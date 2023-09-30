Хотулев о том, что «Оренбург» никогда не обыгрывал «Зенит»: «Попробуем эту тенденцию сломать. Не планируем закрываться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Данила Хотулев Футбол

Данила Хотулев высказался в преддверии матча «Оренбурга» с «Зенитом».

Команды сыграют сегодня в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

«Мы не планируем закрываться, будем играть в свою игру как обычно. Вторым номером — такого точно не будет, тем более дома играем.

Конечно, было неприятно то, что случилось [в матче] с Нижним Новгородом [1:3], но, как уже сказали, никогда не обыгрывали «Локомотив» – обыграли, никогда не проигрывали Нижнему – проиграли.

Думаю, все знают, что мы не обыгрывали «Зенит», поэтому попробуем эту тенденцию сломать», – сказал защитник «Оренбурга».

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