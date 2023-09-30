Александр Мостовой: «Кокорин сейчас входит в топ-5 форвардов России»

Теги премьер-лига Россия рейтинги Александр Мостовой высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Мостовой включил Александра Кокорина в топ-5 форвардов России.

«Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать.

Конечно, чемпионат Кипра – не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша там уже забил.

Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов», – сказал бывший хавбек сборной России о форварде «Ариса».

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25 комментариев

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Илья Долганов
С такими форвардами, он оттуда и не выпадал
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Vladvenk
Ответ Velirpa
топ-5 форвардов в России, а кто первый топ?
Мостовой. Александр Мостовой. Во веки веков, аминь.
+7
-2
+5
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Groznyi2024
Кокорин
...
1. Месси
2. Роналду
3. Бензема
+8
-4
+4
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Винстон Лайтс
я видел первый гол кокорина за Динамо. за 15 лет не смог парень 100 голов забить, проспать так талант - очень грустно
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Совесть 7Хага
Ответ Честный контроль
У нас вообще любят уголовников. Судя по взахлеб слюнеотделению на Матч тв о Промесе.
Согласен. Помню как Ерёменко будучи в ЦСКА коксиком увлекался)
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MagicWithoutBorders
Ага, как 5 ножка у стула…
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Человек1991
Ага ТОП 5 Форвардов России : Дзюба , Заболотный , Кокорин , Смолов , Ионов . )) старая гвардия )
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whereissuso
Забил с пенальти пражской спарте? Серьезный показатель уровня
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Чувак Г
А остальные кто?
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Rudenzik
107 голов в 359 матчах на клубном уровне - не густо, Соболев и Чалов на 100 с лишним меньше матчей сыграли, уже за 80 мячей забили и близко такого пиара не получили , даже Смолова так не пиарили. Талант конечно был, но профукал его, ну хоть деньжат заработал и на Кипре отдохнул
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lemming
И это в 36 лет!
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Крыло советов
Нет, серьезно. Почему о Кокорине многие футбольные люди говорят что он прям какое то топище? Я ни когда не видел его топовых матчей, не видел ни разу как он в одиночку пробегает пол поля и закатывает Аля Марадона. Не было таких сезонов, чтобы он стрелял стабильно подевяткам, да и вообще прямо тащером не был по-моему не в одной из команде. Может он делает это на тренировках? Но до фига кто на тренировках много чего показывает. Почему именно Кокорин для них топище? Чем он лучше Сутормина условного? Поставленный удар? Да где он этот удар то? На тренировках что ли опять же? Загадка века лично для меня, почему уважаемые футбольные люди дают такие комплименты по сути даже в свой прайс не показывавшему ни чего что можно было бы сравнить с Хвичей, Головиным…
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Чувак Г
Я помню мы еще Павлюченко Сычева и Кержакова бездарями обзывали. А Аршавина чипсоедом братьев березутских березами. Как щас нам не хватает этих бездарев и берез блин. Будет ли в России еще такое поколение футболистов? Поколение 2008 самые лучшие в истории росии . щас в российский футбол не лучше сербского. А состав сборной Сербии в 2 раза сильнее состава России.
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Инженер Управляющий
Ответ whereissuso
Забил с пенальти пражской спарте? Серьезный показатель уровня
а были другие варианты кому забить в этой игре?)
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Инженер Управляющий
Ответ Чувак Г
А остальные кто?
Дзюба, Смолов, Сапогов и Тихоновецкий
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Alexander Prokofyev
Ответ Чувак Г
А остальные кто?
Дядюн
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