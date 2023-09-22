Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», «Химки» сыграют с «Ленинградцем» в субботу
«Торпедо» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в 11-м туре Мелбет Первой лиги.
В субботу махачкалинское «Динамо» примет «Сокол», «Алания» – «СКА Хабаровск», «Химки» встретятся дома с «Ленинградцем».
Первая лига
11-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.30, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 23 сентября,
- Дата проведения
- 23 сентября,
- Дата проведения
- 23 сентября,
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 23 сентября, 18.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 23 сентября, 18.00, «Stadium Spartak»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Комментарии