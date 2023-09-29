Лисандро выбыл на 2-3 месяца из-за рецидива – он играл против «Брайтона» и «Баварии» с травмой. Регилон вернется после паузы на сборные
Защитник «Ман Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл на длительный срок из-за травмы.
Как сообщает клубная пресс-служба, у аргентинца случилось обострение травмы стопы, полученной в апреле.
Лисандро получил повреждение в игре против «Арсенала» (1:3) 3 сентября. Несмотря на это, он вышел на матчи против «Брайтона» (1:3) и «Баварии» (3:4) в стартовом составе и отыграл 85 и 90 минут соответственно. Теперь было определено, что Мартинесу потребуется время на восстановление.
Журналист BBC Саймон Стоун сообщает, что речь идет о сроке в 2-3 месяца.
Кроме того, из-за небольшой травмы выбыл и защитник Серхио Регилон. По данным The Athletic, он может вернуться на поле после паузы на матчи сборных, которая продлится с 7 по 21 октября.
Отметим, что теперь у «Манчестер Юнайтед» травмированы 5 защитников. Помимо Мартинеса и Регилона, это Аарон Уан-Биссака, Люк Шоу и Тирелл Маласиа. Здоровых профильных левых защитников у «МЮ» теперь нет.
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Мед.штаб МЮ просто гении
Ван Бисака - ПЗ
Шоу - ЛЗ
Майну - ЦЗ
Маласиа - ЛЗ
ну и в добавку Диалло на травме.
короче выпускайте магуаера