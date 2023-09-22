Агент Кокорина: «Александр был не против остаться в «Фиорентине», но не на правах человека, участвующего в тренировочном процессе. Он хотел быть равноценным игроком»
Агент Александра Кокорина рассказал, почему форвард вернулся в «Арис».
Россиянин вновь перешел из «Фиорентины» в кипрский клуб на правах аренды.
«Лично я доволен, что он играет, получает игровое время, занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие. На сегодняшний день Александр, конечно, рад.
Благодарен «Арису», что они ждали до последнего его возвращения. Клубу можно только сказать спасибо за терпение, что они ждали и очень хотели видеть его в команде.
Если говорить про «Фиорентину», Александр был не против остаться в клубе, но не на правах человека, который участвует в тренировочном процессе. Он хотел остаться и быть равноценным игроком, который получает одинаковую возможность как тренироваться, так и играть. К сожалению, этого не произошло», — сказал Тимофей Бердышев.
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