Роналду о 2:1 с «Аль-Таи»: «Еще одна важная победа, 9-я подряд! Отличная работа, команда! 💪🏼💙💛»

Криштиану Роналду высказался о победе в чемпионате Саудовской Аравии.

« » обыграл « » (2:1) в гостях в 8-м туре, а 38-летний форвард сборной Португалии отдал голевой пас и реализовал пенальти на 87-й минуте. Команда Криштиану одержала девятую победу подряд.

«Еще одна важная победа. 9 побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать 💪🏼💙💛», – написал в инстаграме.

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