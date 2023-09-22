Быстров о Кокорине в «Арисе»: «Он получает удовольствие от футбола. Солнышко, хорошая погода, все его устраивает»

Теги Владимир Быстров Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров считает, что Александр Кокорин комфортно себя чувствует в «Арисе».

В четверг кипрский клуб проиграл «Спарте» в Праге в первом туре группового этапа Лиги Европы – 2:3. Кокорин открыл счет, реализовав пенальти на 11‑й минуте.

«Солнышко, хорошая погода, все его устраивает, никто на него не давит, получает удовольствие от футбола. Что касается матча, совершенно разные чемпионаты. В Чехии немало боеспособных коллективов, а на Кипре их недостаточно.

Сможет ли команда Кокорина побороться за Лигу конференций? Почему бы и нет. В домашних матчах они могут набрать какие‑то очки. А там – как повезет», – сказал бывший футболист сборной России.

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1 комментарий

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Velirpa
надеюсь, что и Быстров в Москве нашел гей-клубы, где его не колотят, бгг
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