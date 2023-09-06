Президент «Торпедо» об 11-м месте в Первой лиге: «Ребята притрутся, будут играть. Не сомневаемся, что результат придет»

Президент «Торпедо» высказался о старте клуба в Мелбет Первой лиге.

После 8 туров черно-белые занимают в таблице 11-е место.

— Тренер и ребята и сами понимают, что они должны давать результат. Все понимают ответственность за результат.

— Тренер сказал, что главное будет весной.

— Да, но до весны еще 12 игр.

— Можно их так провести, что весной будет другой тренер.

— Давайте проведем эти 12 игр и там поговорим — в конце ноября.

— У вас нет разочарования от старта? Две первые игры был результат, потом начались проблемы.

— У всех начались проблемы. Только у одной команды в меньше всего проблем. Тяжелый сезон, интересно.

— Но тренер-иностранец должен давать качество.

— Разве сегодня не было качества? В футбол сегодня играла одна команда — « ». «Родина» отдала мяч, сделала два момента и один во втором, когда мы сами себе привезли. Все. В остальном в футбол играла одна команда, это наша лучшая игра — именно по качеству.

— У вас есть разочарование от результата, но не от игры — в стартовых турах?

— Именно так.

— Нет ощущения, что зашел в тупик?

— Нет.

— Команда по потенциалу очень сильная, но не играет в силу своих игроков. Почему?

— Пока не играет. Будет играть. Ребята притрутся, будут играть. Все будет хорошо, мы не сомневаемся в том, что результат придет. Убежден, что тренерский штаб, игроки на правильном пути. Но хочется радовать болельщиков и результатом, – сказал Ярослав Савин.

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