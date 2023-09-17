Терзич о 4:2 с «Фрайбургом»: «Боруссия» пока играет не на сто процентов»

Эдин Терзич оценил победу «Боруссии» над «Фрайбургом» (4:2) в Бундеслиге.

«Мы довольны победой, но пока играем не на сто процентов. Не понравилось, что не смогли постоянно контролировать игру после удачного стартового отрезка. Мы старались не позволять сопернику часто использовать кроссы у нашей штрафной, но не получилось.

С 60-й минуты мы перешли на игру в три защитника, выдвинули в атаку Фюллькруга и Малена, и этот ход сработал», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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