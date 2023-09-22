Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», «Химки» сыграют с «Ленинградцем» в субботу

«Торпедо» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в 11-м туре Мелбет Первой лиги.

В субботу махачкалинское « » примет « », « » – « », « » встретятся дома с «Ленинградцем».

Первая лига

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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