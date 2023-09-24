Терзич об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Боруссия» могла бы облегчить себе жизнь, если бы забила второй мяч»
Эдин Терзич оценил победу «Боруссии» над «Вольфсбургом» (1:0) в Бундеслиге.
«Мы контролировали игру с самого начала. В первом тайме мы не смогли конвертировать владение мячом в верные голевые моменты. Мы придерживались своей тактики, поскольку знали, что в определенный момент матча будет сложно защищать свободные зоны.
Гол был забит после очень красиво разыгранной комбинации. Мы могли бы облегчить себе жизнь, если бы забили второй мяч.
В целом мы очень довольны игрой как в обороне, так и в атаке. Мы одержали абсолютно заслуженную победу и сделали шаг в верном направлении», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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