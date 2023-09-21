Президент «Торпедо» о посещаемости: «Наша амбициозная цель – 10 тысяч человек»

Теги Первая лига Торпедо Матч ТВ Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» заявил о цели собирать 10 тысяч зрителей на домашних матчах.

Первые домашние матчи сезона «Торпедо» провело на стадионе «Лужники». Затем московский клуб начал проводить домашние игры на «Арене Химки».

– Какая посещаемость в этом сезоне для вас будет считаться успехом?

– Наша амбициозная цель – 10 тысяч человек.

Мы понимаем, что к такой цифре в лучшем случае придем весной, если команда будет показывать хороший, искрометный футбол, который будет привлекать внимание болельщиков. Если будет проделана качественная работа отделом маркетинга и коммерции по привлечению аудитории.

При этом можно посмотреть по первым двум матчам в «Лужниках» - мы вышли на показатели в 4 тысячи человек плюс. Играй мы весь сезон в «Лужниках», мы бы осенью точно перешагнули цифру в 5–6 тысяч человек, - сказал Ярослав Савин

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8 комментариев

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Makeav
«К таким цифрам мы выйдем к весне».

Главное что не сказал какого года. Может иметь в виду, когда на земле будет такое перенаселение и люди будут вынуждены толпится даже на матчах Торпедо
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Ярик01
В Химках в ФНЛ 10 тыс на Торпедо не будет, даже с бесплатным входом. Приплачивать надо.
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Evgeny Valyaev
Свой стадион нужен. Такая посещаемость на домашней арене реальна. У Торпедо потенциал хороший - не меньше людей будет ходить, чем на Локомотив.
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Raman Juve
это в сумме за сезон?
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d.xoxlov
Блаженный
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vzi
10 тысяч не будет даже в РПЛ - ибо фан айди.
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кuraakula belov
Ответ Evgeny Valyaev
Свой стадион нужен. Такая посещаемость на домашней арене реальна. У Торпедо потенциал хороший - не меньше людей будет ходить, чем на Локомотив.
В Москве наших дней 10 тысяч на домашних матчах Торпедо в РПЛ даже без фан айди (если не дерби, куда придут в массе своей фаны Спартака, ЦСКА и тд) в принципе невозможны с какой стороны не посмотри, кого вы обмануть пытаетесь?
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