Семак об игре в Оренбурге в 12:00: «Раннее начало матча – неудобство и для игроков, и для болельщиков, но условия равны для всех. Нас ждет очень интересная, играющая команда»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург календарь Арсен Адамов Кирилл Капленко Данила Хотулев Ярослав Михайлов Давид Деограсия Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом».

«Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом» в эту субботу в 10-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 12:00 по московскому времени.

– Меняется ли игра «Оренбурга»? У них уже третий тренер по ходу сезона. 

– Каждая смена тренера – дополнительная мотивация для игроков, дополнительные эмоциональные всплески. Деограсия начал очень хорошо, нас ждет очень интересная, играющая команда и очень интересный матч.

– Игра начнется в 12 часов по петербургскому времени. Давно у «Зенита» не было столь ранних матчей. Это может быть какой-то проблемой?

– Конечно, раннее начало матча – неудобство и для игроков, и для болельщиков. Тем не менее условия равны для всех, будем исходить из тех условий, которые есть.

– В составе «Оренбурга» есть не чужие для болельщиков «Зенита» игроки – Михайлов, Адамов, Хотулев, Капленко. Следите ли вы за их выступлением?

– Да, следим, конечно. При подготовке к матчам с такими командами у нас появляется больше возможностей для того, чтобы посмотреть на действия игроков.

За исключением Михайлова, который только перешел, все остальные уже сыграли определенное количество матчей, – сказал главный тренер «Зенита».

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17 комментариев

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Алексей Минин
Ответ Red-White Forever
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Со Спартаком уже играли. И ты прав, никаких сомнений не было.
+26
-7
+19
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Дмитрий9779
Ответ Aleksey Yashin
"Матч начнется в 12:00 по московскому времени" "Игра начнется в 12 часов по петербургскому времени" А по оренбургскому во сколько, не подскажите?
+2 часа.
+9
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+9
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Finnish_Spitz
Ну если не будет недооценки соперника, то должны победить без проблем. Главное чтобы без травм, все же поляна там искусственная.
+7
-1
+6
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Александр Жердин
Ответ Усатый КозлоБык ©
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Видишь, какой заботливый. Будет тебе где поспать!
+4
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Виктор
Ответ mim81
Сразу булки раздвинут или покочевряжатся немного - вот и вся там интрига. Офигенно просто.
Бледно - розовый фарм обычно даже не кочевряжится, сразу раздвигает.
+2
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Dima Lopatin
В 12 по Москве, это да. Но в Оренбурге +2 часа. Итого - начало в 14, конец в 16. Погода шикарная футбольная, чуть меньше 20 градусов. Суббота…
Что не так?
+1
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Redmi Note9
Один фиг договорняк с фармом
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Усатый КозлоБык ©
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Гусеконь
для Оренбурга нормальное время подобрать нельзя что ли?
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Александр Лобода
Мне во Владивостоке самое то)
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Виктор
Ответ Dima Lopatin
В 12 по Москве, это да. Но в Оренбурге +2 часа. Итого - начало в 14, конец в 16. Погода шикарная футбольная, чуть меньше 20 градусов. Суббота… Что не так?
А кто-то сказал что что-то не так? Откуда вы такие берётесь?
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