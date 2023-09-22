Агент Кокорина: «Александр был не против остаться в «Фиорентине», но не на правах человека, участвующего в тренировочном процессе. Он хотел быть равноценным игроком»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Тимофей Бердышев Чемпионат.com Футбол

Агент Александра Кокорина рассказал, почему форвард вернулся в «Арис».

Россиянин вновь перешел из «Фиорентины» в кипрский клуб на правах аренды.

«Лично я доволен, что он играет, получает игровое время, занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие. На сегодняшний день Александр, конечно, рад.

Благодарен «Арису», что они ждали до последнего его возвращения. Клубу можно только сказать спасибо за терпение, что они ждали и очень хотели видеть его в команде.

Если говорить про «Фиорентину», Александр был не против остаться в клубе, но не на правах человека, который участвует в тренировочном процессе. Он хотел остаться и быть равноценным игроком, который получает одинаковую возможность как тренироваться, так и играть. К сожалению, этого не произошло», — сказал Тимофей Бердышев.

Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Алешка Терминатор
Агент Кокорина - это тот же человек, что и массажист Кокорина?
Агент Кокорина это тот гений, что устроил бывшего зэка в не самый слабый клуб Италии
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Агент Кокорина - это тот же человек, что и массажист Кокорина?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1005
Ответ Алешка Терминатор
Агент Кокорина - это тот же человек, что и массажист Кокорина?
Нет, Бердишев и Колесников это два разных человека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий