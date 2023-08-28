Умяров о проблемах «Спартака» в защите: «Одна из причин – ярко атакующий стиль. Абаскаль не хочет, чтобы мы закрывались или выходили с боязнью ошибиться»

Наиль Умяров связал проблемы «Спартака» в обороне с атакующим стилем игры.

– Критические моменты в прошлом сезоне случались и у тебя. По прошествии времени можешь сказать, почему происходили ошибки, которые привлекали много внимания?

– Это часть футбола. К сожалению, некоторые неверные действия оказывают большее влияние на игру и становятся слишком заметными. Да, я допустил пару ошибок, сказавшихся на результате. Морально хотелось бы реагировать на эти эпизоды более хладнокровно. Тогда меня это «подбивало» психологически. Сейчас же понимаю, что это даже помогает становиться более стабильным ментально.

Я очень благодарен за поддержку. В том числе ребятам в команде. Хотя в такие моменты говоришь «спасибо», но в то же время хочется закрыться в себе. Помню, сказал, что через это просто нужно пройти, ведь такое случается с 99% футболистов.

– У нас бывали досадные ошибки и по ходу этого сезона. В чем видишь причину?

– Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях.

– При таком стиле особая ответственность ложится на опорных полузащитников?

– В любой зоне должна быть особая ответственность. Над этим мы сейчас очень много работаем. Уже много раз говорили, что оборона – это не четыре защитника и опорник или четыре защитника и вратарь. Если игрок атаки, допустим, недобежал, то проблемы могут начаться у всей команды, – сказал хавбек.

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