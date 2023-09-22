Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», «Химки» сыграют с «Ленинградцем» в субботу

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«Торпедо» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в 11-м туре Мелбет Первой лиги.

В субботу махачкалинское «Динамо» примет «Сокол», «Алания» – «СКА Хабаровск», «Химки» встретятся дома с «Ленинградцем».

Первая лига

11-й тур

КАМАЗ – Торпедо
Дата проведения
22 сентября, 19.30, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Сокол
Дата проведения
23 сентября,
Онлайн матча

 

Кубань – Тюмень
Дата проведения
23 сентября,
Онлайн матча

 

Енисей – Черноморец
Дата проведения
23 сентября,
Онлайн матча

 

Алания – СКА Хабаровск
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Волгарь – Арсенал Тула
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Химки – Ленинградец
Дата проведения
23 сентября, 17.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Акрон – Нефтехимик
Дата проведения
23 сентября, 18.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Родина – Шинник
Дата проведения
23 сентября, 18.00, «Stadium Spartak»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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