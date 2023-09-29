В «Торпедо» опровергли, что Савина могут уволить с поста президента клуба. Черно-белые идут 6-ми в Первой лиге

В «Торпедо» опровергли, что Ярослава Савина могут уволить с поста президента клуба.

Сообщалось, что руководство черно-белых недовольно работой функционера и рассматривает вариант с его отставкой.

«Опровергаем эту информацию как полностью не соответствующую действительности», — сообщили в пресс-службе «Торпедо».

После 11 туров московский клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

На этой неделе «Торпедо» вылетело из Фонбет Кубка России, уступив в 1/32 финала «Уфе» (1:1, по пенальти – 7:8).

Савин работает президентом « » с марта этого года. Перед командой стоит задача вернуться в Мир РПЛ по итогам текущего сезона.

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