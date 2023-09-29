«Крылья» к матчу со «Спартаком» представили промо «Нам надо повторить»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики музыка Футбол

«Крылья Советов» представили проморолик к матчу со «Спартаком».

Самарцы примут москвичей в рамках 10-го тура Мир РПЛ 1 октября.

Видеоролик «Крыльев Советов» называется «Нам надо повторить». В нем болельщики поют песню и заряжают команду на победу.

В ролике фигурируют среди прочих кадры из матча против «Спартака».

Отметим, что «Крылья» обыграли «Спартак» дома в двух матчах подряд – в ноябре 2022 года в группе Фонбет Кубка России (2:1), а в июне 2023-го – в 30-м туре РПЛ (1:0).

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3 комментария

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Eugene88
Не, ребят, долги надо отдавать за прошлый сезон
+1
-1
0
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WelD
Ухо режет, как будто плагиат. Может мне показалось!?
0
0
0
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