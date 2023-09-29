Роналду забил 30-й гол за «Аль-Наср» в 34 матчах и 730-й на клубном уровне

Криштиану Роналду забил 30-й гол за «Аль-Наср».

Клуб из на выезде обыграл « » (2:1) в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря результативному пасу и голу с пенальти на 87-й минуте 38-летнего форварда .

Этот мяч стал 30-м в 34 матчах для Роналду за саудовский клуб. Также у него 8 голевых передач.

Кроме того, он забил 730-й гол на клубном уровне и 854-й во взрослой карьере с учетом сборной.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

У португальца 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас». Его статистика – здесь.

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