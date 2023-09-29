Роналду забил 30-й гол за «Аль-Наср» в 34 матчах и 730-й на клубном уровне
Криштиану Роналду забил 30-й гол за «Аль-Наср».
Клуб из Эр-Рияда на выезде обыграл «Аль-Таи» (2:1) в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря результативному пасу и голу с пенальти на 87-й минуте 38-летнего форварда сборной Португалии.
Этот мяч стал 30-м в 34 матчах для Роналду за саудовский клуб. Также у него 8 голевых передач.
Кроме того, он забил 730-й гол на клубном уровне и 854-й во взрослой карьере с учетом сборной.
Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».
У португальца 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас». Его статистика – здесь.
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Ох и знатно же ты полыхаешь))
Почему-то фаны бургер лиги это забывают.
P.S. не фанат Рона.