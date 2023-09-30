Форвард «Оренбурга» Воробьев перед «Зенитом»: «Если все отнесемся на 100 процентов, результат будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Воробьев Футбол

Дмитрий Воробьев высказался в преддверии матча «Оренбурга» с «Зенитом».

Команды сыграют сегодня в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

«Я бы не сказал, что самый непростой матч. Сезон показывает, что для нас все матчи непростые. Все зависит только от нас: как мы настроимся, как подойдем к этой игре. Если все отнесутся на 100 процентов, то результат будет.

Безусловно, приятно, когда ходит много болельщиков. Надеемся на то, что будут полные трибуны, и верим в это», — сказал нападающий «Оренбурга».

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