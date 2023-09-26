Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»: «Александр сказал, что ему было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр»

Марко Николич подтвердил, что приглашал Александра Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли».

«Разговаривал с . Мне нужно было укрепить две позиции — центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его. Он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали.

Далее оставалось взять центрфорварда. У руководителей клуба были сомнения по поводу адаптации. Я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат. Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива».

Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр. Желаю Александру удачи!» — сказал главный тренер « ».

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