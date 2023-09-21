Президент «Торпедо» о посещаемости: «Наша амбициозная цель – 10 тысяч человек»

Президент «Торпедо» заявил о цели собирать 10 тысяч зрителей на домашних матчах.

Первые домашние матчи сезона «Торпедо» провело на стадионе «Лужники». Затем московский клуб начал проводить домашние игры на «Арене Химки».

– Какая посещаемость в этом сезоне для вас будет считаться успехом?

– Наша амбициозная цель – 10 тысяч человек.

Мы понимаем, что к такой цифре в лучшем случае придем весной, если команда будет показывать хороший, искрометный футбол, который будет привлекать внимание болельщиков. Если будет проделана качественная работа отделом маркетинга и коммерции по привлечению аудитории.

При этом можно посмотреть по первым двум матчам в «Лужниках» - мы вышли на показатели в 4 тысячи человек плюс. Играй мы весь сезон в «Лужниках», мы бы осенью точно перешагнули цифру в 5–6 тысяч человек, - сказал Ярослав Савин

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