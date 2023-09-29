«Аль-Наср» Роналду выиграл 8 матчей подряд, общий счет – 29:8

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Аль-Таи Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду одержал 8 побед подряд.

Клуб из Эр-Рияда на выезде обыграл «Аль-Таи» (2:1) в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря результативному пасу и голу с пенальти на 87-й минуте 38-летнего форварда сборной Португалии.

«Аль-Наср», возглавляемый португальским тренером Луишем Каштру, выиграл 8 матчей подряд – 6 в саудовской лиге и 2 в азиатской Лиге чемпионов. Общий счет в этих играх – 29:8.

В чемпионате «Аль-Наср» набрал 18 очков и на эту минуту занимает 3-е место в таблице, отставая от лидера на 1 балл.

2 октября команда Роналду примет «Истиклол» из Таджикистана в рамках ЛЧ.

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60 комментариев

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Марат Люсьеныч
можно что угодно про Роналду писать, подкалывать и т.п. но почему у более молодых звезд таких результатов там нет? А ведь туда немало толковых переехало
+56
-4
+52
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Eder Teheda
Ответ Водяра
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А когда чистый гол Роналду отменяли или за матч 3 очевидных пенальти не дали , тоже классика жанра или это другое ?
+40
-10
+30
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MajestySport
Пока Месси целуется с мужиками на камеру в штатах и играет против любителей, Роналду как обычно вытаскивает свой клуб в победители.
+37
-10
+27
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Иван Лапин
Ответ Марат Люсьеныч
можно что угодно про Роналду писать, подкалывать и т.п. но почему у более молодых звезд таких результатов там нет? А ведь туда немало толковых переехало
Потому что Роналду лучше? Ведь хейтеры игры не смотрят, Роналду сейчас играет отлично.
+25
-3
+22
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Иван Есев
Эффект Роналду
+25
-5
+20
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mr kovalsky
Ответ НеДуДь
Комментарий удален модератором
А где трофеи месси в лч последние 8 лет🤣🤣
+16
-3
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Роман
Роналду лучший бомбардир и ассистент лиги. Впрочем как и всегда и везде.
+14
-5
+9
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maks677
С каждым успехом Роналду комменты Мессифанов становятся всё менее интересными
+11
-2
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Дима
Ответ Eder Teheda
А когда чистый гол Роналду отменяли или за матч 3 очевидных пенальти не дали , тоже классика жанра или это другое ?
о чем ты) человек ни минуты не смотрел, просто бзднул и вышел.
99 % на спорце такие же.
+10
-3
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MajestySport
Роналду снова вытащил свою команду, браво! Поистине тащер и легенда мирового футбола.
+7
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Водяра
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А за игру рукой, что должны давать?
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Bolvan
G.O.A.T
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ maks677
С каждым успехом Роналду комменты Мессифанов становятся всё менее интересными
+))
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Имя Фамилия
У Таавуна и Иттихада на воротах добротные бразильские киперы, у Хилаля Буну из Севильи, в то время как у Аль Насра из-за травмы Оспины уже целый год стоит какой-то саудовский резервист, который до этого ни разу первым номером не был. Поэтому Кришу приходится забивать в 2 раза больше, чтобы перекрывать косяки в обороне, Аль-Наср с отрывом забил больше всех в лиге, но до сих пор только на 5-6 месте по потерянным. Страшно представить какая серия будет когда Оспина поправится.
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Роман
Ответ Водяра
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Игру Месси на ЧМ вспомнил?
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хавбек+
обыграны чемпион ОАЭ, Ирана, крепкий Аль-Шабаб и гранде Аль-Ахли, неплохо
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Великий Алонсо
Великий Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру 🙏
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Блуждающий странник
Ответ Марат Люсьеныч
можно что угодно про Роналду писать, подкалывать и т.п. но почему у более молодых звезд таких результатов там нет? А ведь туда немало толковых переехало
Каштру супер-команду строит. Его Ботафого в Бразилии тоже доминировал. У Роналду вон сегодня 12 ударов за игру. Многие команды меньше за матч бьют) Не принижая заслуг. Роналду и в 45 лет будет в таких лигах топом. В отличие от Неймара и остальных он приехал не только из-за денег, а остальные из-за них. Рон голоден до рекордов, а остальным пофиг. Поэтому он и великий в отличие от всех этих игроков
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Иван Лапин
Сииииииии
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закрыт по беспределу
Великий тащит
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Мгер Цолакян
Ответ Кузя Гитарист
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Мне как-то всё равно на это.
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Glukinho
Ответ Марат Люсьеныч
можно что угодно про Роналду писать, подкалывать и т.п. но почему у более молодых звезд таких результатов там нет? А ведь туда немало толковых переехало
потому что все, кроме него, уехали строго за бабло без планов напрягаться
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Иван Есев
Роналду поставит бомбардирский рекорд Саудовской Аравии в этом сезоне.
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Booligan
Лучший португалец в чемпионате Саудовской Аравии!
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Денис Ширинов
Не бургер, конечно,но тоже ничего)
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