«Игроки «МЮ» пытаются геройствовать, как Лисандро в попытке заблокировать удар. В команде что-то не так, очевидно». Шмейхель о матче с «Брайтоном»
Петер Шмейхель раскритиковал игру Лисандро Мартинеса в матче с «Брайтоном».
«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:3) в 5-м туре АПЛ. Второй гол в ворота «МЮ» забил Паскаль Гросс, обыграв Лисандро на ложном замахе.
«Это своего рода отражение того, что происходит в «Манчестер Юнайтед» в данный момент. Игроки, как, например, Мартинес, пытаются геройствовать, блокируя удары, и люди это знают.
Если рассмотреть эпизод [с голом Гросса], можно увидеть, что он занимает позицию прямо на линии вратаря.
Он должен был закрываться, а не просто стоять, пытаясь заблокировать удар. Хотите блокировать – не вертитесь, стойте прямо. Очевидно, в «Манчестер Юнайтед» что-то не так», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».
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