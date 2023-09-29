«Аль-Наср» Роналду выиграл 8 матчей подряд, общий счет – 29:8
«Аль-Наср» Криштиану Роналду одержал 8 побед подряд.
Клуб из Эр-Рияда на выезде обыграл «Аль-Таи» (2:1) в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря результативному пасу и голу с пенальти на 87-й минуте 38-летнего форварда сборной Португалии.
«Аль-Наср», возглавляемый португальским тренером Луишем Каштру, выиграл 8 матчей подряд – 6 в саудовской лиге и 2 в азиатской Лиге чемпионов. Общий счет в этих играх – 29:8.
В чемпионате «Аль-Наср» набрал 18 очков и на эту минуту занимает 3-е место в таблице, отставая от лидера на 1 балл.
2 октября команда Роналду примет «Истиклол» из Таджикистана в рамках ЛЧ.
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