«Игроки «МЮ» пытаются геройствовать, как Лисандро в попытке заблокировать удар. В команде что-то не так, очевидно». Шмейхель о матче с «Брайтоном»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Петер Шмейхель Брайтон Паскаль Гросс Лисандро Мартинес Футбол

Петер Шмейхель раскритиковал игру Лисандро Мартинеса в матче с «Брайтоном».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:3) в 5-м туре АПЛ. Второй гол в ворота «МЮ» забил Паскаль Гросс, обыграв Лисандро на ложном замахе.

«Это своего рода отражение того, что происходит в «Манчестер Юнайтед» в данный момент. Игроки, как, например, Мартинес, пытаются геройствовать, блокируя удары, и люди это знают.

Если рассмотреть эпизод [с голом Гросса], можно увидеть, что он занимает позицию прямо на линии вратаря.

Он должен был закрываться, а не просто стоять, пытаясь заблокировать удар. Хотите блокировать – не вертитесь, стойте прямо. Очевидно, в «Манчестер Юнайтед» что-то не так», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».

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2 комментария

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Чёрный тюльпан
Мартинес как раз в матче с Брайтоном не особо и геройствовал, как тот же Фил Джонс в бытность игроком МЮ. Все удары, которые летели в направлении ворот, пролетали мимо Лисандро, т.е. он настолько за лето одеревенел, что не в состоянии нормально под мяч подставиться, чтобы его заблокировать.
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Артур Артур
Тренер просто недавно пришёл + игроки в команде с сомнительной репутацией имеются, ну ничего скоро все будет тип-топ после пары точечных трансферов под тренера.
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