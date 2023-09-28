Иванов обслужит матч «Зенита» и «Оренбурга», Безбородов назначен на игру «Локо» и «Пари НН»

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Стали известны назначения арбитров на матчи 10-го тура Мир РПЛ.

29 сентября (пятница)

«Ростов» – «Урал»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Зуев.

30 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Хральцов.

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Левников; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

1 октября (воскресенье)

«Факел» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.

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6 комментариев

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Дмитрий9779
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Ну да,Зенит же всю свою историю Оренбургу влетал,а тут Иванов🤣
+6
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+2
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schwein
Я так понимаю, что Москалёв снова отправлен на отдых, до следующей игры Зенита с кем то из Москвы?
+5
-4
+1
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А я ясные дни оставляю себе
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Mike 60
Безбородов и Бобровский - это «недосудьи» ! Как их вообще держат после цирковых номеров в матчах Ахмат-ЦСКА и прошлогоднем Торпедо- Ростов ( Карпин - 3 очка не пахнут). Позорище, а не судьи!
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сергей николаев
Скоро Галимова допустят и НН судить.
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Дмитрий9779
Ну да,Зенит же всю свою историю Оренбургу влетал,а тут Иванов🤣
Времена тяжелые. Расстраивает Семак АлексейБорисыча. Даже на верных оренбуржцев надежды нет, вдруг шальной гол закатят. В ход пущены все средства.
+5
-5
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Дмитрий9779
Ответ schwein
Я так понимаю, что Москалёв снова отправлен на отдых, до следующей игры Зенита с кем то из Москвы?
Согласен,позорище!
+2
-2
0
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