«Крылья» к матчу со «Спартаком» представили промо «Нам надо повторить»

«Крылья Советов» представили проморолик к матчу со «Спартаком».

Самарцы примут москвичей в рамках 10-го тура Мир РПЛ 1 октября.

Видеоролик « » называется «Нам надо повторить». В нем болельщики поют песню и заряжают команду на победу.

В ролике фигурируют среди прочих кадры из матча против « ».

Отметим, что «Крылья» обыграли «Спартак» дома в двух матчах подряд – в ноябре 2022 года в группе Фонбет Кубка России (2:1), а в июне 2023-го – в 30-м туре (1:0).

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