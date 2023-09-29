«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в 6-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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