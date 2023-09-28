Семак об игре в Оренбурге в 12:00: «Раннее начало матча – неудобство и для игроков, и для болельщиков, но условия равны для всех. Нас ждет очень интересная, играющая команда»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом».

«Зенит» в гостях сыграет с « » в эту субботу в 10-м туре Мир . Матч начнется в 12:00 по московскому времени.

– Меняется ли игра «Оренбурга»? У них уже третий тренер по ходу сезона.

– Каждая смена тренера – дополнительная мотивация для игроков, дополнительные эмоциональные всплески. Деограсия начал очень хорошо, нас ждет очень интересная, играющая команда и очень интересный матч.



– Игра начнется в 12 часов по петербургскому времени. Давно у «Зенита» не было столь ранних матчей. Это может быть какой-то проблемой?

– Конечно, раннее начало матча – неудобство и для игроков, и для болельщиков. Тем не менее условия равны для всех, будем исходить из тех условий, которые есть.

– В составе «Оренбурга» есть не чужие для болельщиков «Зенита» игроки – , , Хотулев, Капленко. Следите ли вы за их выступлением?

– Да, следим, конечно. При подготовке к матчам с такими командами у нас появляется больше возможностей для того, чтобы посмотреть на действия игроков.

За исключением Михайлова, который только перешел, все остальные уже сыграли определенное количество матчей, – сказал главный тренер « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS