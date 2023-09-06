Президент «Торпедо» об 11-м месте в Первой лиге: «Ребята притрутся, будут играть. Не сомневаемся, что результат придет»
Президент «Торпедо» высказался о старте клуба в Мелбет Первой лиге.
После 8 туров черно-белые занимают в таблице 11-е место.
— Тренер и ребята и сами понимают, что они должны давать результат. Все понимают ответственность за результат.
— Тренер сказал, что главное будет весной.
— Да, но до весны еще 12 игр.
— Можно их так провести, что весной будет другой тренер.
— Давайте проведем эти 12 игр и там поговорим — в конце ноября.
— У вас нет разочарования от старта? Две первые игры был результат, потом начались проблемы.
— У всех начались проблемы. Только у одной команды в ФНЛ меньше всего проблем. Тяжелый сезон, интересно.
— Но тренер-иностранец должен давать качество.
— Разве сегодня не было качества? В футбол сегодня играла одна команда — «Торпедо». «Родина» отдала мяч, сделала два момента и один во втором, когда мы сами себе привезли. Все. В остальном в футбол играла одна команда, это наша лучшая игра — именно по качеству.
— У вас есть разочарование от результата, но не от игры — в стартовых турах?
— Именно так.
— Нет ощущения, что Клотет зашел в тупик?
— Нет.
— Команда по потенциалу очень сильная, но не играет в силу своих игроков. Почему?
— Пока не играет. Будет играть. Ребята притрутся, будут играть. Все будет хорошо, мы не сомневаемся в том, что результат придет. Убежден, что тренерский штаб, игроки на правильном пути. Но хочется радовать болельщиков и результатом, – сказал Ярослав Савин.
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Или неужели только московские команды должны играть в РПЛ
Про тренера и вовсе помолчим))