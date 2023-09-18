«Игроки «МЮ» пытаются геройствовать, как Лисандро в попытке заблокировать удар. В команде что-то не так, очевидно». Шмейхель о матче с «Брайтоном»

Петер Шмейхель раскритиковал игру Лисандро Мартинеса в матче с «Брайтоном».

«Манчестер Юнайтед» уступил « » (1:3) в 5-м туре . Второй гол в ворота «МЮ» забил , обыграв на ложном замахе.

«Это своего рода отражение того, что происходит в «Манчестер Юнайтед» в данный момент. Игроки, как, например, Мартинес, пытаются геройствовать, блокируя удары, и люди это знают.

Если рассмотреть эпизод [с голом Гросса], можно увидеть, что он занимает позицию прямо на линии вратаря.

Он должен был закрываться, а не просто стоять, пытаясь заблокировать удар. Хотите блокировать – не вертитесь, стойте прямо. Очевидно, в «Манчестер Юнайтед» что-то не так», – сказал бывший вратарь « ».

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