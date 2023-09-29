Роналду о 2:1 с «Аль-Таи»: «Еще одна важная победа, 9-я подряд! Отличная работа, команда! 💪🏼💙💛»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду высказался о победе в чемпионате Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи» (2:1) в гостях в 8-м туре, а 38-летний форвард сборной Португалии отдал голевой пас и реализовал пенальти на 87-й минуте. Команда Криштиану одержала девятую победу подряд.

«Еще одна важная победа. 9 побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать 💪🏼💙💛», – написал Роналду в инстаграме.

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17 комментариев

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Роман
Некоторые так до сих пор и не поняли, что это цвета формы Аль-Насра
+6
-2
+4
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Газонокосильщик Хави
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Владимир Лейхтер
Ответ Роман
Некоторые так до сих пор и не поняли, что это цвета формы Аль-Насра
Мы не кастрюли нам насрать на цвета , там вот Лорак концерт в Москве сделала песню на Украинском спела и ничего страшного.
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