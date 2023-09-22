Быстров о Кокорине в «Арисе»: «Он получает удовольствие от футбола. Солнышко, хорошая погода, все его устраивает»

Владимир Быстров считает, что Александр Кокорин комфортно себя чувствует в «Арисе».

В четверг кипрский клуб проиграл «Спарте» в Праге в первом туре группового этапа Лиги Европы – 2:3. Кокорин открыл счет, реализовав пенальти на 11‑й минуте.

«Солнышко, хорошая погода, все его устраивает, никто на него не давит, получает удовольствие от футбола. Что касается матча, совершенно разные чемпионаты. В Чехии немало боеспособных коллективов, а на Кипре их недостаточно.

Сможет ли команда Кокорина побороться за Лигу конференций? Почему бы и нет. В домашних матчах они могут набрать какие‑то очки. А там – как повезет», – сказал бывший футболист сборной России.

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