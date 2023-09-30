Александр Мостовой: «Кокорин сейчас входит в топ-5 форвардов России»

Александр Мостовой включил Александра Кокорина в топ-5 форвардов России.

«Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать.

Конечно, чемпионат Кипра – не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша там уже забил.

Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов», – сказал бывший хавбек сборной России о форварде « ».

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