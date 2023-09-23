Лисандро пропустит матч «МЮ» с «Бернли» из-за травмы. Амрабат – в запасе манкунианцев
Лисандро Мартинес пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед».
Аргентинский защитник не попал в заявку команды на сегодняшний матч против «Бернли» из-за травмы. Софьян Амрабат может дебютировать за «Юнайтед» в этой игре – он попал в список запасных.
Состав «Манчестер Юнайтед»
Вратарь: Андре Онана;
Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Джонни Эванс, Серхио Регилон;
Полузащитники: Каземиро, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Аннибаль Межбри;
Нападающие: Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд.
Запасные: Алтай Байындыр, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Кристиан Эриксен, Дэниэл Гор, Факундо Пельистри, Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль.
Матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени.
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