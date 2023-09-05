«Связка Денисов – Умяров – тандем привозных ребят». Радимов об игроках «Спартака»
Владислав Радимов раскритиковал Даниила Денисова и Наиля Умярова из «Спартака».
В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2).
«Связка Денисов – Умяров – тандем привозных ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти. Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисом сказал, что лучше бы он выбил в аут.
Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня. В «Спартаке» игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в «Спартаке» делать нечего!» – написал экс-игрок «Зенита».
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Умаров вот сколько лет наблюдаю за ним не понимаю что в нем хорошего. Он всегда ломается под давлением
Был матч на Евро21 где он полностью провалился против французов Очень врезалось в память
И про ментальность Радимов верно заметил. В эпизоде то Денисов просто технический брак допустил, а в самом таком решении большого риска не было. Причем здесь "лучше бы в аут выбил"? Тем более когда осталось 10 минут играть, а команда проигрывает.
Но забавно как спартаковец выдумал себе перемогу и сидит довольный. К сожалению для спартаковца и к моему веселью реальность от этого не изменилась и Умяров с Денисовым как совершали регулярные результативные ошибки, так и продолжат совершать.
Спасибо им всем за сопереживание и соучастие нам. Чувствуется, что люди из Северной Пальмиры за нас болеют душой.
Денисов номер один по званию привоза.