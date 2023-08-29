Умяров перед «Динамо»: «Хочется реабилитироваться за три неудачных матча. Жду интересной и непростой игры»

Наиль Умяров высказался в преддверии матча «Спартака» с «Динамо».

Игра в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России пройдет сегодня.

«Жду очень интересной и непростой игры с « ». У нас было три подряд неудачных матча, и хочется за них реабилитироваться. Когда ты не выигрываешь, это всегда неприятно.

Понятно, что все внутри команды из-за этого переживают. Но такое случается с каждым клубом. Надо преодолеть все неудачи и вернуться к своей лучшей игре и результатам», – сказал полузащитник « ».

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