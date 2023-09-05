«Связка Денисов – Умяров – тандем привозных ребят». Радимов об игроках «Спартака»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Наиль Умяров Даниил Денисов Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Даниила Денисова и Наиля Умярова из «Спартака».

В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2).

«Связка Денисов – Умяров – тандем привозных ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти. Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисом сказал, что лучше бы он выбил в аут.

Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня. В «Спартаке» игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в «Спартаке» делать нечего!» – написал экс-игрок «Зенита».

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69 комментариев

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trav
Справедливо
Умаров вот сколько лет наблюдаю за ним не понимаю что в нем хорошего. Он всегда ломается под давлением
Был матч на Евро21 где он полностью провалился против французов Очень врезалось в память
+55
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+52
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petrgusev917@gmail.com
Ответ trav
Справедливо Умаров вот сколько лет наблюдаю за ним не понимаю что в нем хорошего. Он всегда ломается под давлением Был матч на Евро21 где он полностью провалился против французов Очень врезалось в память
Не раз уже писали, и я в том числе, что Умярова нужно было продавать,а не Глушенкова. Вот результат на лицо.
+39
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+34
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fil_spb
Любимый тандем в Спартаке. Хотя там высокая конкуренция. Дуарте/Джикия ведь тоже неплох.

И про ментальность Радимов верно заметил. В эпизоде то Денисов просто технический брак допустил, а в самом таком решении большого риска не было. Причем здесь "лучше бы в аут выбил"? Тем более когда осталось 10 минут играть, а команда проигрывает.
+33
-11
+22
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Вячеслав Припузов
Да Умяров по жизни косячит и ничего не меняется какой бы тренер не был
+15
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+12
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Evincive
Нельзя не согласиться.
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fil_spb
Ответ sled
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Куда Радимов затопил Зенит-2? Игроки, которых тренировал Радимов в самом недавнем прошлом, доросли до хорошего уровня, от Торино до Сочи и Ростова. И собственно главной команды Зенита.

Но забавно как спартаковец выдумал себе перемогу и сидит довольный. К сожалению для спартаковца и к моему веселью реальность от этого не изменилась и Умяров с Денисовым как совершали регулярные результативные ошибки, так и продолжат совершать.
+19
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Древний спартач
Ответ Невский баклан
Зобнин с Умяровым мечта, а не связка. Чем больше они будут играть основе, да ещё и в опорке, тем больше над Спартаком все будут ржать)
Зобу не трогайте , он работяга от мозга до костей. Да , сейчас силенок уже не хватает на полный матч , но он не привозит столько , сколько тот же Умяров или Денисов . У нас ещё есть одна приводящая связка Джикия-Дуарте .Кто попадает в пару с Джикией , тот косячит больше всех . Зачем брали Бабича ? Чтобы играл Дуарте или Чернов ? Хорошо , что Абаскаль про Маслова забыл , а то был бы полный комплект косяков .
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mad butcher
Все таки приятно, что за Спартак так переживают ребята из Питера. И Геннадий Сергеевич кушать вот прям не может. Все думает, какой бы хороший совет дать Спартаку. Помочь так сказать своим жизненным опытом. То Владислав Николаевич подскажет игрокам Красно-Белых, как, куда и зачем "круглого" выбивать.

Спасибо им всем за сопереживание и соучастие нам. Чувствуется, что люди из Северной Пальмиры за нас болеют душой.
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Гладиатор911
Эта команда уже себя показала. Если в прошлом сезоне нам везло (спасибо Селихову) то,сегодня пришёл конец.
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Диметрио21
Зобнин-Джикия тоже привозной дуэт
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Злобный Конь
Владик всё таки тайный поклонник КБ
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Гарик Балоян
нашли у кого про Спартак спросить, конечно он и Быстров разбирали Спартак,пускай о привозных Зенита думает
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Артем Гладских
согласен.
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Nikk99rus
Профессионал определяется не умением держать мяч под давлением (это тоже важно), а способностью верно оценивать ситуацию и минимизировать ошибки. Выбить в аут в данном случае было более надёжным решением. Мальдини, например, не гнушался в некоторых эпизодах играть проще. Но это не делает его менее великим.
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Spartakus1984
Ответ Александр Павлов
Как ни странно но я в первый раз с Владом полостью согласен. Денисов номер один по званию привоза.
Денисов добротный игрок,да привозит в силу молодости,в том сезоне по отбора мяча в РПЛ второе место занял,в этом сезоне начал уверенно,но сдалась вся команда,и на молодых теперь весь груз висит.Питерские будут гнать и на Денисова и на Джикию и на Зобнина,но поверь,если бы те стали свободными агентами то быстро прибрали бы их себе .Косячат не косячат но в РПЛ из Россиян продолжают оставаться одними из лучшими в лиге,когда игра у Спартака получается.
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Александр Павлов
Как ни странно но я в первый раз с Владом полостью согласен.
Денисов номер один по званию привоза.
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NIK7478
Ответ sd4fmwrvz8
Что Радимов что Орлов только и делают что Спартак обсуждают,нет что бы своим зенитом интересоваться а нет это любители ковыряться в чужом белье,будто их мнение кого то волнует , вот не видел такой новости что ветеран Спартака оценивал игроков зенита
Все ветераны Спартака оценивают и Зенит, и все другие команды (если задают вопросы)!И это нормально. И, кстати, Радимов прав, абсолютно!
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jeckk
Еще есть Джикия и Дуарте - тоже красавчики.
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Кбшарф
Согласен
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Spartakus1984
Ответ Zenith forever
У Кержакова только один привоз, да и то совместный с Алипом. У Зенита 6 пропущенных, у Спартака -12. Как говорится - почувствуй разницу.
Пропущенные не судят только по вратарю.Нужно смотреть, сколько ударов было нанесено за все время по воротам двух команд.
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Ленид Вилькин
Ответ trav
Справедливо Умаров вот сколько лет наблюдаю за ним не понимаю что в нем хорошего. Он всегда ломается под давлением Был матч на Евро21 где он полностью провалился против французов Очень врезалось в память
Это целочки ломаются под давлением.Хотя некоторые просто ломаются.Красивше и по-молодежному:косячит постоянно....😀
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Артур Межаков
Отпустите их всех в блогеры....
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Борис Лопатин
Ответ mad butcher
Все таки приятно, что за Спартак так переживают ребята из Питера. И Геннадий Сергеевич кушать вот прям не может. Все думает, какой бы хороший совет дать Спартаку. Помочь так сказать своим жизненным опытом. То Владислав Николаевич подскажет игрокам Красно-Белых, как, куда и зачем "круглого" выбивать. Спасибо им всем за сопереживание и соучастие нам. Чувствуется, что люди из Северной Пальмиры за нас болеют душой.
Перепалки между КБ и СБГ будут всегда, хотя бы потому что кликбейт. ГСО и Влад хотя бы в последнее время пытаются делать это в корретной и конструктивной форме. И это хорошо
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.ru
Связка Денисов – Умяров гениальная находка тренера... самый короткий путь к неустойке
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Невский баклан
Зобнин с Умяровым мечта, а не связка. Чем больше они будут играть основе, да ещё и в опорке, тем больше над Спартаком все будут ржать)
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