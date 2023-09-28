Депутат Хамзаев об отказах играть с российскими командами: «Надо было лесом отправлять и бойкотировать все организации на 5 лет. Мы остаемся в позиции мальчика для битья»

Теги сборная России U-17 УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Политика Султан Хамзаев Футбол

Депутат Султан Хамзаев считает, что РФС следовало бойкотировать турниры УЕФА.

Представитель Государственной думы отреагировал на отказ представителей ряда стран играть с юношескими сборными России.

«Надо было лесом отправлять их всех и бойкотировать все эти организации – как минимум на 5 лет. Через 5 лет, когда мы бы раскачали свой внутренний футбол, детский футбол и развились бы с точки зрения внутреннего кубка, тогда бы разговор шел в другой ноте. Все эти карликовые страны никто не слушал. Сейчас будет, что мы хотели, а они не дали. И мы такие: «Ну хорошо».

У нас в этом плане должен быть характер. Мы пока не хотим этого делать. Мы остаемся в позиции мальчика для битья, такой всегда был в королевских семьях. Если сын рождался, всегда брали сверстника, который рядом ходил. Где провинится королевская особь – вместо него били этого мальчика. Мы вот такие мальчики сегодня», – заявил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

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22 комментария

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Ебздрогыч
Мы остаемся в позиции «мальчика для битья», такой всегда был в королевских семьях. Если сын рождался, всегда брали сверстника, который рядом ходил. Где провинится королевская особь – вместо него били этого мальчика.

Он прям семью Кадырова описал!
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Михаил Опякин
Ты чего раскачивать за 5 лет собрался? 🤣 23 года раскачиваем лодку, уже жопа мокрая
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Ебздрогыч
Через 5 лет, когда мы бы раскачали свой внутренний футбол, детский футбол и развились бы с точки зрения внутреннего кубка, тогда бы разговор шел в другой ноте.

Я помню, как еще до изоляции наши клубы вылетали в еврокубках от польских и грузинских, например, у которых бюджеты были в десятки раз меньше. После бойкота нас и Фареры с Люксембургом унижать будут
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Фанат Сан-Марино
Позиция мальчика для битья крайне актуальна в Неоичкерии
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гога11
УЕФА существует уже 69 лет и за это время только в больной голове депутата Хамзаева родилась мысль его бойкотировать.
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damondiamond
вообще не понимаю: они по телеку поносят Европу, а в интервью хотят соревноваться с Европой, - странные ребята
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ARIGAMI ARIGAMI
Это не РФС бойкотировал УЕФА. Это УЕФА бойкотировала Россию
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Bartez1986
дяде, конечно, неведомо, что без конкуренции ни футбол не раскачаешь, ни гандбол, ни шашки, ни метание тынзяна на хорей. Сказочный депутат
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Денис Давыдов
Назло бабушке отморожу себе уши
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Artur Sekhian
Настоящий вредитель
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Maturmalai
2011: не раскачивайте лодку
2018: времени на раскачку нет
2023: когда мы бы раскачали
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Oleg A.A.
А как можно бойкотировать депутатов?
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uchiyamada
>>Через 5 лет, когда мы бы раскачали свой внутренний футбол, детский футбол и развились бы с точки зрения внутреннего кубка, тогда бы разговор шел в другой ноте.

Даже страшно спросить, что (или кто) мешало раскачиваться последние 24 года и брать нужные ноты во внутреннем кубке. Наверное, проклятый УЕФА и эти дурацкие матчи с европейскими клубами и сборными.
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Vlad Zakirov
Уже просто интересно а в Госдуме не идиоты есть?
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