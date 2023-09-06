Президент «Торпедо» об 11-м месте в Первой лиге: «Ребята притрутся, будут играть. Не сомневаемся, что результат придет»

Теги Первая лига Торпедо Пеп Клотет Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» высказался о старте клуба в Мелбет Первой лиге.

После 8 туров черно-белые занимают в таблице 11-е место.

— Тренер и ребята и сами понимают, что они должны давать результат. Все понимают ответственность за результат.

— Тренер сказал, что главное будет весной.

— Да, но до весны еще 12 игр.

— Можно их так провести, что весной будет другой тренер.

— Давайте проведем эти 12 игр и там поговорим — в конце ноября.

— У вас нет разочарования от старта? Две первые игры был результат, потом начались проблемы.

— У всех начались проблемы. Только у одной команды в ФНЛ меньше всего проблем. Тяжелый сезон, интересно.

— Но тренер-иностранец должен давать качество.

— Разве сегодня не было качества? В футбол сегодня играла одна команда — «Торпедо». «Родина» отдала мяч, сделала два момента и один во втором, когда мы сами себе привезли. Все. В остальном в футбол играла одна команда, это наша лучшая игра — именно по качеству.

— У вас есть разочарование от результата, но не от игры — в стартовых турах?

— Именно так.

— Нет ощущения, что Клотет зашел в тупик?

— Нет.

— Команда по потенциалу очень сильная, но не играет в силу своих игроков. Почему?

— Пока не играет. Будет играть. Ребята притрутся, будут играть. Все будет хорошо, мы не сомневаемся в том, что результат придет. Убежден, что тренерский штаб, игроки на правильном пути. Но хочется радовать болельщиков и результатом, – сказал Ярослав Савин.

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8 комментариев

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vzi
Президент не понимает, о чем говорит. )
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d.xoxlov
Куда притрутся? У него по 4 нападающих в старте выходит, центр и оборона – одна большая дыра. Рейна играет на 5 позициях за матч, остальные ищут, как бы ему мяч всунуть. Стандарты и индивидуальное мастерство. Всё, что смог за полгода предложить испанский тренер. Так и Мостовой смог бы, наверно.
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TFP_Sports
Куда они там притрутся ? Состав практически такой же как в РПЛ, а уже прошло 7 туров, просто нужно убрать испанского физрука и вернуть Бородюка
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krasno-siniyman
Та нормальное место для Торпедо, о чем разговор то?)
Или неужели только московские команды должны играть в РПЛ
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Тюменец
Ответ TFP_Sports
Куда они там притрутся ? Состав практически такой же как в РПЛ, а уже прошло 7 туров, просто нужно убрать испанского физрука и вернуть Бородюка
Там состав для РПЛ очень сильно не тянул, как показывает время он и для пердива слабоват.
Про тренера и вовсе помолчим))
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Игорь Пичугин
Притрутся, улыбнутся друг другу!
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Мистер G
А как там дела со строительством нового стадиона? Где можно посмотреть ход стройки?..
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Дэннис Молинарев
Тот случай, когда, с учетом этого и Геркуса понимаешь, что Маслов был не так уж и плох :)
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