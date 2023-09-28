Иванов обслужит матч «Зенита» и «Оренбурга», Безбородов назначен на игру «Локо» и «Пари НН»
Стали известны назначения арбитров на матчи 10-го тура Мир РПЛ.
29 сентября (пятница)
«Ростов» – «Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Зуев.
30 сентября (суббота)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Хральцов.
«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Левников; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.
1 октября (воскресенье)
«Факел» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.
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