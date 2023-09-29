Роналду забил 30-й гол за «Аль-Наср» в 34 матчах и 730-й на клубном уровне

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду забил 30-й гол за «Аль-Наср».

Клуб из Эр-Рияда на выезде обыграл «Аль-Таи» (2:1) в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря результативному пасу и голу с пенальти на 87-й минуте 38-летнего форварда сборной Португалии.

Этот мяч стал 30-м в 34 матчах для Роналду за саудовский клуб. Также у него 8 голевых передач.

Кроме того, он забил 730-й гол на клубном уровне и 854-й во взрослой карьере с учетом сборной.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

У португальца 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас». Его статистика – здесь.

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68 комментариев

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Borz BZ
Как же нелепо выглядят подколы от хейтеров на фоне таких результатов)
+55
-12
+43
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ VERBLYUD
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Кто такой Суарес и кто такой Роналду
+28
-9
+19
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St.7
Молодец,что сказать.Пока его хейтеры сидят и пишут негативные комментарии,он зарабатывает миллионы и для 38 лет очень даже хорош!
+28
-10
+18
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stif 95
Ответ VERBLYUD
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потому что только новость про Криштиану, является самой популярной. пора бы знать
+18
-3
+15
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Олег Кузнецов
Ответ Borz BZ
Как же нелепо выглядят подколы от хейтеров на фоне таких результатов)
Еще 146 голов и будет 1000....Криштиану до 1000 не уйдет.)
+15
-2
+13
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manhuntrock
1000 пробьет?
+11
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+8
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pavlenko_15
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Сколькл там осталось до Гретски
Об этом нам может рассказать только дух хлебонасущенского
+8
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Кондитер
Ответ Borz BZ
Как же нелепо выглядят подколы от хейтеров на фоне таких результатов)
зато в суперлиге на Месси молятся 😁
+9
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Гамарджоба Генацвале
Ответ VERBLYUD
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Ты можешь написать об этом пост и выложить, раз так переживаешь за Суареса.
+8
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udiekemen
Ответ Zed_patriot
хозяин пустыни!
Везде лучший)
+16
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pavlenko_15
Ответ manhuntrock
1000 пробьет?
Думаю, он пока не забьет 1000 не успокоится)) в целом, года три ему надо для этого с учетом сборной, если будет играть и забивать там
+6
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хавбек+
после каждого гола мессибои нагревают планету, Грете будет чем заняться
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Aleksandr Dubovik
Ответ Человек1991
Из этих 30 голов за Аль Наср : 10 с левейших пенальти, 3 офсайда , 3 гола с нарушениями правил , 10 голов с нескольких метров большинство практически в пустые ворота . И примерно такая картина по всей карьере и по всем 850 голам . ))
То ли дело Месси, каждый гол как произведение искусства, ни одного левого😂😂
Ох и знатно же ты полыхаешь))
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Роман
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Кто такой Суарес и кто такой Роналду
Лучший игрок Барсы - Иньеста. Чемпион мира и Европы, победитель 4 ЛЧ. Регулярный номинант на ЗМ. Победные голы на ЧМ и в ЛЧ.
Почему-то фаны бургер лиги это забывают.
+10
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Станислав Л
Ответ Aleksandr Dubovik
Лучший в истории вновь показывает класс
ни одной медали на ЧМ - это не лучший в истории как минимум
+2
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corazón blanco
Ответ VERBLYUD
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Тогда Вам будет попросту нечего обсуждать на спортсе и смысл пребывания на сайте будет утрачен)
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НеДуДь
Ответ Дорох
Статистика в 2023 году Роналду - 35+8 за 39 матчей Месси - 26+12 за 38 матчей 🗣️ Напомню, что ФИФА не будет учитывать выступления на ЧМ при номинировании Игрока Года 2023 (Месси уже получил приз в феврале за ЧМ 2022) Тогда вполне логичный вопрос: Почему Месси есть в списке номинантов, а Роналду нет ⁉️ У обоих 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023 года, а вся остальная статистика в Лигах ниже качества, чем топ-3 Европы Сюрреализм 🤷
Где трофеи, Авейру?. Где дриблинг, штрафные, дальние?.. Вот и нет его нигде в номинантах. Нигде. Хватит с него 20-го места на прошлом ЗМ с НУЛЁМ голосов..😄
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Человек1991
Ответ udiekemen
И передача тоже с пенальти)
Единственную в истории футбола голевую передачу с пенальти, отдал Месси на Суареса ) А вообщем Месси отдавал бить пенальти партнёрам по команде 40 раз , Роналду 4 раза . )
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Oleg
Ответ Groznyi2024
Лучший игрок 21 века. Тут без вариантов
🤣 Тоесть все вопросы отпали не после Марокко и 0+0 в плей офф, а гола с пенальти в непойми какой лиге?🤣
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AmanEsen
Ответ manhuntrock
1000 пробьет?
если только как Ромарио начнет ездить все более в экзотические страны
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Станислав Л
Ответ Дорох
Статистика в 2023 году Роналду - 35+8 за 39 матчей Месси - 26+12 за 38 матчей 🗣️ Напомню, что ФИФА не будет учитывать выступления на ЧМ при номинировании Игрока Года 2023 (Месси уже получил приз в феврале за ЧМ 2022) Тогда вполне логичный вопрос: Почему Месси есть в списке номинантов, а Роналду нет ⁉️ У обоих 0+0 в плей-офф ЛЧ 2023 года, а вся остальная статистика в Лигах ниже качества, чем топ-3 Европы Сюрреализм 🤷
Месси выступал в топ-5 Лиг,стал лучшим ассистентом и лучшим легионером, а роналду играет в пустыне - за что его номинировать?
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DecardShow
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Как же велик Криштиану
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Alexander Zubkov
Уже 30-ку успел наколотить. Всё-таки хорошо, что он в СА перешёл: и самый богатый стал и лигу популяризировал, стал первооткрывателем, как Бекхэм в МЛС, после него туда потянулись остальные крупные игроки + забивать стал регулярно, прямо как в лучшие годы за Реал и пенальти все бьёт единолично😁 в общем время показало, что он правильно послал МЮ и ушел к Саудитам.
P.S. не фанат Рона.
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НеДуДь
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Кто такой Суарес и кто такой Роналду
Суарес это тот, кто разделил с Авейру одну из ЗБ. Так что у Авейру их не 4, а 3,5. У Мес- все его. 6 штук.
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eld_14
С пенальти коронный, в пустые похоронный
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