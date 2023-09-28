Депутат Свищев об отказах играть с россиянами: «УЕФА не прогнется после серии бойкотов, с МОК было то же самое. В других видах спорта Россию тоже вернут, если все пройдет нормально»

Дмитрий Свищев считает, что бойкоты матчей с россиянами не повлияют на УЕФА.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.

Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва и Норвегия заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

«Мне кажется, что в УЕФА не должны прогнуться после этой серии бойкотов. Потому что они просчитали все возможные риски и понимали, что могут быть такие последствия.

УЕФА четко обозначил свою позицию по поводу допуска юношей из России. Я считаю, что УЕФА не прогнется и не поменяет свое решение. С МОК ведь было то же самое – федерации выступали против допуска россиян, но комитет не прогнулся.

На самом деле этот шаг УЕФА – очень важная история. Допуск российских команд на соревнования в таком крупном виде спорта – это пример для других федераций. Все смотрят сейчас за этой ситуацией, следят. Если все пройдет нормально, то и в других видах спорта нас ждет постепенное возвращение», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

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