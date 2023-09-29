Лисандро выбыл на 2-3 месяца из-за рецидива – он играл против «Брайтона» и «Баварии» с травмой. Регилон вернется после паузы на сборные

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Серхио Регилон Лисандро Мартинес Футбол

Защитник «Ман Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает клубная пресс-служба, у аргентинца случилось обострение травмы стопы, полученной в апреле.

Лисандро получил повреждение в игре против «Арсенала» (1:3) 3 сентября. Несмотря на это, он вышел на матчи против «Брайтона» (1:3) и «Баварии» (3:4) в стартовом составе и отыграл 85 и 90 минут соответственно. Теперь было определено, что Мартинесу потребуется время на восстановление.

Журналист BBC Саймон Стоун сообщает, что речь идет о сроке в 2-3 месяца.

Кроме того, из-за небольшой травмы выбыл и защитник Серхио Регилон. По данным The Athletic, он может вернуться на поле после паузы на матчи сборных, которая продлится с 7 по 21 октября.

Отметим, что теперь у «Манчестер Юнайтед» травмированы 5 защитников. Помимо Мартинеса и Регилона, это Аарон Уан-Биссака, Люк Шоу и Тирелл Маласиа. Здоровых профильных левых защитников у «МЮ» теперь нет.

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47 комментариев

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damondiamond
не зря второго вратаря купили, Онана как раз центральным дефом может сыграть
+41
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ОлегГуннар
Надеюсь академия готова играть в защите, потому что это какой-то атас уже.
+37
-2
+35
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Утя Ваткин
Пздц. Эванса не зря взяли. Старичок будет тащить.
+30
0
+30
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Бенисио Дель Пьеро
Камавинге приготовиться, а блин не то...
+14
-1
+13
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Ksandvankneshas
Три из четырех основных защитников с серьезными травмами, Варан в больничку заглядывает регулярно , а виноват в куче пропущенных один только Онана у них.
+10
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+9
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<~Inter~>
главное, что Харри здоров
+8
-1
+7
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Jovid Mirzoev
Даааа не позавидуещ лысому...
+7
-1
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Jonny_Evans
Ответ Игровой Канал Артёма
скоро Тен Хаг переоденется и будет в защите бегать
Так он сам центральным защитником был в игровые годы
+6
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Игровой Канал Артёма
скоро Тен Хаг переоденется и будет в защите бегать
+4
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Максим Маслов
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
А как его лечили с апреля, что он получается рецидив в начале сентября? Это почти 5 месяцев! Там после операции на кресты некоторые возвращаются через 6. Мед.штаб МЮ просто гении
у МЮ не было главного врача с прошлой весны))) О чем ты?)
+3
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
А как его лечили с апреля, что он получается рецидив в начале сентября? Это почти 5 месяцев! Там после операции на кресты некоторые возвращаются через 6.

Мед.штаб МЮ просто гении
+3
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Магувайр и Эванс похоже будут в ближайшее время играть
+2
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Сергей Максимюк
как хорошо что тен хагу дали полную власть в плане формирования состава😍😍😍😍
+3
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Cearvm
Эванс хороший вполне, в АПЛ должен тащить МЮ.
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Freund
Надо возвращать Фила Джонса в команду. Подписать контракт на пару месяцев.
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Игровой Канал Артёма
Ответ Jonny_Evans
Так он сам центральным защитником был в игровые годы
тем более
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Леонид Ботвинник
Ничего, скоро новый сезон, новые надежды....
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piper65
Витю берегите!
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Смари Муха
Мартинес - ЦЗ
Ван Бисака - ПЗ
Шоу - ЛЗ
Майну - ЦЗ
Маласиа - ЛЗ

ну и в добавку Диалло на травме.

короче выпускайте магуаера
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Anton Kortenko
а не надо на Магой издеваться. он колдун
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Алексей Толстюк
Ответ ОлегГуннар
Надеюсь академия готова играть в защите, потому что это какой-то атас уже.
Не готова, все очень мрачно по защитникам в академии
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Макс Хромин
Ответ Lifysha
Это точно. С его ногами.. а на самом деле обстоятельства очень печальны и холодильник будет в стартах..
Варан+Линделёф - оба вроде не на травме.
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Clavicus Vile
Как бы не повторилась история с Байи. Африканец тоже хорошо начинал , но травмы его уничтожили
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corazón blanco
Мартинеса будет Юнайтед очень не хватать.
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Lifysha
Ответ Макс Хромин
Варан+Линделёф - оба вроде не на травме.
Витька… дай бог им не травмироваться. Но не самая лучшая защита. Амьрабат после левого защитника может и в центр ротироваться)
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