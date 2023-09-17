Терзич о 4:2 с «Фрайбургом»: «Боруссия» пока играет не на сто процентов»
Эдин Терзич оценил победу «Боруссии» над «Фрайбургом» (4:2) в Бундеслиге.
«Мы довольны победой, но пока играем не на сто процентов. Не понравилось, что не смогли постоянно контролировать игру после удачного стартового отрезка. Мы старались не позволять сопернику часто использовать кроссы у нашей штрафной, но не получилось.
С 60-й минуты мы перешли на игру в три защитника, выдвинули в атаку Фюллькруга и Малена, и этот ход сработал», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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с момента окончания матча прошло больше 10 часов.
Терзич давал интервью после матча, и вы его публикуете спустя такое время?
мне кажется кто-то совсем не хочет работать