Депутат Хамзаев об отказах играть с российскими командами: «Надо было лесом отправлять и бойкотировать все организации на 5 лет. Мы остаемся в позиции мальчика для битья»

Депутат Султан Хамзаев считает, что РФС следовало бойкотировать турниры УЕФА.

Представитель Государственной думы отреагировал на отказ представителей ряда стран играть с юношескими сборными России.

«Надо было лесом отправлять их всех и бойкотировать все эти организации – как минимум на 5 лет. Через 5 лет, когда мы бы раскачали свой внутренний футбол, детский футбол и развились бы с точки зрения внутреннего кубка, тогда бы разговор шел в другой ноте. Все эти карликовые страны никто не слушал. Сейчас будет, что мы хотели, а они не дали. И мы такие: «Ну хорошо».

У нас в этом плане должен быть характер. Мы пока не хотим этого делать. Мы остаемся в позиции мальчика для битья, такой всегда был в королевских семьях. Если сын рождался, всегда брали сверстника, который рядом ходил. Где провинится королевская особь – вместо него били этого мальчика. Мы вот такие мальчики сегодня», – заявил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

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