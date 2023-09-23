Лисандро пропустит матч «МЮ» с «Бернли» из-за травмы. Амрабат – в запасе манкунианцев

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Лисандро Мартинес пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед».

Аргентинский защитник не попал в заявку команды на сегодняшний матч против «Бернли» из-за травмы. Софьян Амрабат может дебютировать за «Юнайтед» в этой игре – он попал в список запасных.

Состав «Манчестер Юнайтед»

Вратарь: Андре Онана;

Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Джонни Эванс, Серхио Регилон;

Полузащитники: Каземиро, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Аннибаль Межбри;

Нападающие: Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд. 

Запасные: Алтай Байындыр, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Кристиан Эриксен, Дэниэл Гор, Факундо Пельистри, Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль.

Матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени. 

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7 комментариев

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ОттоДракула
Если и от полуживого Бернли отлететь, то это уже диагноз.
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Under
Ответ ОттоДракула
Если и от полуживого Бернли отлететь, то это уже диагноз.
ставить диагнозы раньше времени тоже своего рода диагноз
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Radik_2.0
блин, только его в фентези взял
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Мукунку хороший
Лысенький сегодня уже уйдёт..? Или потрепыхается ещё.?
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Шурик Шурик
Связка цз Линделеф - 35-летний Эванс в команде с самым большим минусом на балансе за последние 10 лет. Как они это делают?
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