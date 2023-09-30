Терзич о 3:1 с «Хоффенхаймом»: «Боруссия» вдесятером смогла не только отбиться, но и создать остроту у их ворот»

Эдин Терзич оценил победу «Боруссии» над «Хоффенхаймом» (3:1) в Бундеслиге.

С 71-й минуты дортмундцы играли вдесятером после удаления защитника Рами Бенсебайни.

«Мы одержали важную победу, тем более учитывая при каких обстоятельствах. Мы начали здорово, взяли игру под контроль и создали два очень хороших момента. Но затем последовали необязательные потери мяча, и соперник стал нагнетать опасность. Отрезок после пенальти нам не удался.

В начале второго тайма у них было еще два отличных момента, и нам это не понравилось. После удаления пошла другая игра, и мы показали другое лицо. Мы показали, как сберечь победу.

Мы играли вдесятером и смогли не только отбиться, но и создать остроту у ворот соперника, тем важнее победа. Но нам еще есть в чем прибавлять», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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