Александр Мостовой: «Кокорин сейчас входит в топ-5 форвардов России»
Александр Мостовой включил Александра Кокорина в топ-5 форвардов России.
«Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать.
Конечно, чемпионат Кипра – не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша там уже забил.
Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов», – сказал бывший хавбек сборной России о форварде «Ариса».
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