«Связка Денисов – Умяров – тандем привозных ребят». Радимов об игроках «Спартака»

Владислав Радимов раскритиковал Даниила Денисова и Наиля Умярова из «Спартака».

В 7-м туре Мир красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2).

«Связка Денисов – – тандем привозных ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти. Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисом сказал, что лучше бы он выбил в аут.

Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня. В «Спартаке» игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в «Спартаке» делать нечего!» – написал экс-игрок «Зенита».

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