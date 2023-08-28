Умяров о проблемах «Спартака» в защите: «Одна из причин – ярко атакующий стиль. Абаскаль не хочет, чтобы мы закрывались или выходили с боязнью ошибиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Футбол

Наиль Умяров связал проблемы «Спартака» в обороне с атакующим стилем игры.

– Критические моменты в прошлом сезоне случались и у тебя. По прошествии времени можешь сказать, почему происходили ошибки, которые привлекали много внимания?

– Это часть футбола. К сожалению, некоторые неверные действия оказывают большее влияние на игру и становятся слишком заметными. Да, я допустил пару ошибок, сказавшихся на результате. Морально хотелось бы реагировать на эти эпизоды более хладнокровно. Тогда меня это «подбивало» психологически. Сейчас же понимаю, что это даже помогает становиться более стабильным ментально.

Я очень благодарен за поддержку. В том числе ребятам в команде. Хотя в такие моменты говоришь «спасибо», но в то же время хочется закрыться в себе. Помню, Рома Зобнин сказал, что через это просто нужно пройти, ведь такое случается с 99% футболистов.

– У нас бывали досадные ошибки и по ходу этого сезона. В чем видишь причину?

– Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях.

– При таком стиле особая ответственность ложится на опорных полузащитников?

– В любой зоне должна быть особая ответственность. Над этим мы сейчас очень много работаем. Уже много раз говорили, что оборона – это не четыре защитника и опорник или четыре защитника и вратарь. Если игрок атаки, допустим, недобежал, то проблемы могут начаться у всей команды, – сказал хавбек.

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13 комментариев

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Slavanya
Какой, какой игры?
Последние два матча там таким и не пахнет
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napoli_14
Атакующий - может быть, но слово "ярко" тут явно лишнее.
+8
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Eugene88
Забавно, что кто-то называет умярова опорным полузащитником)))
+9
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+7
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Sergio1964
По крайнему матчу с Ахматом во втором тайме Бонгонда оборонялся на правом фланге против Бериши вместо Денисова и здорово отоборонялся,выиграл единоборство. Зиньковского давно уже засовывают крайним защитником периодически, крайний раз в концовке матча с Зенитом вместо Рябчука, что привело к 3 голу. В матче с Ахматом и Промес был замечен несколько раз в защите у своих ворот, так что работа над этим на тренировках похоже и правда идёт.Это только в плюс самим атакующим игрокам, что Абаскаль учит их качественно обороняться в самых неподходящих для них местах, но правда, может приводить к пропущенным голам. Абаскаль, похоже, плюет на турнирную таблицу, играет в очень долгую, как-
Будто кто- то позволит ему проработать ещё полгода.
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igls54
Предлагается, за умение поигрывать красиво тоже начислять очки
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Ростов-на-Дону
Дельфина в защиту, Жору-привоза в нападение!
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Вова Паскаянц
Так вы сначала тесто до ума доведите ,а потом уже сыр кидайте)
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Peter Parker
Ответ Meeeshel Bibikoff
Блин, может лучше вместо того, чтобы рот открывать - сосредоточили свои силы на игре? А то игры нет - а рты не закрываются....
Что не закрывается? Выдохни, это из интервью клубной пресс-службе. Информация сугубо для своей аудитории болельщиков. И весьма показательно, что после неудачных матчей эти слова доносит именно Наиль, а не капитан команды
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Назар Игорь
То есть по принципу сборной Бразилии - "Вы забьëте нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим"? Но Спартак пока не сборная Бразилии, а Абаскаль не Феола.
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Meeeshel Bibikoff
Блин, может лучше вместо того, чтобы рот открывать - сосредоточили свои силы на игре? А то игры нет - а рты не закрываются....
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Древний спартач
В принципе , никто не запрещает феерить в атаке , но о защите тоже надо думать . Почему тот же Зенит может найти баланс и в атаке , и в обороне достойно выглядеть , а у Абаскаля ума не хватает найти такой же баланс ? Или вы такие тупые , что не выполняете требования тренера ? Прикрываться атакующим футболом может только совсем напрочь отбитый футболер - вы забьет 10 голов , а пропустите 11 , то Умяров , наверно , думает , что болельщики балдеть будут от такого футбола ? Странный он какой-то этот кудесник кожаного мяча ? Или он повторяет слова Абаскаля ? Судя по этому интервью , ничего страшного в игре команды нет - просто такой атакующий футбол ... Серьезно ? Ну , тогда ладно , феерите так дальше и лучшая лига с удовольствием примет вас в свои объятия . В добрый путь , "бразильцы" !
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Владимир Молявин
Так и забивайте тогда больше чем соперник.
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