@рьмо случилось, так бывает. Краснодар и Крылья очки будут терять неизбежно. Чемпионат очень интересный, как по мне)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Хороший состав Зенита не даёт оснований для беспокойства, а вот процент реализации голевых моментов оставляет желать лучшего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Ответ Caniball
Дмитрий - ты в последнее время был замечен в адекватности. Но про реализацию - не прав. Так вот, реализация у Зенита одна из лучших. К примеру: Зенит реализовал - 38% созданных голевых моментов, Цска - 32%, а Спартак всего - 24%. Зенит реализует на уровне весеннего Локомотива.
Вот именно, что реализация не лучшая, а "одна из лучших", а этого мало. Ну а сравнивать с середняками, которые когда-то давно были в лидерах нашего футбола вообще даже обидно должно быть для Зенита.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Caniball
Дмитрий - ты в последнее время был замечен в адекватности. Но про реализацию - не прав. Так вот, реализация у Зенита одна из лучших. К примеру: Зенит реализовал - 38% созданных голевых моментов, Цска - 32%, а Спартак всего - 24%. Зенит реализует на уровне весеннего Локомотива.
Этого мало,пересмотри матч с ЦСКА,с Динамо...а это потери очков.Хорошо выходим в контратаку и следуют какие-то плохие решения от игроков...да пас Кассьерры на Сергеева с Локо например.Выход Ерохина один в ноль в Грозном ...Удары Клаудиньо мимо из штрафной ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Caniball
Дмитрий - ты в последнее время был замечен в адекватности. Но про реализацию - не прав. Так вот, реализация у Зенита одна из лучших. К примеру: Зенит реализовал - 38% созданных голевых моментов, Цска - 32%, а Спартак всего - 24%. Зенит реализует на уровне весеннего Локомотива.
И да,всегда писАл и пишу,что про спорт готов общаться,,но на оскорбления моей команды буду отвечать так же,все честно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Ответ Дмитрий9779
Чехарда с защитниками лишняя в последнем матче,а так игра есть,реализация слабая,концентрация оставляет желать лучшего.Соберитесь!
Дмитрий - ты в последнее время был замечен в адекватности. Но про реализацию - не прав.
Так вот, реализация у Зенита одна из лучших.
К примеру: Зенит реализовал - 38% созданных голевых моментов, Цска - 32%, а Спартак всего - 24%.
Зенит реализует на уровне весеннего Локомотива.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goleodor
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Да все равно будем чемпионами, нужно только ответственнее подходить
Придется немного попотеть, зато чемпионат будет интереснее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivine
Ответ riverman1980
А что Крылышки? Крылышек по итогу в пятерке не будет.
https://pyaterochka-isa.ru/tovary/myaso-ptica-kolbasy/ptica/krylya-kurinye-petelinka-celye-0-7-1-2kg-art-303743

думаете, кончатся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Айвенго
Это не конкуренты подтянулись, они упали прилично, просто Зенит деградировал так сильно, что даже судейки не могут вытащить наверх это бразильское шапито. Но ничего страшного, начало сезона, еще рано сверху начинать валить конкурентов, как в прошлых сезонах.
Краснодар,Динамо и Спартак точно усилились прилично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ самарец52
А Крылышки?
А что Крылышки? Крылышек по итогу в пятерке не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Фантом
Да уж. Ушел игрок, стоивший 60 миллионов, и ему почему-то не удалось найти немедленную замену среди запасных, игроков дубля и т.п. Так-то в любом клубе, кроме "Зенита", дублеры могут полностью заменить кого угодно, один только Сергей Богданович плохо работает и с подобной задачей не справляется. Самому не смешно?
Другие клубы меня не колышат, и про плохую работу Семака это твои фантазии, я такого не писал. Я много лет болею за Зенит, и потому привык трезво и по возможности объективно оценивать его игру. А восторги оставляю новичкам.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ самарец52
А Крылышки?
Ты прав, Крылышки прибавили здорово, игра впечатляет, смотреть одно удовольствие. Только есть общая с Зенитом беда, концовки провальные.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
apossym
Ответ SMART789
У ПСЖ в 5 раз дороже они не выиграли У МанСити какой состав тоже не выиграли Мотивация снижается когда ты 5 раз чемпион, не важно какой состав Вы странные требуете к Зенита чтобы тот обыгрывал Челси и Ювентус где цена состава в 4 раза дороже нашего, а через минуту плачете что вам составы в 1,5 раза дешевле
Кто просит, чтобы болотные у Челси выигрывали? Им и Брюгге то не по силам. Меня всегда четвертое место устраивало. ПСЖ и шити чемпионы в своих странах обычно, за редким исключением, а тут ушел Малколм и сразу у сельдерея адские проблемы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ apossym
Состав всего в полтора раза дороже ближайших соперников. Надо чтобы в два.
У ПСЖ в 5 раз дороже они не выиграли
У МанСити какой состав тоже не выиграли

Мотивация снижается когда ты 5 раз чемпион, не важно какой состав

Вы странные требуете к Зенита чтобы тот обыгрывал Челси и Ювентус где цена состава в 4 раза дороже нашего, а через минуту плачете что вам составы в 1,5 раза дешевле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
apossym
Ответ SMART789
В принципе выиграть титул 5 раз подряд не рядовая задача с любым составом кем бы ты ни был, а с такими потерями и перестройкой уже какой по счету за 5 лет так и вовсе требовать результаты это лицемерно Нормально идем
Состав всего в полтора раза дороже ближайших соперников. Надо чтобы в два.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Graziano
Не конкуренты подтянулись, а просто Зенит спустился. Просто ушли пара ключевых игроков, а ставить игру Сэм не умеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий