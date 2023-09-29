«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Теги Боруссия Дортмунд Ла Лига Хоффенхайм онлайны Футбол

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в 6-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Хоффенхайм – Боруссия Д
Дата проведения
29 сентября, 21.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий