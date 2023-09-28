Депутат Свищев об отказах играть с россиянами: «УЕФА не прогнется после серии бойкотов, с МОК было то же самое. В других видах спорта Россию тоже вернут, если все пройдет нормально»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу МОК Государственная дума Дмитрий Свищев квалификация Евро U-17 Политика Футбол

Дмитрий Свищев считает, что бойкоты матчей с россиянами не повлияют на УЕФА.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.

Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва и Норвегия заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

«Мне кажется, что в УЕФА не должны прогнуться после этой серии бойкотов. Потому что они просчитали все возможные риски и понимали, что могут быть такие последствия.

УЕФА четко обозначил свою позицию по поводу допуска юношей из России. Я считаю, что УЕФА не прогнется и не поменяет свое решение. С МОК ведь было то же самое – федерации выступали против допуска россиян, но комитет не прогнулся.

На самом деле этот шаг УЕФА – очень важная история. Допуск российских команд на соревнования в таком крупном виде спорта – это пример для других федераций. Все смотрят сейчас за этой ситуацией, следят. Если все пройдет нормально, то и в других видах спорта нас ждет постепенное возвращение», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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24 комментария

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Vićtor Diaź
Ага
Все откажутся, и будет одна Россия играть?
Прогнутся ещё как
Свищ - неадекват
+22
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+17
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D-eisler@yandex.ru
из принципа не гуглю как выглядит депутат свищев, чтоб в голове держать тот образ который он создает своими интервью
+17
-2
+15
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Valeriy Komarow
Все идет по плану, нужно еще немножко потерпеть и когда то нас вернут, может только не все до этого доживут, ну это детали.
+10
-2
+8
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Kasztelan
А знаете, кто ещё просчитал все возможные риски и последствия 1,5 года назад?
+7
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+6
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OldRedWhite
Ответ Vićtor Diaź
Ага Все откажутся, и будет одна Россия играть? Прогнутся ещё как Свищ - неадекват
Под изменчивый мир !
Однажды он прогнется под вас )
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Заяцволк
Ответ Valeriy Komarow
Все идет по плану, нужно еще немножко потерпеть и когда то нас вернут, может только не все до этого доживут, ну это детали.
Чел, ты даже не представляешь, насколько ты кэп )) Это ж надо такое ляпнуть )) "может только не все до этого доживут" - да не может, а точно не все доживут, поскольку в мире каждую секунду умирают 2 человека. Значит через 5 минут умрут 600 человек, через 50 минут умрут 5000 человек и т.д. Шансов на то, чтобы все выжили до события, которое случится позднее 1 секунды, нет никаких ))
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Максим Белолипцев
Вот именно, "если всё пойдёт нормально"
Но, думаю, у УЕФА и Свищева разные представления о нормальном
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Анатолий Magicbrain
Если бы не знал, я бы за последнее время решил что госдума- это какой-то коллегиальный орган по комментированию реший уефа, фифа и МОК. Хотя может я пропустил что-то и теперь так официально и есть
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Джульетта
А вот и вождь племени верунов в честное и справедливое уефа )))
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Синяя Кровь
"УЕФА не должны прогнуться" а заголовок совсем совсем другой. вот так кормят патриотов.
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slyva
Чого з росіянами хтось зараз має змагатися? У вас спорт повністю залежить від вашої влади.
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Hong Kil
УЕФА прогнется, оно вообще ничего не решает. Решает Лондон. Пойдете играть без гимна и флага? - Да, конечно! - А с вами никто и не будет играть, ахаха! Женская Испания победила Англию, ну и что, да этого никто уже не помнит, все будут помнить только скандал. Так и здесь.
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potch66
Сколько башлять то?
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Этот Райола хочет денег
Ну если не прогнутся, ждем сразу финал сборная чиновников Уефа против сборной каких то людей без флага и гимна
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rz080691
На месте Свища,чтоб вы ответили?
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну если "депутат Свищев" сказал, то точно не прогнутся! Депутат это же почти как Президент, только маленький. Если сказал так будет - тот так оно и будет!
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Artem Ka
Ответ Vićtor Diaź
Ага Все откажутся, и будет одна Россия играть? Прогнутся ещё как Свищ - неадекват
Прям все? Сейчас эти отщепенцы борются не с Россией, а с УЕФА. По уму функционеры УЕФА должны были в неформальной обстановке проговорить этот момент с большинством и понять общие веяния. Если большинство за или нейтрально - выпускать решение. Если они этого не сделали и тупо на шару заявили - то это конченый уровень дипломатии. Потому что сейчас если они сдадут назад - удар по репутации УЕФА
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Джульетта
Ответ Artem Ka
Прям все? Сейчас эти отщепенцы борются не с Россией, а с УЕФА. По уму функционеры УЕФА должны были в неформальной обстановке проговорить этот момент с большинством и понять общие веяния. Если большинство за или нейтрально - выпускать решение. Если они этого не сделали и тупо на шару заявили - то это конченый уровень дипломатии. Потому что сейчас если они сдадут назад - удар по репутации УЕФА
На уефа клейма негде ставить , какая репутация? Вы о чем ?
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андрэ
депутат а "кажется", депутат должен быть уверен
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Alexander Vishnyakov
Ответ D-eisler@yandex.ru
из принципа не гуглю как выглядит депутат свищев, чтоб в голове держать тот образ который он создает своими интервью
))
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Джульетта
Ответ samarskij-kuzmich
Новостники прямо нагнетают )) Еду понятно, что с Украиной матчей не будет. Так нет же! Обязательно перечислили, чтобы список отказников был внушительнее. По факту 7 отщепенцев устроили демарш. И что? ))Ну присудят им технарь и всё.
Двенадцать чувак , Двенадцать, это без Нидерландов, Эстонии, Финляндии, Чехии, Румынии , ещё от Великобритании только Англия высказалась, да и Южная Европа не то чтобы очень лояльна к нам
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